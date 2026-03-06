WAIJ、国際女性デーに100通りの女性による生成AI活用事例集『#わたしとAI 100レシピ』を公開

一般社団法人Women AI Initiative Japan

一般社団法人Women AI Initiative Japan（所在地：東京都渋谷区、代表理事：國本 知里、以下、WAIJ）は、3月8日（日）の国際女性デーに合わせ、女性の100通りの生成AI活用事例集『#わたしとAI 100レシピ』を公開しました。

▶『#わたしとAI 100レシピ』ダウンロードはこちら（WAIJ公式LINEで配布中）

背景

ダウンロードする :https://lin.ee/JN81hsb

日本ではAIの社会実装が急速に進む一方で、AIを日常生活の中でどのように活用しているのかという具体的な事例は、体系的に共有される機会がまだ多くありません。

特に女性の生活・キャリア・家庭といった多様な文脈でのAI活用については、実践知が十分に可視化されていないのが現状です。

そこでWAIJでは、「AIを使ってみたいが、何から始めればよいかわからない」という声を受け、生成AIを実際に活用している女性たちの工夫やノウハウを「レシピ」として収集し、100通りの事例としてまとめました。

各事例では、実際に使用しているプロンプトや活用のBefore・Afterも紹介しており、AI活用への心理的ハードルを下げ、誰もが日常の中でAIを使い始めるヒントを得られることを目指しています。

本事例集は、生成AIの活用方法を「生活の知恵」として整理した、日本初の女性によるAI活用事例集です。 国際女性デーにあわせて公開することで、テクノロジー分野における女性の実践や可能性を社会に広く発信することを目的としています。

『#わたしとAI 100レシピ』事例の特徴

『#わたしとAI 100レシピ』では、女性のリアルな生成AIの活用事例を以下の7つのジャンルに分類して掲載しています。仕事の生産性向上にとどまらず、暮らし・健康・お金など生活に密着したテーマまで幅広くカバーしていることが大きな特徴です。

- 仕事・効率化（資料作成／アプリ開発／調査／採用／起業準備など）- キャリア（転職／副業／スキルアップ／企業研究など）- 勉強・資格（語学／デザイン／プログラミング／テスト勉強など）- 家事・育児・介護（家庭学習や習い事支援／料理・レシピ／時短／介護など）- 美容・健康（運動／食事管理／メイク・スキンケア／ファッション／メンタルケアなど）- マネー（家計簿／家計改善／貯金／資産運用／投資など）- 趣味・クリエイティブ（ゲーム／デザイン／音楽／旅行など）

また、本事例集の公開にあわせて、生成AIの活用体験をXに投稿すると抽選で3,000円分のAmazonギフトカードが当たる「#わたしとAIレシピ」投稿キャンペーンを実施しています（応募締切：2026年3月13日）。 キャンペーンの詳細は下記プレスリリースをご覧ください。

WAIJ、3,000円分のAmazonギフトカードが当たる「わたしとAI 100レシピ」投稿キャンペーンを開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000162627.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000162627.html)

今後の展開

WAIJは本事例集の公開を起点に、女性の生成AI活用をさらに促進してまいります。『#わたしとAI 100レシピ』で紹介した活用法を体験できるワークショップの開催や、事例の継続的な拡充を予定しています。

今後もAI分野における女性のロールモデル創出を通じ、すべての女性がテクノロジーを味方につけ、自律的に人生を選択できる社会の実現を目指します。

■ ご取材に関するお願い

本事例集『#わたしとAI 100レシピ』の全文は、WAIJ公式LINE友だち登録者限定で配布しております。ご取材をご検討いただけるメディア関係者の皆さまには、全文資料をお送りすることが可能です。下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

なお、100事例の中から15事例を厳選したピックアップ記事をWAIJオウンドメディアにて公開しております。記事内容を引用される際は、以下のURLを出典元としてご記載いただけますようお願いいたします。

▶ ピックアップ記事：https://women-ai-initiative.jp/media/posts/100_ai_recipes(https://women-ai-initiative.jp/media/posts/100_ai_recipes)

一般社団法人Women AI Initiative Japan 概要

名称：一般社団法人Women AI Initiative Japan

所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目11－1 JMFビル渋谷03 5F

設立日：2025年5月14日

代表理事：國本 知里

ウェブサイト：https://women-ai-initiative.jp/

お問い合わせ先

一般社団法人 Women AI Initiative Japan

事務局 小田切

Email：info@women-ai-initiative.jp