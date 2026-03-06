DMM GAMES「文豪とアルケミスト」「大泉黒石(CV：梅原裕一郎)」の「復刻転生研究」を開始！限定召装『白デ優シク包ンデ 第一弾』開催のお知らせ

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、3月5日(木)より、女性向け文豪転生シミュレーションゲーム「文豪とアルケミスト」において、「大泉黒石(CV：梅原裕一郎)を期間限定で転生できるイベントを開始いたしました

また、限定召装『白デ優シク包ンデ 第一弾』を開始いたしました。

▼復刻転生研究「大泉黒石」

「大泉黒石(CV：梅原裕一郎)」を期間限定で転生できるイベント『復刻転生研究「大泉黒石」』を開始いたしました。

本イベントでは、イベント専用アイテム「錬成霊液」を使用し、一定の確率で獲得できる「導きの有魂書」を錬成することで「大泉黒石」を転生させることができます。この「錬成霊液」はイベント期間に実施される限定研究を達成すると報酬として獲得できるほか、購買にて限定セットを購入することでおまけとして入手することができます。

イベント開催期間：2026年3月5日(木)メンテナンス後～2026年3月23日(月)13:59

※PCブラウザ版とスマホアプリ版でイベント内容に差異はございません。

※「導きの有魂書」を使用しない場合には、「大泉黒石」は転生いたしません。

※「錬成霊液」「導きの有魂書」はイベント期間終了後「道具」一覧から消失しますので、イベント期間中にご使用ください。

※既に大泉黒石を転生済みの場合、大泉黒石の通常衣装が獲得可能です。

▼限定召装『白デ優シク包ンデ 第一弾』

文豪の「衣装」や、会派に装備する事で能力を強化できる「装像」などが入手できるコンテンツ「召装」に、限定召装『白デ優シク包ンデ 第一弾』が期間限定で登場します。この召装では、「高村光太郎」「芥川龍之介」「有島武郎」「正宗白鳥」の新衣装〈ホワイトデー正装〉を一定の確率で入手できます。

また、10回召装が通常3000帝國券のところ、初回のみ1500帝國券でご利用可能なキャンペーンを実施中！

※帝國券でご利用いただく場合のみ初回半額が適用されます。

開催期間：2026年3月5日(木)メンテナンス後～2026年3月13日(金)13:59

▼公式サイト

https://bungo.dmmgames.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/BunAl_PR

▼運営Xアカウント

https://x.com/BunAl_Staff

▼ゲームプレイはこちらから

https://games.dmm.com/detail/bungo

▼製品概要

タイトル：文豪とアルケミスト

プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／App Store／Google Play

販売価格：基本無料＋一部課金要素有

権利表記：(C)2016 EXNOA LLC

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。