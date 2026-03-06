【OBREMO】“愛犬のための副菜”シリーズ『とろとろ野菜煮込み』に「春」が登場。ついに日本の四季を彩る全ラインナップが勢揃い！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームコマーステック（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：望月 一宏）が運営するヒューマングレードドッグフードブランド「OBREMO（オブレモ）」は、2026年3月上旬より順次、季節ごとに内容が変わるウェットタイプの商品『とろとろ野菜煮込み 春の陽だまりじゃがいも』を公式オンラインストアにて数量限定で発売を開始します。また、2026年3月15日（日）には、ブランド初となる野外イベント「わんワンダーフェス（愛知）」への出展も決定。本商品を数量限定で対面販売いたします。

発売のたびに完売となる「愛犬のためのトッピング」

◼︎OBREMO公式オンラインストア【とろとろ野菜煮込み専用ページ】：https://obremo.jp/ads/torotoro_spring

2025年夏に誕生した「とろとろ野菜煮込み」シリーズは、旬の野菜を無添加・ヒューマングレードで仕上げた“愛犬のための副菜”として、発売のたびに完売になるほど、多くのお客様から支持をいただいております。

ご愛用者様の口コミやSNSを通じて「これならカロリーを気にせず食べさせられる」「水分補給にちょうどいい」といった輪がじわじわと広がり、新作の発売を心待ちにするファンがシーズンを追うごとに増え続けています。夏のパプリカ、秋のさつま芋、冬のかぼちゃに続く、待望の第4弾がこの春、ラインナップに加わります。 今回の第4弾『春の陽だまりじゃがいも』をもって、ついに日本の豊かな四季を網羅する全4種類のラインナップが揃いました。

お散歩が楽しくなる春に、みずみずしい「エネルギー」と「潤い」を。

春の新作『とろとろ野菜煮込み 春の陽だまりじゃがいも』は、暖かくなってお散歩の機会が増え、エネルギーをたくさん使うワンちゃんに最適です。

春に旬を迎える「じゃがいも」をメインに、じっくりと煮込むことで、素材本来のホクホクとしたやさしい甘みを引き出しました。食いつきをサポートするのはもちろん、冬から春への季節の変わり目（寒暖差）で体調を崩しやすい時期の、効率的な水分補給もしっかりと支えます。

これまでのシリーズ同様、人間が食べるものと同じ品質の「ヒューマングレード」の原材料のみを使用しています。香料・着色料・保存料などの添加物は一切使用せず、素材の力だけで仕上げた、愛犬の体にやさしいトッピングです。

春の味覚を楽しめる

旬の野菜はその時期に最も栄養価が高く、体にも良いとされています。「とろとろ野菜煮込み」では旬の野菜を使用。野菜本来の旨みが食欲をそそります。

本商品では、みずみずしい国産のじゃがいもを中心に、にんじん、だいこん、キャベツ、ブロッコリーなど、彩り豊かな国産野菜をセレクト。春の陽だまりのように、心とお腹がぽかぽかと満たされるような、やさしい味わいに仕上げています。

【春野菜 PICK UP!】

じゃがいも｜元気の元となる炭水化物とカリウムとビタミンが健康をサポート！

ごはんでおいしく水分摂取

冬から春へと移り変わるこの時期は、意外と水分不足になりがちです。「とろとろ野菜煮込み」は、香り立つだしと野菜の旨みで、わんちゃんの食欲を自然に引き出します。毎日の食事にプラスするだけで、無理なくおいしく、「食べる水分補給」が叶います。

低カロリーで毎日のごはんにプラスしやすい

OBREMOドッグフードは限られた量で必要な栄養がとれることを基本に作られています。そのため、タンパク質や脂質を摂取しなくて済む野菜だけでつくることで、ドライフードの量を控える必要がなく、満足感を得られます。必要な栄養はドライフードで摂りつつ、カロリーを気にせずトッピングでき、満足感と彩りをプラスする“わんちゃん思い”の一品です。

シンプルな原材料

着色料・香料・保存料不使用。添加物による負担を避け、素材の色と香りをそのまま活かしました。人と同じ品質の食材だけを使用しています。

【原材料】

にんじん(国産)、だいこん(国産)、キャベツ(国産)、じゃがいも(国産)、ブロッコリー(国産)、しいたけ(国産)、粉末だし（干しいたけ、いりこ、あじ節、さば節、かつお節）、（一部にさばを含む）

人も食べられる品質

普段はお惣菜などの製造・販売を行っている九州の工場で、徹底した衛生管理のもと、人用の食品と同じラインで製造されています。もちろん、使用している食材はドライフードと同様にヒューマングレードの高品質なものです。家族みんなの食卓に並べられる安心品質です。

