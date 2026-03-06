DIANA文庫『不屈の第二皇子は、帰還を待ち続けた不遇な正妃を溺愛して二度と離さない』2026年3月6日に発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデジタルファースト出版等のメディア事業を手掛ける株式会社ICE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浜崎克司）は、2026年3月6日にオトナ女子向け恋愛小説レーベル・DIANA文庫より『不屈の第二皇子は、帰還を待ち続けた不遇な正妃を溺愛して二度と離さない』（著者：夏目若葉／イラスト：あららぎ蒼史）を発売いたしました。Kindleやコミックシーモアなど、各電子書籍ストアにて配信いたします。

不屈の第二皇子は、帰還を待ち続けた不遇な正妃を溺愛して二度と離さない

著者：夏目若葉／イラスト：あららぎ蒼史

■ストーリー

必ず戻る――その言葉を残して視察中に生死不明となった第二皇子。生還を信じて待ち続ける正妃に、皇太子が側妃となれと迫り……

将軍の父や官僚の兄とともに宮中の晩餐会に招かれた美凰（メイファン）は、初めての席で緊張していた。そこへ現れた第二皇子の景峯（ジンフェン）に庭に連れ出され、月を眺めながら話をするうち、景峯とは二年前の中秋節に出逢っていたことを思い出す美凰。あの時に「真に強くなりたい。……この国を守れるように」と灯籠に願いを書いたあの青年こそが、目の前にいる第二皇子だったのだ。運命を感じた景峯は、美凰を正妃として迎えることに。

だが婚儀を前に、美凰の父が戦死するという悲劇に見舞われる。喪に服すため婚儀は一年延期、景峯は絶望する彼女を支え続け、翌春に二人は晴れて夫婦に。そんな幸せも束の間、景峯は地方視察の途中で盗賊に襲われ、深い峡谷へ馬ごと転落して行方不明となる。

生存も絶望視される中、彼が生きていると信じて祈り続ける美凰に、皇太子の信梧（シンウー）は側妃になるよう迫る。皇太子妃・依伶（イーリン）の嫉妬を一身に受けながらも景峯の生還を信じて待つ美凰。だがとうとう、血のついた景峯の衣の切れ端と思われる布が見つかったという知らせが皇帝のもとに届き、国葬の準備もはじまって……

■書籍情報

発売日：2026年3月6日

参考価格：500円（税抜）

レーベル：DIANA文庫

出版社：天海社

ISBN：9784295325437

ASIN：B0GLF7DWQF

天海社・本書籍紹介ページ： https://tenkaisha.com/?p=8809

＜主な販売ストア＞

Amazon Kindle、ピッコマ、コミックシーモア、楽天Kobo、ｄブック、auブックパス、honto、BOOK☆WALKER、ブックライブなど各電子書籍ストアにて配信。

※各ストアでの販売は準備が整いしだい順次開始されます。

