電通デジタル、国内電通グループとしてCriteoの認定パートナー制度「Criteo Certified Partner」において「Platinum」に認定

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、CRITEO株式会社（本社：フランス 日本代表取締役：グレース・フロム 以下、Criteo）が提供する広告ソリューションの継続的な販売と高品質な運用の実績を持つ広告会社を認定する「Criteo Certified Partner（認定パートナー制度）」において、株式会社CARTA ZERO（本社：東京都港区 代表取締役CEO：高橋 学 以下、CARTA ZERO）、株式会社セプテーニ（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：清水 雄介 以下、セプテーニ）と共に、国内電通グループ（dentsu Japan）として「Platinum」に認定されました※。



また、Criteoが提供する広告ソリューションの活用において前年度に特に優れた成績を収めたパートナーを表彰する「Partner of the Year」では、CARTA ZEROと共同で「Partner of the Year BRAND SOLUTION」を受賞しました。

「Criteo Certified Partner」は、Criteoが提供する認定パートナー制度で、Criteoが提供する広告ソリューションの販売・運用実績がある広告会社に対して、前年の販売および売上実績に応じて、「Diamond」「Platinum」「Sapphire」「Silver」「Bronze」のステータスが付与されます。

電通デジタルは、2025年1月～12月期の実績に基づき、セプテーニ、CARTA ZEROと共に国内電通グループとして「Platinum」に認定されました。

また、Criteoでは、前年度に特に優れた成績を収めたパートナーを「Partner of the Year」として年に1回表彰しており、今回当社は、Criteoが提供するブランディング向けソリューションを積極的に活用することでクライアントの課題解決に貢献し、売上を拡大した点が評価され、CARTA ZEROと共同で「Partner of the Year BRAND SOLUTION」を受賞しました。

電通デジタルは、今後もCriteoが提供するソリューションを活用し、より付加価値の高いサービス提供を行い、クライアントのマーケティング効果の最大化に向けて取り組んでまいります。

※：CARTA ZEROを含むCARTA HOLDINGSは、2026年1月にNTTドコモの直接出資子会社となり、電通グループとは引き続き業務資本提携を継続しています。本受賞は2025年の功績を対象としており、2025年時点ではCARTA ZEROは国内電通グループの1社でした。

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。