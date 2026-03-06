AIDAO、トヨタテクニカルディベロップメントと「特許図面」を生成するAIプロジェクトを開始

株式会社AIDAO

株式会社AIDAO（本社：東京都千代田区、代表取締役：村田 光司、以下「AIDAO」）は、トヨタ自動車株式会社の100%子会社であるトヨタテクニカルディベロップメント株式会社（本社：愛知県豊田市、代表取締役：香川 佳之、以下「TTDC」）と共同で、特許図面の新しい在り方を目指す「特許図面生成AIプロジェクト」を2026年2月16日より開始いたしました。

本プロジェクトは、発明の本質を“過不足なく”視覚化した特許の概要図を、生成AIで安定的に作成できる方法の確立を目指します。

TTDCは主にトヨタグループ内での活用を、AIDAOはスタートアップ向けの将来的な提供を見据え、検証を進めてまいります。従来、直感的に伝わりにくい場面があった特許図面を、「一目で発明の本質がわかる概要図」へと進化させることで、スタートアップの迅速な資金調達やアライアンス形成を支援することを目指します。

また、TTDCが提供する知財・開発業務を支援する生成AIツール「AI Ninja」にも、この概要図の機能を搭載する予定です。

1. 背景と課題：特許図面が抱える「伝わりにくさ」とスタートアップのコスト

特許出願における図面は、技術内容を補助的に示す重要な要素です。一方で、従来の特許図面は「形式要件を満たすこと」に重きが置かれ、図面を見ただけでは“どんな発明か”が直感的に伝わりにくいケースが多く存在します。

その結果、スタートアップが自社の特許に盛り込まれた独自性や構想を、投資家、顧客、あるいは社内メンバーに説明する際に、認識のズレによるコミュニケーション摩擦や多大な説明コストが生じているのが現状です。

2. プロジェクト概要：実務レベルの「概要図」をAIで安定生成

本プロジェクトでは、スタートアップが起案した発明の概要を入力データとし、その発明の本質を“過不足なく”視覚化した特許用の「概要図」を、生成AIを用いて安定的に出力する手法を検証・確立します。

目指す概要図の特徴：

単なる記号的なブロック図ではなく、プロダクトの形状やシステム構造の全体像が具体的にイメージでき、専門知識を持たない層にも「発明の本質が一目で伝わる」図面。

品質を担保するアプローチ：

AIDAOの最高知財責任者である中辻弁理士の高度な実務知見、TTDCの特許実務におけるデータ、および法令に基づく図面作成ルールをAIのプロンプトおよび評価基準に組み込み、実用に耐えうる品質を目指します。

活用する技術要素：

画像生成LLMとの高度なAPI連携に加え、生成された画像をAI自身が評価・修正し、継続的に品質を高めていく「自律改善ワークフロー」を実装します。

3. 本取り組みがスタートアップにもたらす期待効果

直感的な概要図が用意できることで、スタートアップの事業活動の様々な場面で以下の価値を提供できる可能性があります。

対外的価値（資金調達・アライアンス・営業）：

投資家へのピッチや事業会社との提携交渉において、技術のコアバリューを「一瞬で伝える」強力な武器となり、意思決定のスピードアップに寄与します。

対内的価値（組織力強化）：

開発チーム、営業チーム、経営陣の間で「私たちが作っているものは何か」という認識のすり合わせが容易になり、共通言語が生まれることで、開発・営業モチベーションの向上や円滑な経営戦略の推進を支援します。

4. 今後の展開

現在は、AIモデルの出力精度や実務への適合性を評価する技術検証（PoC）フェーズにあります。

本検証の完了後、順次機能をプロダクト化し、イノベーションの起点となるスタートアップ企業に向けて広く提供していくことを検討しております。AIDAOは今後も、最先端のAI技術を駆使して「イノベーションの可視化と推進」に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社AIDAO

代表者：代表取締役 村田 光司

所在地：東京都千代田区麹町６丁目２－１麹町サイトビル6階 ROOM D

事業内容：AIサービスの開発・提供

URL：https://aidao-pjt.com/

会社名：トヨタテクニカルディベロップメント株式会社

代表者：香川 佳之

所在地：愛知県豊田市花本町井前1番地9

事業内容：IP(知的財産)事業、計測シミュレーション事業

URL：https://www.toyota-td.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社AIDAO 広報担当

Email：https://aidao-pjt.com/contact/