【販売概要】

春の新作「とろとろ」をその場で体験！OBREMO初の野外イベント出展決定！

- 商品名：とろとろ野菜煮込み 春の陽だまりじゃがいも- 発売日： 2026年3月上旬より順次発売※冬季限定「とろとろ野菜煮込み」の完売に伴い、予定を繰り上げて順次切り替え販売を開始いたしました。現在は公式オンラインストアにて、本商品をお買い求めいただけます。- 内容量：100g（開封前：常温保存／開封後：要冷蔵）- 価格：通常価格1,046円（税込）／定期便価格680円（税込）- 専用ページ：https://obremo.jp/ads/torotoro_spring詳細を見る :https://obremo.jp/ads/torotoro_spring

OBREMO初となる野外イベント出展が決定いたしました。 名城公園（愛知県名古屋市）で開催されるわんワンダーフェス＠名城公園にて、新作『とろとろ野菜煮込み 春の陽だまりじゃがいも』を含む人気ラインナップを直接手に取っていただけます。

OBREMOブースの注目ポイント

『とろとろ野菜煮込み 秋のほくほくさつま芋』が会場限定で奇跡の復活！

オンライン販売で大好評のうちに完売した『とろとろ野菜煮込み 秋のほくほくさつま芋』と『冬のコク甘かぼちゃ』を、本イベント限定で特別に再販いたします。新作『春の陽だまりじゃがいも』との食べ比べができるのは、この会場だけです。

食べて納得！「試食体験会」

「うちの子の好みに合うか心配」という飼い主様も安心。その場で「とろとろ」の食いつきを実感いただける試食コーナーをご用意します。もちろんドライフードも全種類お試しいただけます。

また、現在OBREMOをご利用いただいているお客様限定で【先着30名様】に「OBREMOオリジナルバンダナ（非売品）」をプレゼントいたします。たくさんのわんちゃんたちと飼い主様にお会いできることを楽しみにしております。

【イベント概要】

- イベント名： わんワンダーフェス（主催：@npokimimo(https://www.instagram.com/npokimimo/)）- 開催日： 2026年3月15日（日） 10:00 - 16:00- 場所： 名城公園（愛知県名古屋市北区名城１丁目２－２５）- 入場券：無料- OBREMOブース内容： 商品販売（新作・限定復刻の「とろとろ野菜煮込み」シリーズ、ドライフード各種など）、試食会

「OBREMO」へのFAQに関して詳しくはこちら(https://obremo.zendesk.com/hc/ja)をご覧ください。

【ドライフードラインナップ】

【トッピングラインナップ】

「とろとろ野菜煮込み」シリーズは、春夏秋冬、その時期に最も美味しい旬の味をお届けするため、季節の移ろいに合わせてお届けする商品が変わります。

また、さらなる品質向上や仕入れの状況により、レシピをブラッシュアップ（変更）させていただく場合がございます。

最新のラインナップ状況については、公式Instagramやウェブサイトにて発信してまいります。 季節ごとの出会いを楽しみにお待ちいただけますと幸いです。

■ ヒューマングレードドッグフード『OBREMO（オブレモ）』

ドッグフードブランド「OBREMO」は、「愛犬と食卓を囲もう」をサービス理念に、人と同じ食卓に並べられる品質の国産ドッグフードを、飼い主さまとワンちゃんへお届けしております。飼い主さまとペットの『絆』を深める、健やかで楽しい時間を提供するために、個々の事情に寄り添った安心安全な商品を提案していきます。

さらに、愛犬の体調や好みに合わせた選択肢をより増やしたいという想いからフードのラインナップの拡充にも力を入れており、現在では「鶏肉」「馬肉」「まぐろ＆たら」「いわし＆たら」を展開するなど、愛犬家の皆さまのご要望にお応えしてまいりました。

今後も「愛犬と食卓を囲もう」という理念のもと、飼い主さまと愛犬が心豊かに過ごせる毎日をサポートできるよう、ラインナップの充実と品質向上に取り組んでまいります。

OBREMO公式SNS

Instagram公式アカウント（ https://www.instagram.com/obremo_jp/ ）

公式note（https://note.com/obremo）

LINE公式アカウント （ https://line.me/R/ti/p/@364wawcd?from=page ）

◼︎エイチームコマーステック（Ateam CommerceTech Inc.）

エイチームコマーステックは「ココロが動く買い物を」をミッションに、品揃えや販売方法、配送品質を日々改善し、お客さまの期待を大きく超える買い物体験ができるサービスを提供していきます。

エイチームコマーステック（ https://commerce-tech.a-tm.co.jp/ ）

ドッグフードブランド「OBREMO」（ https://obremo.jp/ ）

◼︎会社概要

- 会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）- 所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F- 代表者：代表取締役社長 林高生- 設立：2000年2月29日- 資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）- 事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」の3つの軸で事業を展開するIT企業- URL：https://www.a-tm.co.jp/※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。