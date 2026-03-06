【重版御礼】明治・新潟が舞台の話題作『りゅうとあまがみ』が3月6日（金）よりカドコミWEBにて第1巻まるっと無料公開！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWAは、コミックス第1巻の発売直後から話題となり重版が決定した『りゅうとあまがみ』（著：角丸柴朗）について、カドコミWEBにて第1巻を期間限定で無料公開することをお知らせいたします。

■ キャンペーン概要

発売後、重版となった話題作をより多くの方に楽しんでいただくため、期間限定で第1巻の無料公開を実施します。明治時代の新潟を舞台に描かれる、温かな食と人々の交流をぜひこの機会にご一読ください。

実施期間：

2026年3月6日（金）11:00 ～ 2026年3月22日（日）11:00

掲載プラットフォーム：

アライブ+（カドコミWEB内）

https://comic-walker.com/detail/KC_006808_S/episodes/KC_0068080000200011_E?episodeType=comics

■作品紹介

「明治18年、開港の街・新潟。英国少女と青年料理人が“食”でつながる物語」

父の仕事の都合で新潟に降り立った英国人少女・ウィルと、とある店で働く青年料理人・流作。言葉も文化も異なる二人が、地元の食材を活かした料理を通して次第に心を通わせていく様子を丁寧に描きます。

【本作の注目ポイント】

思わずお腹が鳴る「温かな和食」の描写

新潟の豊かな食材を用いた伝統的かつ身近な和食が登場。丁寧な調理シーンと、それを美味しそうに頬張るキャラクターの描写は食欲をそそります。

歴史ものとしての知的好奇心を刺激

明治初期、開港間もない新潟の街並みや風俗が登場し、当時の日本人が外国人をどう見ていたか、またその逆はどうだったのか。現代にも通じる興味深いテーマを提示します。

■作品情報

『りゅうとあまがみ』

著者：角丸柴朗

https://comic-walker.com/detail/KC_006808_S/episodes/KC_0068080000200011_E?episodeType=comics





株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ

アライブ編集部

公式ホームページhttps://comic-alive.jp/

アライブ＋（カドコミ）：https://comic-walker.com/label/alive-plus

