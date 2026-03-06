【Yahoo! JAPANアプリ】生成AIを活用し、SNSの情報をもとに関心に沿ったイベント予定情報を掲出する「AIピックアップ」を提供開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供する「Yahoo! JAPAN」アプリは、ユーザーがフォローしているテーマに関連した「商品の発売」「番組の放送」「映画の公開」「チケットの発売」「イベントの開催」「オンライン配信」の6種類の予定情報を、AIを活用して生成し掲出する「AIピックアップ」（以下、本機能）を提供開始しました（※1）。

「Yahoo! JAPAN」アプリは、ユーザーの生活に寄り添うAIエージェントへ進化し、『AIがそっと寄り添う、新しい日常』を実現するための機能を提供しています。探さなくても自然に情報と出会える仕組みや必要なときにすぐ届く導線の設計、一歩先の気づきを届ける提案などを通じて、日々の暮らしをより快適かつスマートにサポートすることを目指しています。

本機能は、X（旧Twitter）の投稿をリアルタイムで検索できるサービス「Yahoo!リアルタイム検索」（※2）と連携し、Xのポストをもとに、ユーザーが「Yahoo! JAPAN」アプリでフォローしているテーマに関連する予定情報を、毎日の行動に役立つ情報をまとめて確認できる「アシスト」上のおすすめのイベント情報に「AIピックアップ」のラベル付きで表示します。

表示される予定情報は、生成AIがXのポストを要約し、「商品の発売」「番組の放送」「映画の公開」「チケットの発売」「イベントの開催」「オンライン配信」の6種類に分類します。対象となるテーマはアニメや漫画、グルメ、著名人など約1.7万に及び、ユーザーの興味関心に即したイベント予定を一覧で確認できます。これにより、例えば、好きなアーティストのライブやチケットの情報、話題の映画公開日、オンライン配信の予定など、ユーザーにとって見落とせない情報をまとめて把握できます。

■掲出イメージ

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーは、「Yahoo! JAPAN」アプリにおいても生成AIの導入を推進し、ユーザー1人1人に寄り添い、より生活に密着したサービスの実現を目指します。

▼「Yahoo!リアルタイム検索」はこちら

https://search.yahoo.co.jp/realtime/

※1：「Yahoo! JAPAN」アプリ iOS v4.158.0以上、Android v3.214.0以上で利用できます。

※本機能はLINEヤフー共通利用規約（https://www.lycorp.co.jp/ja/company/terms/）が適用されます。LINEヤフーは、生成AIにより出力される結果について、信頼性、正確性、完全性、有効性等は保証しておりません。