超常系ライフ・シミュレーション『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』Nintendo Switch 2/Nintendo Switch版が2026年7月9日に発売決定！

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役：陳 云云）は、オランダの Little Chicken Game Company が開発する超常系ライフ・シミュレーション『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』のNintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)版を、日本を含めたアジア地域に向けて、2026年7月9日（木）に発売します。

『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』は、ヴァンパイアの名家に生まれた主人公が、父親であるドラキュラ伯爵の影から一歩踏み出し、家族が残した古い農場を再建しながら、魔法に満ちた街の住民たちと交流し、この土地に秘められた秘密を紐解いていく超常系ライフ・シミュレーションです。個性豊かな街の住民たちやゲームの詳細については、公式サイトにて順次情報を公開します。

▼『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』 公式サイト

https://www.cloudedleopardent.com/game/moonlightpeaks/jp/(https://www.cloudedleopardent.com/game/moonlightpeaks/jp/)

▼『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』 アナウンストレーラー

https://youtu.be/Og9OYLFislg(https://youtu.be/Og9OYLFislg)

■ストーリー

ときには鏡を見て「そろそろ人生を変える時だ」と気づく瞬間があります。たとえ、自分の姿がそこに映らなくても。

ヴァンパイアとして生きるだけでも大変なのに、父親があのドラキュラ伯爵で、しかもその“暗黒の遺産”を継ぐことを期待されているとなれば、なおさらです。

しかし、あなたが望むのは違う未来。思いやりと創造性にあふれ、そしてちょっとした農業もできるような人生です。

あなたは棺桶に荷物を詰め込み、超常の存在たちが暮らす街「ムーンライト・ピークス」にある、家族がかつて所有していた廃屋へと向かいます。

この街こそが、父の影から抜け出し、魔法の庭を育て、アンデッドでも健全に生きられることを証明するのにぴったりの場所なのです。

■「ムーンライト・ピークス」でヴァンパイアとしての新しい人生を体験

『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』は、狼男や魔女、人魚など、さまざまな超常の住民が暮らす不思議な街を舞台にした、心あたたまる超常系ライフ・シミュレーションです。

あなたは懐疑的な父に「アンデッドでも思いやりに満ちた人生が送れる」ことを示すために旅立ちます。

街に住む夜の住民たちと友情を育み、運命の恋に落ちることだってあるかもしれません。

家族が残した“幽霊屋敷”のようなコテージを、自分好みのゴシックスタイルにカスタマイズしながら、永遠の命を存分に活用して秘められた能力を解放し、ポーション作りを極め、魔法のレパートリーを増やしていきましょう。

すべてはより豊かな収穫のために。

さらに、ムーンライト・ピークスに暮らす7つの家系の謎を解き明かし、この不気味で魅力的な街に光を取り戻しましょう。

ただし、太陽が昇る前には必ず棺桶に戻ることをお忘れなく。

■主な特徴

●甘くてちょっぴり不気味な生活

自分だけの“理想のヴァンパイア像”を作り上げ、ムーンライト・ピークスの住民たちとの交流を深めながらこの街の歴史を紐解こう。

この地に暮らす7つの家系の秘密を明らかにしながら、恋愛対象となる20名以上のキャラクターの中から、思いがけない恋に落ちることも……？

●魔法の農作物と家畜がいっぱいの農場経営

忘れ去られた農場を、自分好みの“居心地のよいゴシック農園”にカスタマイズしよう。

新たな道具を入手し、土地を開拓していくことで、より多くの魔法作物を育てたり、不思議な家畜を飼育したりできるようになります。

●使いこなせる神秘の力

あなたが受け継ぐ超常の血統を解き放とう。

姿を変える変身能力で街の隅々まで探索し、魔女術を学んで、農作業や素材収集に役立つ魔法を習得しましょう。

●魅力的でダークなサイドアクティビティ

農場の外にも楽しみがいっぱい。

釣り、採取、ポーション作りはもちろん、刺繍やフラワーアレンジといったクラフト系の趣味も充実。

さらに、街で人気のカードゲーム「ノクターナ」のカードを集め、住民たちと勝負することも可能です。

■『ムーンライト・ピークス -ヴァンパイアのゴシックライフ-』 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/134769/table/27_1_16a095c7c91a1cf9fd72d5a7fc41d0ed.jpg?v=202603061151 ]

※Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。