春を先取り！“さくら＆抹茶”の春色スイーツが勢ぞろい「さくら＆抹茶スイーツ」

株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋上野店「さくら＆抹茶スイーツ」

松坂屋上野店では、３／４（水）～４／７（火）の期間、春の訪れを彩る「さくら＆抹茶スイーツ」フェアを開催いたします。今年花が平年より早まるという予想を受け、昨年より会期を１週間前倒ししてスタート。館内には、華やかなさくらスイーツやさくらモチーフの和洋菓子、さくら柄パッケージの商品が勢ぞろいするほか、各階の喫茶ではさくら風味の限定メニューも登場します。さらに、国内外のお花見客でにぎわう上野ならではの企画として、人気の高い抹茶スイーツも特集。桜開花を目前に控えたこの季節に、ひと足先に春気分を味わえるラインアップをご紹介します。

【特設ページ】https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/2603_sakura_sweets.html

“映える”春色のさくらスイーツ／１階 ほっぺタウン

桜あんクリームと苺のコンフィチュールを巻き込み、桜ゼリーや桜の塩漬け、苺を飾りました。

〈アンテノール〉桜のモンブランロール（１台）２，２６８円

〈アンテノール〉桜のモンブランロール

サクラ味・抹茶味のクリームサンド、サクラオレ、サクラサボイの限定クッキー。

〈泉屋〉ガーデンステッチヨザクラ（１２枚入）１，８３６円

※なくなり次第終了

〈泉屋〉ガーデンステッチヨザクラ

さっくり食感のウエハースにいちごとさくらの２つの味を詰め合わせました。

〈上野凮月堂〉プティゴーフル いちご＆さくら（２枚入×１２袋）１，２９６円

※なくなり次第終了

〈上野凮月堂〉プティゴーフル いちご＆さくら

桜花ペーストを入れてふんわり焼き上げたカステラ。

〈文明堂〉文明堂のカステラ さくら ０．５Ａ号（１箱・５切）７２９円

※なくなり次第終了

文明堂のカステラ さくら ０．５Ａ号

桜の葉を生地に練りこんだ香り豊かなかりんとう。

〈麻布かりんと〉桜かりんと（１袋）５４０円

※４月初旬まで

※なくなり次第終了

〈麻布かりんと〉桜かりんと

店内でじっくり味わう、ご褒美さくらメニュー／各階 喫茶

〈カフェコムサ〉さくらとパンダのショートケーキ（１ピース）１，７００円／２階

※写真はホールケーキのイメージです

〈カフェコムサ〉さくらとパンダのショートケーキ

〈パンダ茶房 ｂｙ 銀座清月堂〉さくらあんと抹茶のパフェ（１杯）１，５４０円／中２階

〈パンダ茶房 ｂｙ 銀座清月堂〉さくらあんと抹茶のパフェ

〈上野公園前 あんみつ みはし〉さくらあんみつ（１食）８２０円／地下１階

〈上野公園前 あんみつ みはし〉さくらあんみつ

世界から愛される“日本の味”抹茶スイーツ／１階 ほっぺタウン

〈ヴィタメール〉オペラ・ジャポネーゼ（１個）８２０円

※なくなり次第終了

〈ヴィタメール〉オペラ・ジャポネーゼ

〈モロゾフ〉抹茶ラテのプリン（１個）４３２円

※なくなり次第終了

〈モロゾフ〉抹茶ラテのプリン

〈ユーハイム〉バウムクーヘンキュートジャパン宇治抹茶（１個）１，４０４円

〈ユーハイム〉バウムクーヘンキュートジャパン宇治抹茶

〈甘味処鎌倉 都〉抹茶きな粉わらびもち（１０個入）２，０００円

※期間限定で桜の掛け紙付き

〈甘味処鎌倉 都〉抹茶きな粉わらびもち

〈プレスバターサンド〉バターサンド〈宇治抹茶〉（５個入）１，４３１円

※４／１（水）から

※なくなり次第終了

〈プレスバターサンド〉バターサンド〈宇治抹茶〉

※価格は全て税込です。