【新刊】世界各国で大人気の魔法冒険マンガ『ふたごの魔法使い　5巻　夜明けをめざす仲間のきずな』発売！／原作題：『Hooky』

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月5日に『ふたごの魔法使い 5巻 夜明けをめざす仲間のきずな』を発売いたしました。

ウェブトゥーンから生まれた、世界各国で大人気の魔法冒険マンガシリーズ『Hooky』の日本語版5巻が発売されました。日本語版のシリーズ名は『ふたごの魔法使い』。友情、成長、対立の根源、戦争と平和といったテーマ性の高い内容を、オールカラーによる大迫力のマンガ形式で描いています。

●『5巻 夜明けをめざす仲間のきずな』

▲テンポのいいコマ割りで、波乱の展開をノンストップで楽しめます。

ぼくらは強くなる！ 大切な仲間を救うために――。

舞台は、魔法使いと人間が対立している世界。ふたごの魔法使いの弟・エドが姿を消してから、3年の時が経った。一方、姉・エレナは冷たい目つきの、まるで別人のような人間に変わってしまっていた。仲間たちはふたたび集まり、エレナの心を元に戻そうとするが……。そして、魔法使いと人間の対立の行方はどうなる!?

【グラフィックノベルとして世界各国で大人気】

▲4巻の物語から年月が経ち、個性豊かなキャラクターが大人になって登場します。▲巻末には、「ふたごの魔法使い」スペシャルメッセージカード付き！

■2021 ALA（米国図書館協会）Best Graphic Novels for Children（児童グラフィックノベル優秀作品）選定

■世界12か国語で翻訳

■ニューヨーク・タイムズ紙ベストセラーリスト入り（原作『Hooky』2、3巻）

■アメリカではシリーズ累計90万部突破

【訳者：中井はるの氏の言葉】

「『ふたごの魔法使い』の舞台は、魔法使いと人間が対立する世界です。5巻では、バケモノに心を支配されたエレナを元にもどすために、仲間たちが一丸となって助けに向かいます。ハラハラドキドキの展開を、ぜひ楽しんでもらえたらと思います！」

■中井はるの

子どもの本に可能性を感じ、児童書翻訳をはじめる。『木の葉のホームワーク』で第60回産経児童出版文化賞翻訳作品賞を受賞。翻訳作品に「グレッグのダメ日記」シリーズ、「ワンダー」シリーズ、『難民になったねこ クンクーシュ』、『ビアトリクス・ポター物語：ピーターラビットと自然を守った人』他多数。

【まんがサイト“ガッコミ”で冒頭試し読み公開中！】

笑い・感動・希望がギュッとつまったまんがサイト“ガッコミ”で、『ふたごの魔法使い 5巻 夜明けをめざす仲間のきずな』の冒頭を試し読み公開中です。

▶試し読みはコチラから：https://gakcomic.gakken.jp/comic/page-1020602000/

【オフィシャルサイトで読者の方のイラストも公開中！】

▶https://gakken-ep.jp/extra/hooky/

［商品概要］

■『ふたごの魔法使い 5巻 夜明けをめざす仲間のきずな』

原作：ミリアム・ボナストレ・トゥール 訳：中井はるの

定価：1,705円（税込）

発売日：2026年3月5日

判型：A5変／212ページ／ハードカバー

ISBN：978-4-05-206020-5

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020602000

※原作『Hooky』からタイトル、一部登場人物名を変更しています。また原作2巻を分冊した内容です（※2冊に分冊）。

◆シリーズ好評発売中

■『ふたごの魔法使い 大冒険の始まり』

原作：ミリアム・ボナストレ・トゥール 訳：中井はるの

定価：1,430円（税込）

判型：A5変／192ページ／ハードカバー

ISBN：978-4-05-206015-1

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020601500

■『ふたごの魔法使い 空飛ぶ岩とドラゴン』

原作：ミリアム・ボナストレ・トゥール 訳：中井はるの

定価：1,595円（税込）

判型：A5変／208ページ／ハードカバー

ISBN：978-4-05-206017-5

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020601700

■『ふたごの魔法使い 新たな仲間と秘められた魔力』

原作：ミリアム・ボナストレ・トゥール 訳：中井はるの

定価：1,595円（税込）

判型：A5変／196ページ／ハードカバー

ISBN：978-4-05-206018-2

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020601800

■『ふたごの魔法使い 光さす友情と、せまる影』

原作：ミリアム・ボナストレ・トゥール 訳：中井はるの

定価：1,650円（税込）

判型：A5変／192ページ／ハードカバー

ISBN：978-4-05-206019-9

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020601900

