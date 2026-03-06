台湾発・人気キャラクター「タコクマ」の日本初オリジナル絵本が発売

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、2026年2月28日(土)に『タコクマ せかいで ただひとりの ぼく(https://www.amazon.co.jp/dp/4074630079)』（作・Alice &Owen）を発売いたしました。

台湾で人気を集めているキャラクター「タコクマ」。タコでも、クマでもない。ちょっと不思議で、どこかやさしい存在です。

台湾では「新北メトロ」という地下鉄のキャラクターを務めることが決定しているほか、公共テレビの子ども向けチャンネル「小公視」とのアニメーション合作も予定されていて、いま要注目のキャラクターとして活躍の場を広げています。

本作は、そんなタコクマが “自分の居場所”を見つけていく、オリジナルのストーリーです。

あらすじ

南の島で生まれたタコクマは、ある日「どうぶつパーティー」のチラシを手にします。



友だちができるかもしれないーー。



そんな小さな期待を胸に向かった先で、タコクマは自分が“ほかとちがう”ことに気づきます。



自分は何者なのか。

どこから来たのか。



答えが見つからないまま、タコクマは海へ、山へ、森へと歩き出します。



そこで出会うのは、少し困っている仲間たち。タコクマは、自分にできることを通して、少しずつ誰かとつながっていきます。

発売直後から共感の声が続々！

発売後には、SNSやオンライン書店のコメントで、多くの共感の声が寄せられました。

●「（カプセルトイで出会って）一目惚れしてから何度も一緒におでかけをしてきましたが、ついに日本語で絵本が読めるなんてとっても嬉しい」

●「タコくまちゃんについてもっと知りたくなります」

●「途中、ちょっと切なくなってしまいましたが、強くて可愛いタコクマちゃんのことをもっと知りたくなりました！」

●「文字も少なくて読みやすく、絵がとっても可愛いです。最後の言葉はけっこう心に響きますね」

●「とっても可愛い絵本。3歳の男の子がとても喜んでました」

ポップで可愛いキャラクターが自分探しをするというストーリーと「まわりとちがってもいい」というメッセージが、読み聞かせをする親世代を中心に人気です。

タコクマとは

台湾発のキャラクター。タコでもないしクマでもない不思議な生き物。南の島で生まれ、天真爛漫な性格。嫌なことはすぐに忘れてしまう。大好物はリンゴで、一気に12個のリンゴが食べられる。変身して大きくなることができるらしいが、いまだに見た人は誰もいない。



「タコクマ」公式Instagramはこちら↓

https://www.instagram.com/takokuma/

書誌情報

『タコクマ せかいで ただひとりの ぼく』

作：Alice &Owen

定価：1,760円（税込）

判型：A4変形（24cm x 21cm）

ISBN：978-4-07-463007-3

発売日：2026年2月28日(土)

発行：主婦の友社

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074630079

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18518420/

※電子書籍も同時発売

【本件に関するメディア関係者からのお問い合わせ先】

【主婦の友社広報窓口】株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★は＠に変換してお送りください）