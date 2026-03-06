【神戸・桜の隠れスポット】結婚式場「SOLA KOBE」を特別開放 4月3日(金) 一夜限りの『お花見ディナー』を開催
株式会社クレ・ドゥ・レーブ（本社：神戸市）が運営する 神戸・北野のウェディング＆パーティー会場「SOLA KOBE」において、2026年4月3日(金)、桜の開花時期に合わせた特別お花見イベント『SOLA KOBE 桜ディナー』を開催いたします。
普段は結婚式やパーティーでしか足を踏み入れることができないプライベート空間を、地域の方々や多忙な毎日を送る大人たちへ向けて開放。特製フルコースと和スイーツビュッフェ、ピアノの生演奏、そしてプロフォトグラファーによる記念撮影までお楽しみいただける一夜限りのプレミアムなイベントです。
知る人ぞ知る『桜の隠れスポット』を、この日限りの特別開放
結婚式場「SOLA KOBE」は神戸・三宮から車で約５分。仕事帰りに気軽に行ける距離にありながら、高台より神戸の街並みを見下ろし、門をくぐると美しい桜並木が続く「隠れた桜の名所」でもあります。
この美しい景観を、結婚式を検討されている方はもちろん、地域の方々に広く楽しんでいただきたいという想いから、今回の開放イベントが決定いたしました。
週末の金曜日、日常の喧騒を離れ、大切な人と心温まるひとときを過ごしていただくためのコンテンツをご用意。
特別感のあるデートを楽しみたい方、神戸で上質な桜スポットを探している方、結婚式場の雰囲気を体験してみたい方々にオススメです。
※SOLA KOBE敷地内の桜
イベント３つの見どころ
1. シェフ特製ディナー＆和スイーツビュッフェ
普段ご婚礼料理を手掛ける専属シェフが、この日のためだけに“春の食材”を盛り込んだ特別コースをご用意。食後には、春の訪れを感じるパティシエオリジナルの「和スイーツ」をビュッフェスタイルで心ゆくまでご堪能いただけます。
※料理写真はイメージです
2. プロが残す 桜との記念撮影
最高のロケーションを知り尽くした式場専属フォトグラファーが、神戸の夜景を背景にし、桜と共に記念写真を撮影いたします。思い出を“記憶”だけでなく、“かたち”として残していただけます。
3. 週末を彩る「金曜夜」の開催
仕事終わりでもお立ち寄りいただける19時スタート。神戸の街並みが夜景に変わり、桜が艶やかな表情を見せ始める時間。心地よいピアノの生演奏を聴きながら1週間の疲れを癒す、週末の贅沢なデートに最適です。
会場からはライトアップされた夜桜と神戸の夜景を一望
SOLA KOBE桜ディナー
日程：2026年4月3日（金）
時間：19時00分 お食事開始
会場：SOLA KOBE （神戸市中央区北野町1-5-4）
料金：7,700円(税込) / 1名様
内容
・特製フレンチフルコース
・オリジナル和スイーツビュッフェ
・ピアノの生演奏
・プロカメラマンによる写真撮影（撮影データプレゼント）
・天空の教会(チャペル)見学 ※希望者のみ
ご来場について
三宮駅よりSOLA KOBEまでのタクシー代は、会場負担とさせていただきます(上限1,000円まで)。
※お車でお越しの方は、敷地内駐車場をご利用いただけます。
詳細・ご予約はこちら
https://cdr-heart.com/hearts/?id=540
※本イベントは大人の皆さまにゆったりとお楽しみいただくため、ご参加は成人の方に限らせていただきます。
※桜の開花状況は気象条件等により変動いたします。予めご了承ください。
「SOLA KOBE」について
神戸の街並みや海を一望できる圧倒的なロケーションと、空・水・光が調和した建築が特徴のウェディング＆パーティー施設。グランドコンセプトは、“地域・自然環境との共生”。海と山、神戸の街並みを一望する神戸らしい眺望や自然環境との調和が評価され「第20回 神戸 景観・ポイント賞」を受賞。
SOLA KOBE / ソラ神戸
兵庫県神戸市中央区北野町1-5-4
◇事業内容 ウェディング・イベント＆パーティー・カフェ
◇定休日 水曜日
◇TEL 078-222-5515
◇公式HP https://www.sola-resort.com/
SOLA KOBEを運営する「株式会社クレ・ドゥ・レーブ」について
Mission
「ありがとう」の先にある感動を創る We are the "Heart Factory"
Vision
ホスピタリティのプロフェッショナルとして、「次世代」と「地域」の豊かさを実現する
代表者 代表取締役社長 村井 宏輔
設立 2003年12月
所在地 神戸市中央区北野町1-5-7
事業 結婚式・フォト・レストラン・カフェ・イベント・宴会・ケータリング・サービス業務の企画・運営・管理
運営施設
SOLA KOBE （神戸市中央区北野町1-5-4）
TOAST （神戸市中央区北野町1-5-10）
鶴見ノ森 迎賓館 （大阪市鶴見区緑地公園2-163）
THE SORAKUEN （神戸市中央区中山手通5-3-1）
OCEAN PLACE （神戸市中央区波止場町2-2 神戸海洋博物館2F ）
BOTANICAL HOUSE （大阪市鶴見区緑地公園2-163）
PORT TERRACE （神戸市中央区波止場町5－5神戸ポートタワー 低層3・4階）
sasa (大阪府豊中市服部緑地1－8)
NELU高麗橋 （大阪市中央区高麗橋2丁目6－4）
公式サイト https://www.cdr-heart.com/