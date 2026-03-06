【毎年大盛況！】「第10回航空ファンミーティング “AIRLINE EXPO IN JAPAN”」開催します！
前回（2025年）のステージの様子
中部国際空港株式会社（所在：愛知県常滑市 代表：籠橋寛典）は、監修協力に航空写真家のチャーリィ古庄氏を迎え、飛行機好きによる飛行機好きのためのイベント「第10回航空ファンミーティング “AIRLINE EXPO IN JAPAN”」を2026年3月7日（土）・8日（日）に開催します。
2017年の開催以来10回目となる今回は、セントレア就航航空会社によるブース出展やボーイング ジャパンなど航空業界企業によるステージなど、計27社（航空会社21社・航空業界企業6社）の航空業界企業が参加し、航空ファンはもちろん、お子様連れのファミリー層まで幅広く楽しめる内容を多数企画しています。
今回は、イベントの10回目の開催を記念して、各参加企業にご協力いただき、ヤマトグループ貨物専用特別機などの特別機がセントレアにて運航される予定となっております。また、毎年ご好評いただいているイベント限定商品「オリジナル航空安全お守り」や全国では初となる光に透かすと模様が浮かび上がる 「クリア御翔印」を数量限定で販売します。イベント当日は特別機の飛来やイベント限定商品の販売とみなさまの特別な思い出となる企画内容となっております。
中部国際空港株式会社は、航空業界一丸となって、チームセントレアで日頃ご利用いただくみなさまに感謝の気持ちをお届けします。
■「第10回航空ファンミーティング“AIRLINE EXPO IN JAPAN”」について
イベント名 ： 第10回 航空ファンミーティング “AIRLINE EXPO IN JAPAN”
日時 ： 2026年3月7日（土）、8日（日） 10 : 00～16：00
場所 ： 中部国際空港 第1ターミナル 4階イベントプラザ、3階特別待合室、2階センターピアガーデン
航空ファンミーティングイベントWEB :
https://www.centrair.jp/event/enjoy/kokufan/booth_event.html#booth
（1）イベントステージ
航空会社による趣向を凝らしたステージなどを行います。
場所 ： 第1ターミナル 4階イベントプラザ
＜7日（土）＞
10 : 00～10 : 10 オープニング
10 : 15～10 : 30 日本航空 「空を飛んだ そのあとへ～退役機材の記憶を刻む、アップサイクル商品のご紹介～」
10 : 35～10 : 55 チャイナエアライン 「チャイナエアラインでセントレアから台湾、そして世界へ！」
11 : 00～11 : 25 スカイマーク 「新機材BOEING 737MAXのご紹介」
11 : 30～11 : 55 キャセイパシフィック航空 「なるほど ザ・Cathay ワールド2026」
12 : 00～12 : 30 ヤマト運輸「ヤマトグループ貨物専用機（フレイター）のご紹介」
12 : 35～13 : 00 トキエア 「ATR INSIDE-知るほど面白い、プロペラ機の世界-」
13 : 10～13 : 35 フィンエアー 「Finnair Trivia Quest: フィンエアー知識王決定戦」
13 : 40～14 : 10 エアバス・ジャパン 「エアバスの最新航空機ファミリーと将来の航空機マーケット」
14 : 15～14 : 25 ソラシドエア「シーガイア宿泊券が当たる！中部＝宮崎 キャンペーンのご案内」
14 : 30～14 : 55 シンガポール航空 「GO!! GO!! シンガポール航空」
15 : 00～15 : 15 オリエンタルエアブリッジ 「✈︎ パイロットが届ける「空から始まる、秋田への旅」」
15 : 20～15 : 50 セントレア 「モデルプレーンの知らない世界」
＜8日（日）＞
10 : 00～10 : 10 オープニング
10 : 15～10 : 30 Peach Aviation 「教えて！パイロット＆客室乗務員～Peach最新情報とおすすめ路線～」
10 : 35～10 : 55 ANA 「クイズ！どれくらい知ってる??日本各地・世界をつなぐANAの翼」
11 : 00～11 : 30 名古屋エアケータリング 「機内食ができるまで、大公開！」
11 : 35～12 : 05 ダイヤモンドエアサービス 「観測飛行・実験飛行 ～未来のためのしごと～」
12 : 15～12 : 40 タイ国際航空 「セントレアより毎日運航 バンコクへその先へ」
12 : 45～13 : 15 チャーリィ古庄×中部空港事務所 「チャーリィ古庄による航空管制のシゴト解剖」
13 : 20～13 : 50 ボーイングジャパン 「ボーイング機材ラインナップ紹介 ～チャーリー古庄氏の米国視察報告～」
14 : 00～14 : 15 フジドリームエアラインズ 「FDAで叶えるお得な空旅」
14 : 20～14 : 45 AIRDO 「ベア・ドゥ グリーティング」
14 : 50～15 : 15 ベトナム航空 「ベトナム航空 ハノイ線大型化 大型機材でベトナムへ行こう」
15 : 25～15 : 50 スターラックス航空「心と五感に響くラグジュアリーな空の旅～中部と世界を結ぶ、スターラックス航空の新しい選択肢～」
※出演者、内容、スケジュールは、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
前回（2025年）の集合写真
（2）エアラインブース
セントレアの就航航空会社等のブースでグッズ販売やクイズイベントなどを開催します。
場所 ： 第1ターミナル 4階イベントプラザ
