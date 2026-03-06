【白みりん発祥の地・流山】伝統製法の流山本みりんと“幻の食材”こぼれ梅を使ったパウンドケーキ1本入りギフトボックスを発売

株式会社マルハンダイニング流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ｜1本入りギフトボックス

株式会社マルハンダイニング（本社：東京都江東区、代表取締役：窪田 猛）が運営するスペシャルティコーヒーブランド「Scrop COFFEE ROASTERS（スクロップ コーヒーロースターズ）」は、地域とともに歩み、その魅力を発信する取り組み「流山プロジェクト」の一環として、地元の酒販店・かごや商店と連携。流山発祥の白みりんと“幻の食材”こぼれ梅を使用した「流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ」1本入りギフトボックスを、2026年3月6日（金）より流山おおたかの森S.C.店および公式オンラインショップにて販売開始いたします。

本商品は、流山の魅力を食を通じて広く届けたいという想いから開発した焼き菓子です。先行発売したカットタイプのパウンドケーキが好評を博し、「1本サイズで贈りたい」というお客様の声を受けて誕生しました。

流山の魅力を届けたい想いから生まれた「流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ」

「流山プロジェクト」は、地域の食材や文化を活かし、流山の魅力を食を通じて発信していくScropの取り組みです。まちの歴史や自然、伝統を背景に、地元の方々とのつながりを大切にしながら、この地ならではの味わいや体験をお届けすることを目的としています。

かごや商店は、白みりん発祥の地・流山にて古式製法の本みりんを守り続ける酒販店です。伝統を継承しながら地元の酒や調味料を全国へ発信し、流山の食文化を支える存在として地域に根ざした活動を続けています。

使用しているのは、かごや商店の「流山本みりん」と、本みりんを搾る際に生まれる「こぼれ梅」です。「こぼれ梅」は、昔ながらの古式製法を守る蔵元でしか生まれない希少な副産物で、一般にはほとんど流通していない食材のため、その希少性から“幻の食材”とも称されています。

Scrop流山キッチンで一つひとつ丁寧に焼き上げ、みりん由来のやわらかな甘みと、しっとりとした口あたりに仕上げました。午後のひとときや贈答用にも適した味わいで、発酵の恵みが織りなす豊かな風味をお楽しみいただけます。

Scrop流山キッチンから届く、自家製パウンドケーキ

流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ

「流山本みりん」と「こぼれ梅」を活かして焼き上げた、バター香る自家製パウンドケーキです。コーヒーとの相性を追求し開発しました。

素材の味わいを大切にし、本みりんとこぼれ梅の特長を活かすことで、ふんわりしっとりとした食感に仕上げています。発酵由来のやわらかな甘みが、香り豊かな余韻をもたらします。

バターの芳醇な香りと自然な甘みが織りなす、奥行きある味わいをお楽しみいただけます。

流山のキッチンで手作り

パウンドケーキは、Scrop流山キッチンで一つひとつ丁寧に焼き上げています。焼き時間や温度に配慮し、しっとりとした食感に仕上げました。

表面にこんがりと焼き色をつけ、香ばしさと深みのある味わいに。仕上げに煮詰めたみりんシロップを重ね塗りし、やわらかな甘みと香りを閉じ込めました。発酵由来の甘みとバターの香りが調和する、奥行きのある味わいです。

スペシャルティコーヒーとご一緒に

コーヒーは中煎りからやや深煎りの焙煎がおすすめです。深みのある香りと味わいが、みりんパウンドケーキのやわらかな甘みを引き立てます。

コーヒーとともに、豊かなひとときをお楽しみいただけます。また、「流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ」とドリップバッグを組み合わせたギフトセットも、公式オンラインショップにてご用意しています。

