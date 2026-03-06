【3年連続】EENOUR・SILLAIDが「ジャパンゴルフフェア2026」に出展！ブースで清本美波プロサイン入り距離計の抽選会を開催！
第60回 ジャパンゴルフフェア2026 EENOUR出展
株式会社イーノウ・ジャパン（所在地：神奈川県横浜市）は、2026年3月6日（金）～3月8日（日）にパシフィコ横浜で開催される日本最大ゴルフ総合コンベンション「第60回ジャパンゴルフフェア2026（JGF）」にブースを出展いたします。昨年の出展に続き、今回が3度目の出展となります！
ブースでは、累計販売数トップを誇る人気モデルから、今年度発表予定の最新ラインナップに至るまで、会場にて一堂に展示・販売いたします。
更に、清本美波プロ直筆サイン入り「U6」の特別展示を行うほか、同モデルや「今平周吾プロのサイン入りボール」が当たる特別抽選会も実施いたします。
■出展概要
日時：2026年3月6日（金）～3月8日（日）
10：00-18：00（最終日は17:00まで）
会場：パシフィコ横浜
ブース番号：3-20
出展製品SILLAIDゴルフ距離計 シリーズ
SILLAIDは、EENOUR（イーノウ）が展開するハイエンド向けゴルフブランドとして、より高精度な測定性能と、快適な操作性を追求したゴルフギアを提供しています。
SILLAIDゴルフ距離計
SILLAIDゴルフウォッチ GW20
■ SILLAIDゴルフウォッチ GW20（新販売）
‐業界最大級ディスプレイ × AMOLEDの高視認性
‐直感的でスムーズなタッチ操作
‐見やすい大画面と約29g（本体）の軽さを両立
‐コース全体を把握できる
URL：https://dada.link/I91Kns
SILLAIDゴルフ用レーザー距離計 VEシリーズ
■ SILLAIDゴルフ用レーザー距離計 VEシリーズ（新販売）
‐23mm大口径レンズ＆120g超軽量設計
‐0.02秒台で素早く測定可能
‐複雑な背景でもピンを狙いやすい45°傾斜レーザー
‐高低差補正を瞬時に切り替えるワンタッチ操作
VE1：https://dada.link/RZlumc
VE2：https://dada.link/4E5KJz
SILLAIDゴルフ用レーザー距離計 VMシリーズ
■ SILLAIDゴルフ用レーザー距離計 VMシリーズ
‐ポケットに収まるコンパクトボディ
‐5段階輝度の自動調節機能を搭載
‐六つの測定モードを搭載
‐デザインと使いやすさを兼ね備え
VM1：https://dada.link/1QX7_x
VM2：https://dada.link/i6Hbms
SILLAIDゴルフ用レーザー距離計 U6
■ SILLAIDゴルフ用レーザー距離計 U6
‐7倍望遠レンズ
‐最速0.02秒で即反応
‐コンパクト・片手操作設計
‐実戦基準の測定モードを搭載
URL：https://dada.link/6PZN7r
SILLAIDゴルフ用レーザー距離計 VOYAGEシリーズ
■ SILLAIDゴルフ用レーザー距離計 VOYAGEシリーズ
‐赤緑表示の高輝度のディスプレイ（OLED）
‐「スピード測定モード」を搭載
‐最速0.04ｓ測定速度を実現
VOYAGE：https://dada.link/q4aYJr
VOYAGE PRO：https://dada.link/U18Z9l
EENOURゴルフ距離計
■ EENOURゴルフ用レーザー距離計 Uシリーズ
‐円筒型デザインで握りやすい
‐圧倒的な視界の広さ
‐4つの実用モード搭載
U1：https://dada.link/Z7rSby
U2：https://dada.link/SBTJla
■ EENOURゴルフ用レーザー距離計 Ultra-mini +
‐ 0.04秒台で素早く測定可能
‐「3点間距離測定モード」を搭載
‐競技対応LEDライト
U800+：https://dada.link/-F142g
U1000PRO+：https://dada.link/Nt6lia
■ EENOURゴルフ用レーザー距離計 U1000ADL
‐測定結果を見やすい赤色と黒色が切り替える
‐4段階輝度の調節が可能
‐「雨・霧モード」を搭載
URL：https://dada.link/S9_Pxk
■抽選キャンペーン
ゴルフフェア期間、EENOURブースにて期間限定特別抽選会を開催！
EENOUR・SILLAID契約プロゴルファー、清本美波プロ直筆サイン入り「U6」と今平周吾プロのサインボールが当たるチャンスをお見逃しなく！
応募期間：2026年3月6日（金）～3月8日（日）
ブース番号：3-20
賞品：
A賞：清本美波プロ直筆サイン入り「U6」（合計1名様）
今平周吾プロサイン入りゴルフボール（合計15名様）
B賞：EENOURブランドバッジ（合計25名様）
応募方法：
１.Instagram公式アカウントをフォロー（@eenour.japan）
２.EENOURブースにて、「くじ引き抽選」に参加
■会社概要
「アウトドアの時間を快適に過ごせる高品質な製品を世の中のお客様に提供する」という熱意をこめて、真摯にお客様と向き合い、より良い製品とサービスを提供し続けていくことを目指す。
会社名：株式会社イーノウ・ジャパン
主な事業内容：ポータブル電源、ソーラーパネル、ゴルフ距離計、車載冷蔵庫、インバーター発電機、及び電動工具等の販売。広報、広告、マーケティング、セールスプロモーション、キャスティング等の企画、立案、制作及び運営等。
公式サイト：https://www.eenour.jp