※本資料は、2026年2月27日(米国時間)付けで米国ServiceNow, Inc. が自社サイトで公表した内容を国内向けにした資料です。受賞企業名は、公表されたアワードの中で日本国内を対象にしたアワードを抜粋して記載しています。

ServiceNow(NYSE: NOW)は、AIソリューションの活用を通じてお客様の成功を支援している世界中のパートナーを表彰する「ServiceNow Partner Awards 2026」を発表しました。本アワードは、業界および業務領域を問わず、ServiceNow AI Platform を活用し、明確で測定可能なビジネス成果を創出したパートナーの功績を称えるものです。

革新性と高い実行力により、複雑な課題を解決し、顧客体験を変革するとともに、実質的なインパクトをもたらした国内のパートナー企業が受賞しました。

Breakthrough Awards

Breakthrough Awardsは、革新的なアプローチと卓越した実行力によって、顧客の変革と成果を明確に示した成功事例を創出したパートナーを表彰するものです。これらの受賞事例は、複雑な課題の解決、顧客体験の変革、そして明確かつ測定可能な成果の創出を通じて、優れたパートナーシップのあり方を示しています。

- AI Customer Value Partner of the Year

ServiceNow AI Platformを高度に活用し、顧客価値を最大化するとともに、優れたビジネス成果を実現したパートナーを表彰するものです。受賞パートナーは、重要な顧客課題を解決するAI主導のソリューションを提供し、大幅かつ測定可能な改善と明確な投資対効果(ROI)を実現しています。

国内受賞パートナー: アクセンチュア株式会社

- Transformation Partner of the Year

ServiceNow AI Platformの変革力を活用し、業務の進め方そのものを大胆に再定義したパートナーを表彰するものです。業務プロセスの効率化にとどまらず、従来の常識に挑戦し、新たな方法で実社会の課題を解決することで、生産性、顧客体験、成果において飛躍的な改善を実現しています。

国内受賞パートナー: 株式会社JSOL

Partner Program Awards

Partner Program Awards は、ServiceNow Partner Programにおける主要な取り組み全体を通じて、卓越した成果を上げたパートナーを表彰するものです。受賞パートナーは、優れた顧客成果、高品質な実行力、そして強固なビジネスパフォーマンスを発揮し、多様なgo-to-market(市場への拡大と深化)の役割において信頼される存在であることを示しています。

- Consulting and Implementation Partner of the Year

ServiceNow AI Platformを活用し、顧客の大規模な業務変革を実現した Consulting & Implementationパートナーを表彰するものです。深い製品知識と高いコンサルティング能力、そして高品質なデリバリーを組み合わせ、構想から実行、定着までを確実に支援しています。

国内受賞パートナー: 株式会社日立ソリューションズ

- C&I Rising Star Partner of the Year

本アワードは、高い成長率と優れたデリバリー品質を示す新進気鋭のコンサルティングパートナーを表彰するものです。ServiceNow AI Platform を導入する企業にとって、信頼されるアドバイザーとしての地位を確立しつつあります。

国内受賞パートナー: 株式会社JSOL

- Reseller Partner of the Year

本アワードは、深い製品知識と業界理解をもとに、顧客が最適な ServiceNow AI Platform ソリューションを選択できるよう導いたリセラーパートナーを表彰するものです。的確な提案により、導入成功と長期的な価値創出を支援しています。

国内受賞パートナー: 株式会社日立ソリューションズ

- Reseller Rising Star Partner of the Year

本アワードは、新規顧客獲得およびアカウント拡大を通じて急速に成長しているリセラーパートナーを表彰するものです。リセラーとしての専門性と強い顧客志向が高く評価されています。

国内受賞パートナー: SCSK株式会社

- Service Provider Partner of the Year

本アワードは、顧客の ServiceNow 環境を運用・管理し、安定的かつ最適なパフォーマンスを提供しているパートナーを表彰するものです。AI を活用した運用高度化により、サービス品質の向上とデジタルオペレーションの拡張を実現しています。

国内受賞パートナー：富士通株式会社

- Service Provider Rising Star Partner of the Year

本アワードは、高い成長を遂げ、差別化されたServiceNowマネージドサービスを提供する新進サービスプロバイダーを表彰するものです。顧客のServiceNow AI Platform環境の維持・最適化を支援しています。

国内受賞パートナー: NTTドコモビジネス株式会社

- ServiceNow Store Partner of the Year

本アワードは、ServiceNow Storeにおいて、有償アプリケーションを通じて卓越した顧客価値とビジネスの成功を実現したパートナーを表彰するものです。高い導入実績と収益パフォーマンスを示し、ServiceNow AI Platformを拡張する優れた事例となっています。

国内受賞パートナー: ウイングアーク１ｓｔ株式会社

Domain Awards

Domain Awardsは、特定の業務機能やワークフローにおいて、ServiceNow AI Platformを通じた深い専門性を発揮したパートナーを表彰するものです。

- CRM Partner of the Year

ServiceNow AI Platformを活用し、営業およびサービス体験を変革したパートナーを表彰するものです。AI主導のワークフローにより、顧客満足度、チーム効率、収益性の向上を実現しています。

国内受賞パートナー: 富士通株式会社

- Core Business Partner of the Year

人事、財務、調達、サプライチェーンなどの基幹業務を最新化し、データとプロセスを統合することで、透明性、効率性、業務統制を強化したパートナーを表彰するものです。

国内受賞パートナー: 日本電気株式会社

- Data & Analytics Partner of the Year

ServiceNow AI Platformを通じてデータの価値を引き出し、洞察を行動につなげたパートナーを表彰するものです。AI主導の分析により、より高度な意思決定と測定可能なビジネス価値を実現しています。

国内受賞パートナー: 株式会社日立ソリューションズ

- IT Partner of the Year

ITサービス全体を最新化し、サービス管理、運用、資産管理、ライフサイクル管理を高度化したパートナーを表彰するものです。信頼性と効率性を高め、将来に備えたIT基盤を構築しています。

国内受賞パートナー: 株式会社JSOL

- Risk & Security Partner of the Year

サイバーセキュリティ、リスク管理、コンプライアンスを強化し、リアルタイムの可視化と自動対応を実現したパートナーを表彰するものです。組織全体のセキュリティレジリエンス向上に貢献しています。

国内受賞パートナー: 富士通株式会社

詳細については、こちら(https://www.servicenow.com/partners/awards.html)を参照ください。

ServiceNowについて

ServiceNow(NYSE: NOW)は、ビジネス変革を支える“AIコントロールタワー”です。ServiceNow AI Platformは、あらゆるクラウド、モデル、データソースと連携し、企業全体の業務フローを統合的に管理・自動化します。レガシーシステム、部門ごとのツール、クラウドアプリケーション、AIエージェントを一つにつなぎ、ビジネスのあらゆる領域で「インテリジェンス」と「実行」を結び付ける統合基盤を提供します。年間800億件以上のワークフローがプラットフォーム上で稼働しており、ServiceNowは分断されたオペレーションを連動した自律型ワークフローへと進化させ、確かな成果につなげています。ServiceNowがどのようにAIを人々の働き方に活かしているかについては、www.servicenow.com をご覧ください。