流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ （1本入り/ギフトボックス）

流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ （1本入り/ギフトボックス）

1本サイズのみりんパウンドケーキをギフトボックスに入れてご用意しました。

お好みの厚さにカットしてお召し上がりいただけます。

和紙の風合いを生かした上品なパッケージに、赤いリボンゴムをあしらった和の趣ある贈答仕様。

発酵由来のやわらかな甘みと、しっとりとした口あたりが特長で、世代を問わずお楽しみいただける味わいです。大切な方への贈りものや、季節のご挨拶にもおすすめです。

【商品概要】

販売開始：2026年3月6日（金）

販売価格：2,800円（税込）

販売店舗：Scrop COFFEE ROASTERS 流山おおたかの森S.C.店、Scrop COFFEE ROASTERS 公式オンラインショップ

https://scrop-coffee-roasters.com/collections/popular-gifts/products/giftset_mirin_poundcake_sg-g4

流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ （カット/単品）

流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ （単品）流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ （単品）

流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキを、食べやすいカットで個包装にしました。

和紙の帯をあしらい、和の趣を感じる上品な佇まいに仕上げています。

【商品概要】

販売価格：340円（税込）(テイクアウト)

販売店舗：Scrop COFFEE ROASTERS 流山おおたかの森S.C.店

※Scrop COFFEE ROASTERS 公式オンラインショップでは単品の販売はございません

流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ ギフトセット（オンライン限定）

流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ6個セットScropスペシャルティコーヒーブレンドドリップバッグ5色×各2個（合計10個）

手軽に楽しめるドリップバッグと、流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキのセットをご用意しました。本みりんとこぼれ梅を加えて焼き上げたパウンドケーキは、しっとりとした口あたりと発酵由来のやわらかな甘み、バターの香りが特長です。

ドリップバッグは、チョコレートやキャラメルを思わせるまろやかな甘みが魅力のブレンド。中深煎りでバランスが良く、パウンドケーキとも好相性です。焼き菓子とコーヒーを気軽に楽しめる、贈りものにもおすすめのセットです。

【商品概要】

商品名：Scropスペシャルティコーヒーブレンドドリップバッグ10個×流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ6個セット

販売価格：5,300円（税込）

販売店舗：Scrop COFFEE ROASTERS 公式オンラインショップ

https://scrop-coffee-roasters.com/collections/popular-gifts/products/giftset_dripbag_mirin_poundcake_sg-g1

Scrop定番ブレンドドリップバッグ10個×流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ6個セットScrop定番ブレンドドリップバッグ10個×流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ6個セット

流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキと、Scrop定番ブレンドのドリップバッグを詰め合わせたギフトセットです。本みりんとこぼれ梅を加えて焼き上げたパウンドケーキは、しっとりとした口あたりとやわらかな甘み、バターの香りが特長です。

ドリップバッグは、キャラメルやローストナッツを思わせる香ばしさの中深煎り〈スタンダードブレンド〉と、重厚なコクの深煎り〈トラディショナルブレンド〉の2種。パウンドケーキと好相性の味わいです。

【商品概要】

商品名：Scrop定番ブレンド ドリップバッグ10個×流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ6個セット

販売価格：4,400円（税込）

販売店舗：Scrop COFFEE ROASTERS 公式オンラインショップ

https://scrop-coffee-roasters.com/collections/popular-gifts/products/giftset_dripbag_mirin_poundcake_sg-g2

流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ12個セット流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ

流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキをカットして個包装したパウンドケーキを12個詰め合わせました。ひとつずつ個包装されているため分けやすく、さまざまなシーンでご利用いただけます。

おもてなしや贈りもの、手土産にも適したセットです。

【商品概要】

商品名：流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ12個セット

販売価格：5,050円（税込）

販売店舗：Scrop COFFEE ROASTERS 公式オンラインショップ

https://scrop-coffee-roasters.com/collections/popular-gifts/products/giftset_mirin_poundcake_sg-g3

有限会社かごや商店「流山本みりん」流山本みりんとは

流山市は「白みりん発祥の地」として知られています。「流山本みりん」は国産もち米100％を用い、古式造りで仕込まれる伝統製法のみりんです。原料はもち米・米こうじ・米焼酎や醸造アルコールで、添加物を加えず約3～6か月かけ自然濾過で仕上げ、上品な甘みと深い旨味を引き出します。江戸時代には嗜好品として親しまれ、やがて鰻のたれやそばつゆの調味料として広まりました。現代でも透明感ある琥珀色と豊かな風味が評価され、日本食文化を支える味わいとして受け継がれています。