日時 ： 3月7日（土）・8日（日） 10：00～16：00
出展航空会社 ：
＜7日（土）＞
日本航空、スカイマーク、キャセイパシフィック航空、トキエア、ジェットスター・ジャパン、フィンエア、ソラシドエア、
オリエンタルエアブリッジ、シンガポール航空、チャイナ エアライン（五十音順）
＜8日（日）＞
全日本空輸、ベトナム航空、チェジュ航空、スターラックス航空、Peach Aviation 、AIRDO、フィリピン航空、タイ国際航空、
スターフライヤー、IBEXエアラインズ、フジドリームエアラインズ（五十音順）
詳しくはこちら！ :
https://www.centrair.jp/event/enjoy/kokufan/booth_event.html
（3）「オリジナル航空安全お守り」販売
本イベントにて毎年大人気の「オリジナル航空安全お守り」を今年も販売。太陽に向かって滑走路から離陸する航空機をデザインし、10回目の開催を記念して色鮮やかな特別仕様に仕上げました。
お守りには、実際にセントレアの滑走路に付着していた飛行機のタイヤゴム片が入っていて、「目的地に無事到着」という願いが込められています。さらに、京都府の「飛行神社」でご祈祷を受けた、本格的なお守りです。
場所 ： 第１ターミナル 2階センターピアガーデン特設会場
数量 ： 各日100体 計200体 ※無くなり次第販売終了、おひとり様3体までとなります。
価格 ： 1,100円（税込）
詳しくはこちら！ :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000644.000024522.html
（4）全国初！透明感が美しい「クリア御翔印」を500枚限定販売！
本イベントに合わせ、限定500枚の「クリア御翔印」を販売。「クリア御翔印」は、空港島と上空を飛ぶ飛行機を浮世絵風に描いた、透明素材の特別仕様の御翔印です。光に透かすと模様が浮かび上がり、すべてにシリアルナンバーが付与されており、コレクション性の高い一枚となっています。デザインは、書道師範資格を持つ中部国際空港旅客サービス株式会社の社員が手描きで制作した完全オリジナルです。
※「御翔印」は株式会社JTBの登録商標。
場所 ： 第1ターミナル センターピアガーデン2階 「航空ファンミーティング特設会場」
数量 ： 限定500枚
価格 ： 990円（税込）
※予定数量に達し次第、販売を終了いたします。販売状況により、購入制限を設ける場合があります。
シリアルナンバーはお選びいただけません。
詳しくはこちら！ :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000646.000024522.html
（5）セントレア ジャンク市
実際にセントレアの滑走路や誘導路で使用されていた航空灯火をはじめ、セントレアオリジナルグッズなどを販売します。今年はさらに、開港20周年を記念した館内フラッグなどの、毎年異なる限定アイテムなども登場し、コレクションとしても魅力的なラインアップとなっています。
場所 ： 第１ターミナル 2階センターピアガーデン特設会場
日時 ： 3月7日（土）・8日（日） 10：00～16：00
販売商品 : 航空灯火など
※商品の数には限りがございます。それぞれの商品は無くなり次第終了となります。
詳細はこちら！ :
https://www.centrair.jp/event/enjoy/kokufan/goods.html#market
（6）ヤマトグループ貨物専用機特別見学会
航空ファンミーティングに合わせて、ヤマトグループ貨物専用機のトライアル運航が決定しました。
これにあわせて特別見学会を開催し、貨物専用機のハンドリングを間近でご覧いただける貴重な機会をご用意しています。
場所 : 中部国際空港 駐機場
日時 : 3月7日（土） 9:00～11:30予定
対象人数 ： 18名（受付終了）
（7）「特別塗装機」 飛来予定！
日本トランスオーシャン航空
ヤマトグループ
スカイマーク
全日本空輸
日本トランスオーシャン航空（結ジンベエ）、ヤマトグループ（ヤマトグループ貨物専用機）、スカイマーク株式会社（ピカチュウジェット・BC1）、全日本空輸（ANAふるさとJET）の特別塗装機がセントレアに飛来します。普段はなかなか出会えない特別なデザインの機体を見るチャンスです！！
※ 運航スケジュールの変更等により、当日飛来できない場合がございます。あらかじめご了承ください。また、その他の航空会社の特別塗装機の情報は本イベントWEBサイトで随時お知らせします。
最新情報はこちら！ :
https://www.centrair.jp/event/enjoy/kokufan/special_livery.html
中部国際空港株式会社 会社概要
・会社名：中部国際空港株式会社
CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED
・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地
・設立：
1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）
・代表：
代表取締役社長 籠橋寛典（かごはし ひろのり）
・主な事業内容：
1．
中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理
2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理
3．上記に付帯する事業
・従業員数：308名 役員（常勤）含む
※2025年4月1日現在
・会社WEB：
https://www.centrair.jp/corporate/