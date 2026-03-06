【調査結果】動画広告vs静止画広告、成果が良いのはどっち？実配信データの調査レポート

株式会社Recto

株式会社Recto（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：山本雄太）が、「Meta広告における動画・静止画クリエイティブの成果比較調査レポート」を無料公開いたしました。

■調査の背景

レポート全文を読む :https://note.com/recto_marketing/n/na8c40da11d8a

近年、各SNS広告およびアカウント運用において、動画クリエイティブの必要性が広く認識される一方で、静止画に比べて制作コストやリソースが増大するため、事前の費用対効果シミュレーションが難しく、社内調整・決裁のハードルが高いというケースが多く見受けられます。

本レポートでは、当社の支援先および協力企業20アカウントの実配信データを集計・分析し、「どのような商材で動画が勝ちやすいのか」「どのような場合に動画が逆効果になるのか」を定量的に明らかにします。データの活用により、動画広告導入の社内説得材料や費用対効果の事前シミュレーションにお役立てください。

■調査概要

本調査では、以下の条件を満たすMeta広告アカウントの配信データを抽出し、分析を行いました。

■調査結果サマリ

■調査結果

- 対象アカウント：Rectoの支援先および協力企業のアカウントデータ、合計20アカウント- 配信期間：静止画と動画クリエイティブをMeta広告にて1ヶ月以上配信していること- 検証内容：同一商材・同一期間におけるクリック率（CTR）および獲得単価（CPA）の比較- 動画クリエイティブが静止画クリエイティブと比較して、クリック率（CTR）では1.21倍高い、獲得単価（CPA）では0.67倍安価で獲得できているという結果。- しかし全てのアカウントで動画が成果が良いわけではなく、動画クリエイティブが静止画クリエイティブと比較して、成果が悪いアカウントも存在するため、取り組み方には注意が必要です。

◆ クリック率（CTR）の比較

20アカウントのうち12アカウントにおいて、動画クリエイティブの成果が静止画と比較して高いという結果になりました。

最も静止画との成果差が大きかったものは、3.5倍のクリック率になっている広告アカウントもありました。

◆ 獲得単価（CPA）の比較

20アカウントのうち15アカウントにおいて、動画クリエイティブの成果が静止画と比較して高いという結果になりました。

最も静止画との成果差が大きかったものは、0.32倍（68%改善）の獲得単価になっている広告アカウントもありました。

レポート全文を読む :https://note.com/recto_marketing/n/na8c40da11d8a