幻の食材！こぼれ梅とは

「こぼれ梅」とは、みりんを搾った際に生まれる搾り粕です。梅の花に似た見た目からその名がつき、ほのかな甘みと粒感が特徴。古くはおやつ代わりにも食されてきました。大量生産のみりんでは副原料が多く搾り粕はほとんど残らず、「こぼれ梅」は伝統製法を守る蔵元でしか生まれない希少な食材です。甘酒や漬物、煮物など幅広く活用され、発酵の恵みを感じられる食文化の一部として大切にされています。

よみもの【流山プロジェクト】Scrop × かごや商店 流山本みりん＆こぼれ梅のパウンドケーキ

有限会社かごや商店「こぼれ梅」

https://scrop-coffee-roasters.com/blogs/nagareyama_project/mirinpaund-kagoyashouten

流山プロジェクトについて

Scrop COFFEE ROASTERSは、千葉県流山市にある“流山発”のスペシャルティコーヒー専門店です。

まちの成長とともに歩みながら、地域の皆さまとのつながりを大切にしてまいりました。

豊かな自然や歴史ある文化、人と人とのあたたかなつながり。私たちは、このまちに息づく魅力に日々触れながら、コーヒーを通じてその魅力を発信したいと考えています。

これからも、流山の食材や取り組みを活かした商品づくりや情報発信を通じて、このまちならではの魅力を、たくさんの方にお届けしてまいります。

有限会社かごや商店について

流山プロジェクト

流山を拠点に地酒や本みりんなどを取り扱う地元酒販店。白みりん発祥の地・流山の伝統製法を守り、地域に根差した発信を続けています。

住所:千葉県流山市加5-1708 営業時間:9：00～19：00 (水曜定休)

▶ 公式サイト：https://www.kagoya-group.co.jp/

有限会社かごや商店有限会社かごや商店「流山本みりん」

Scrop COFFEE ROASTERS（スクロップ コーヒーロースターズ）

【Scrop COFFEE ROASTERS】

「いつもの日常が、ちょっと上質に。」

Scrop COFFEE ROASTERSは、千葉県・流山発のスペシャルティコーヒー専門店です。

毎日楽しむ一杯から、世界的に評価されるゲイシャ種やオークションロットまで、個性豊かなコーヒー豆を幅広く取り揃えています。

【公式オンラインショップ】

https://scrop-coffee-roasters.com/

【instagram】

https://www.instagram.com/scropcoffee/

https://x.com/ScropCoffee

Scrop COFFEE ROASTERS 流山おおたかの森S.C.店

【Scrop COFFEE ROASTERS 流山おおたかの森S.C.店】

店内のキッチンで焼き上げたパンと、香り高いスペシャルティコーヒーを楽しめるベーカリーカフェ。買い物の合間のひと休みにもぴったりな空間で、焼きたての味わいと丁寧に抽出したコーヒーをご提供しています。

住所：千葉県流山市おおたかの森南1-5-1 流山おおたかの森S.C. 本館3F TEL : 04-7156-7280 営業時間 : 10:00～22:00（LO 21:00）Scrop公式HP：https://scrop-coffee-roasters.com/

Scrop COFFEE ROASTERS 熊谷焙煎工場

【Scrop COFFEE ROASTERS 熊谷焙煎工場】

生豆の品質にこだわり、独自の焙煎技術で豆の個性を引き出したコーヒーをお届けしています。熊谷市の焙煎工場から、全国へ新鮮なコーヒーを発送しています。

また、毎月1回、焙煎工場での直売会も実施。できたてのコーヒーや限定アイテムを直接お買い求めいただける、人気のイベントとなっています。

所在地：〒360-0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻3764

【会社概要】

社名：株式会社マルハンダイニング

本社所在地：〒135-0033 東京都江東区深川2-8-19 さくらいビル4F

代表：代表取締役社長 窪田 猛

設立：平成15年4月1日

資本金：4,000万円 https://www.maruhandining.co.jp/

事業内容

1. 飲食店の経営

2. 食料品の卸小売業

3. 不動産の売買、賃貸、管理並びに仲介業

4. 前各号の事業に関する経営技術援助、指導並びに情報提供

5. 前各号に付帯する一切の事業