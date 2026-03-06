Salesforce、2026年度版 日本における「働きがいのある会社」女性ランキング で第2位に

株式会社セールスフォース・ジャパン

株式会社セールスフォース・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一、以下、Salesforce）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下 GPTW Japan）の調査による、2026年度版日本における「働きがいのある会社」女性ランキング (https://hatarakigai.info/ranking/woman/2026.html?utm_source=prwire&utm_medium=prrelease&utm_campaign=prwire260305?ss_ad_code=prwire260305)大規模企業部門において第2位に選出されました。本ランキングは、「働きがい認定企業(https://hatarakigai.info/news/2026/0206_5326.html)」の中から、特に女性の働きがいに優れた企業を規模別に上位10社まで選出するものです。

今年で10回目となる「働きがいのある会社」女性ランキングの評価観点は「女性従業員へのアンケート結果」と「女性従業員比率などの基本会社データ」の2つです。

Salesforceは、今回の受賞の背景として、充実した福利厚生や、人とAIが協働する時代にマッチした能力開発の機会が提供されていることが寄与したと考えています。また、自社の製品やサービスが顧客から高く評価されていることへの誇りも、従業員の高い働きがいを支える重要な要素となっています。

Salesforceは、人とAIエージェントが協働し、人間の可能性を拡大する新しい働き方「エージェンティック エンタープライズ（Agentic Enterprise）」の実現に向け、従業員をその変革を体験する「最初の顧客（Customer Zero）」と位置づけています。自律型AIエージェント「Agentforce(https://www.salesforce.com/jp/agentforce/?d=cta-body-promo-8)」などの最新技術を業務に実装するだけでなく、コアバリューである「イクオリティ(平等)」に基づき、学習プラットフォーム「Trailhead(https://trailhead.salesforce.com/ja/?d=cta-body-promo-8)」等を活用し、全従業員がAI時代に取り残されることなくスキルを習得できるリスキリング支援を強力に推進しています。

また、社内では技術職における女性の活躍も顕著です。特に、企業のAI変革を技術面から牽引するField Development Engineer（FDE）においては、女性が約4割を占めています。FDEは、お客様の現場で最新AIソリューションの実装を支援する、極めて高度な専門性が求められるポジションであり、テクノロジー業界における女性のキャリア形成の可能性を示す好例となっています。



株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員マーケティング統括本部

チーフ・マーケティング・オフィサーである鈴木祥子は次のように述べています。「女性にとっても働きがいのある会社として高く評価いただいたことを、非常に光栄に思います。AI時代における女性のキャリア形成とリーダーシップをテーマとしたイベント『Trailblazing Women Summit Tokyo』の開催や、『Agentforce』をはじめとするAIリスキリングの機会を通じ、人を中核に据え、AIと協働する新たな働き方が着実に実現しつつあります。今後もジェンダーに関係なく、誰もが最大限に能力を発揮し、活躍できる職場づくりを推進してまいります」

株式会社セールスフォース・ジャパン 常務執行役員 人事本部長である鈴木雅則は次のように述べています。「働きがいのある会社ランキング大規模部門 第3位(https://www.salesforce.com/jp/news/press-releases/2026/02/09/gptw-2026/)に加え、女性社員も含めた全ての社員が働きがいを実感できる環境を実現できていることを心から誇りに思います。Slackbot(https://slack.com/intl/ja-jp/features/slackbot)等のエージェント型AIを誰もが使いこなすことで、業務の障壁を削減し、効率性を高めることができています。今後も、社員一人ひとりがより価値の高い仕事に集中でき、自分らしく輝ける環境を作ってまいります」

Salesforceは、社員の「働きがい」を大切にしながら、多様な人材が活躍できる職場づくりを推進しています。テクノロジーの進化による社会の変化が速い中、多様性に富んだ従業員が一丸となって社会において新たな価値を創造できるよう、引き続き、従業員の声に耳を傾けながら、一人ひとりが活き活きと働ける組織作りに励んでまいります。

Great Place To Work(R) Institute Japanについて

Great Place To Work(R) Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして発表している世界的な調査機関です。Great Place To Work(R) Institute Japanは日本における「働きがいのある会社」の普及を目指し、2007年にスタートしました。日本における「働きがいのある会社」ランキングの発表は今回(2026年)で20回目の発表となります。調査に加え、各種研修やワークショップ等のサービスも展開し、日本で「働きがいのある会社」づくりの支援を行っています。

http://www.hatarakigai.info

Salesforceについて

Salesforceは、あらゆる規模の企業がエージェンティック エンタープライズへと変革することを支援します。人とAIエージェント、アプリケーション、データを信頼性の高い単一のプラットフォームへ統合することで、これまでにない成長とイノベーションを実現します。詳細は salesforce.com/jp(http://salesforce.com/jp) をご覧ください。

Salesforceのコーポレートサイトにある「ニュース＆インサイト」では、日本向けの最新情報をご紹介しています。詳細は、salesforce.com/jp/news/(https://www.salesforce.com/jp/news/) をご覧ください。

本プレスリリースやその他のプレスリリース、または公式に言及されている未提供のサービスや機能は現在利用できないものであり、予定通りに、または全く提供されない可能性があります。お客様は、現在利用可能な機能に基づいて購入をご判断くださいますようお願いいたします。