「２０２６年度診療報酬改定の徹底分析と対策」と題して、(株)ウォームハーツ 代表取締役 長面川氏／(株)メディチュア 代表取締役 渡辺氏によるセミナーを2026年4月8日(水)に開催!!
２０２６年度診療報酬改定の徹底分析と対策
～評価をより一層活用できる具体的な運用ポイント及び
データから考える２０４０年以降を見据えた次世代の病院経営～
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26136
[講 師]
株式会社ウォームハーツ 代表取締役 長面川 さより 氏
株式会社メディチュア 代表取締役 渡辺 優 氏
[日 時]
２０２６年４月８日（水） 午後１時～５時
[受講方法]
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
＜１＞２０２６年診療報酬改定の徹底分析と対策
長面川 さより 氏 【13：00～14：55】
２０２６年度の診療報酬改定は、物価高騰・医療従事者の賃上げへの対応に重視した内容となり、薬価等の改定率を差し引きプラス２．２２％。１２年ぶりのプラス改定となりますが、病院経営の安定を図る一部と、他２０４０年を見据えた医療機関の機能分化・連携の推進の更なる強化を行う組織体制の構築が重要となります。また、医療法改正に伴う医療ＤＸの推進など政策的方向性を踏まえた地域における自院の役割が明確化となる改定になります。また、今回の改定における様式９など運用面の規定様式等も含め改定における診療報酬の評価をより一層活用できる具体的院内運用のポイント及び対策について解説をいたします。
１．医療従事者の人材確保、賃上げの取り組み及び業務の効率化
２．施設基準等の診療報酬上求める基準（規定）の変更及び留意点
３．タスクシェアリング／タスクシフト、チーム医療
４．入院における機能に応じた評価項目
５．外来・在宅医療の機能分化
６．医療ＤＸの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療
７．その他関連情報
８．質疑応答
＜２＞２０２６年度改定が医療機関に与える影響と求められる対応
～データから考える２０４０年以降を見据えた戦略と戦術～
渡辺 優 氏 【15：05～17：00】
インフレによるコスト増、深刻な人手不足。病院経営は今、かつてない荒波の中にあります。２０２６年度診療報酬改定は全体としてプラス改定が見込まれるものの、その実態は「機能分化」と「効率化」を促すためのさらなるメリハリが強まる想定です。本パートでは、オープンデータによる医療提供体制の現状や改定影響のシミュレーションを踏まえ「自院がどの立ち位置を目指すべきか」を明確にします。改定を追い風に変える即効性のある「戦術」と、２０４０年以降を見据えた持続可能な「戦略」の両輪から、次世代の病院経営の姿を考えます。
１．病院経営環境の変化と「２０２６年の立ち位置」
２．２０２６年度診療報酬改定の全体像とデータで読み解く「意図」
３．高度急性期・急性期医療：機能維持か、転換か
４．包括期・慢性期医療：地域包括ケアシステムの中核として適切な評価を受けるには
５．２０４０年以降を見据えた取り組み
６．質疑応答
