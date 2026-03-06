【「CAPCOM CUP 12」開催記念！】ペア観戦チケット(1組2名様分)プレゼントキャンペーン実施！

株式会社カプコン

両国国技館にて開催されます「CAPCOM CUP 12(カプコンカップ トゥウェルブ)」の開催を記念して、2026年3月14日(土)の「CAPCOM CUP 12 Top16 - Final」ペア観戦チケット(1組2名様分)が抽選で16名様に当たるキャンペーンを開催いたします。

■キャンペーン開催概要

【開催日】 ：2026年3月7日(土)～3月8日(日)

【参加条件】：3,000円(税込)以上ご購入で1回抽選

【賞品】 ：「CAPCOM CUP 12 Top16 - Final」ペア観戦チケット(1組2名様分)

※3月14日(土)の入場チケットになります。



■キャンペーン対象店舗

・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)

・CAPCOM STORE IKEBUKURO(カプコンストアイケブクロ)

【注意事項】

※事故、混乱防止のため、イベントの運営にあたり様々な制限を設けさせていただく場合がございます。

※イベントは事前の予告なく変更・中止となる場合がございます。

※会場内でスタッフの指示、及び注意事項に従わない場合、参加をお断りすることがございます。

※会場内でスタッフの指示、及び注意事項に従わずに生じた事故については、主催者は一切責任を負いません。

■「CAPCOM CUP 12(カプコンカップ トゥウェルブ)」開催概要

「CAPCOM CUP 12(カプコンカップ トゥウェルブ)」は『ストリートファイター6』で行われる世界最高峰の公式世界大会で、世界中で行われる予選大会「CAPCOM Pro Tour 2025」を勝ち上がった合計48名の選手が集結し、世界最強をかけて激闘を繰り広げます。

また、期間中には同会場で「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」を開催いたします。

【会場】 ：日本・両国国技館

【開催日】 ：3月11日(水)～3月14日(土)

【チケット】：詳細は下記公式サイトをご確認ください。

・「CAPCOM CUP 12(カプコンカップ トゥウェルブ)」 公式esportsサイト

https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/

