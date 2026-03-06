ノーベル文学賞作家・大江健三郎さんの未発表原稿を発見！　デビュー前の、存在すら知られていなかった小説２篇を一挙掲載

写真拡大 (全2枚)

株式会社講談社

平素より弊社の出版活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。



このたび東京大学文学部大江健三郎文庫より、ノーベル文学賞作家・大江健三郎氏（1935-2023）の未発表小説2篇が確認された旨、発表がありました。文芸誌「群像」は4月号（3月6日発売号）にて、この2篇「暗い部屋からの旅行」「旅への試み」を一挙掲載。併せて、東京大学大学院教授（大江健三郎文庫運営委員長）の阿部賢一氏に経緯・解説を執筆していただきました。




「群像」2026年4月号
　　群像　2026年4月号

　　　発売日：2026年3月6日（金）


　　　定価：1550円（税込）



　　　〈掲載〉


　　　大江健三郎「暗い部屋からの旅行」


　　　大江健三郎「旅への試み」


　　　阿部賢一「解説」









大江氏本人が触れたことも、研究書でも言及されたことのない、デビュー前夜の貴重な作品です。どうぞご注目ください。





【掲載作品紹介】



大江健三郎「暗い部屋からの旅行」


僕はR教授からの招待状を持って市長記念館へ歩いていた。河岸の人だかりへ近寄って水面を見ると、消防夫達が学生服を着た若い男の水死体を引きあげているのだった。



大江健三郎「旅への試み」


僕には一人で街を歩く自由もない。フランス人に一生の間会えない。船に乗ることも泳ぐこともできない。窓の硝子の向う、夜の空の連なりを見ながら、治郎は苦い感情で考えている。



阿部賢一「解説」