「笑顔のたえない職場です。」YouTubeで全13話を無料公開、本日配信スタート【原作コミックス第1～14巻 大好評発売中！】

くずしろ先生の大人気マンガ「笑顔のたえない職場です。」を原作とするTVアニメが2025年10月からTOKYO MXほかにて放送され、12月末に最終回を迎えました。これを記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ「笑顔のたえない職場です。」全13話を順次無料配信いたします。【第1話～第7話】を本日3月6日から3月19日まで、【第8話～第13話】を3月20日から4月2日までの期間限定配信となりますので、ぜひ原作コミックスと一緒にお楽しみください！

「笑顔のたえない職場です。」は、漫画を愛する全ての人に捧げる、作者・担当編集・アシスタント・デザイナー…漫画に人生をかけた大人たちの、くすっと笑った後にほろっと泣けたりもする青春群像劇。駆け出しの少女漫画家・双見が、クールな担当編集や頼もしいアシスタントらの力を借りて、念願の連載をようやくスタートさせることができたけど…ストレスでお腹をやられたり!? よからぬ妄想が止まらなかったり!? 前途多難な漫画家ライフ、笑顔で謳歌できるのか――!! 絶対にお見逃しなく。

原作コミックス第1～14巻も大好評発売中。こちらもご注目ください！

TVアニメ「笑顔のたえない職場です。」1～7話の動画はこちら：

https://youtu.be/0eDrK2TkzHY

再生リスト「『笑顔のたえない職場です。』 順次公開！【1～7話】2026年3月19日(木)まで【8～13話】4月2日(木)まで」：

https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34DfYlKlLs6hOshNhmTQGoLA&si=9dGC33eVgkSjB1n7(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34DfYlKlLs6hOshNhmTQGoLA&si=9dGC33eVgkSjB1n7)

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式X（旧Twitter）： https://x.com/FullAnimeTV

「笑顔のたえない職場です。」原作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/title/02201/episode/377220

TVアニメ「笑顔のたえない職場です。」 (全13話) 配信スケジュール

【1～7話】2026年3月6日(金)AM0:00～3月19日(木)23:59

【8～13話】2026年3月20日(金)AM0:00～4月2日(木)23:59

(c)くずしろ・講談社／「笑顔のたえない職場です。」製作委員会