ハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」千葉県5店舗目は、柏市！コナズ珈琲 柏十余二店2026年3月20日（金）9時オープン

株式会社 KONA'S

株式会社KONA’S（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部 和剛）が展開する、食の感動体験を探求し「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」は、全国53店舗目*となるコナズ珈琲 柏十余二店を2026年3月20日（金）9時にグランドオープンします。

※2026年3月20日時点の店舗数

コナズ珈琲 柏十余二店 正面イメージ ※一部変更される可能性がございます

コナズ珈琲は「いちばん近いハワイ」を体感いただけるハワイアン カフェ・レストランとして、ハワイで過ごす休日のような心地よく楽しい時間とお食事を提供しています。

千葉県内では、2019年に幕張店、2023年に八千代緑が丘店、2024年に新船橋店、2025年に鎌ヶ谷店をオープンし、連日多くのお客さまにお越しいただいております。特に幕張店では、平均1～2時間お並びいただく（※2026年1月3日～31日における平均の待ち時間）ほどの反響をいただています。これまで、お客さまから更なる出店に関するご要望をいただいていたことから、柏十余二店をオープンすることとなりました。

柏十余二店では、店内の一部エリア22席とテラス24席において、愛犬のご同伴が可能です*。ご家族みなさまで特別なひとときをお過ごしください。

愛犬ご同伴イメージ

※椅子の上にシートを敷いて撮影しています。

※愛犬ご同伴の際は、ご来店時にお渡しする「愛犬同伴時のガイドライン」を遵守いただく必要がございます。

【コナズ珈琲 柏十余二店 内観イメージ】

店内に入ると、ハワイのローカルのリビングをイメージした圧倒的なハワイ空間が待っています。広々としたお席をご用意し、時間制限はございません。日常を離れてゆったりとお過ごしいただけます。

コナズ珈琲 柏十余二店 内観イメージ ※一部変更される可能性がございます

【コナズ珈琲 柏十余二店 概要】

店舗名 ：コナズ珈琲 柏十余二店

所在地 ：千葉県柏市十余二249-60

営業時間 ：平日10：00‐22：00（L.O21:00)

土日祝9：00ー22：00（L.O21:00)

※OPEN日の3月20日(金)は9：00営業開始となります

定休日 ：なし ※年末年始を除く

席数 ：93席（うちペット同伴可能席22席）、テラス24席

駐車場台数 ：181台 ※共同駐車場

ご参考：コナズ珈琲 人気メニュー

コナズ珈琲全店にて一番人気*の「ストロベリー＆バナナホイップパンケーキ」（税込1,859円）をはじめ、肉汁たっぷりの「コナズチーズバーガー」（税込1,639円）、オリジナルソースを使った「アボカドハンバーグロコモコ」（税込1,859円）、じっくり火入れして旨みを引き出した「ガーリックシュリンププレート」（税込1,859円）、ハワイのローカル海鮮丼「アヒポキライスボウル」（税込1,639円）など、お食事からデザートまで、幅広くご好評をいただいています。また、希少なコーヒー豆「ハワイコナ」を100％使用したこだわりの「ハワイコナ100％」（税込1,045円）や、日替わりでご用意する「本日のコーヒー」（税込660円）、「Kona’sオレ」（税込935円）などの豊富なドリンクもご用意しています。

※2013年から2025年までの全メニューの中で、販売数No.1（コナズ珈琲全店舗対象・2026年当社調べ）

コナズ珈琲が提供する感動体験「いちばん近いハワイ」

「ストロベリー＆バナナホイップパンケーキ」「コナズチーズバーガー」「アボカドハンバーグロコモコ」「ガーリックシュリンププレート」「アヒポキライスボウル」「ハワイコナ100％」（HOT）

コナズ珈琲は「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアン カフェ・レストランです。ハワイで過ごす休日のような心地よい時間と、おいしい食事がもたらす感動体験をお届けしています。

カラフルなハワイアン雑貨やサーフボードが飾られ、遊び心のあるソファやテーブルなどのこだわりのインテリアが、まるで、ハワイのローカルのリビングにいるような雰囲気を演出します。ゆったりとくつろげる空間で、日本にいながらハワイ気分を味わえます。

外観や内観は、店舗ごとにこだわった「100 店舗100 デザイン」を目指しています。新店や、既存店のリニューアルでは、コナズ珈琲の魅力がさらに増すようなデザインを取り入れ、お客さまがご旅行の際に“コナズ巡り” をしたくなるような、ワクワクする空間をご用意しています。

見た目からワクワクするメニューは、シグネチャアイテムである手づくりのハワイアンパンケーキのほか、お腹いっぱい満たされるロコモコ、ハワイ定番料理のガーリックシュリンプなど、コナズ珈琲こだわりのハワイアンフードをご用意しています。さらに、コナズ珈琲の代名詞でもある店内焙煎したコナコーヒーをはじめ、リゾート気分が味わえるハワイアンカクテルなど豊富なドリンクメニューをご提供しています。

To Go メニュー（テイクアウトメニュー）のご提供や、ハワイアングッズコーナーにてオリジナルグッズやコーヒー豆を取り揃えています。お店以外の場所でも、コナズ珈琲が提供するハワイ体験をお楽しみいただけます。

さまざまなシーンでご利用いただける雰囲気と、バリエーション豊かなメニューで、昼夜を問わず思い思いのハワイ時間をお過ごしください。

外観（八千代緑が丘店）内観（板橋店）内観（宇都宮店）外観（香椎浜店）こだわりのふわふわしっとりパンケーキこだわりのふわふわしっとりパンケーキ

素材にこだわったパンケーキは、店内で生地から手づくりし、オーダーが入ってから一枚ずつ丁寧に焼き上げます。コナズ珈琲オリジナルレシピのパンケーキは、ふわふわしっとりやわらかな口当たりが特徴です。ほのかな塩味をきかせており、スイート系はもちろん、ミール系との相性も抜群です。

こだわりの自家焙煎コーヒーこだわりの自家焙煎コーヒー

コナズ珈琲で使用するコーヒー豆は、ハワイのコナコーヒーをはじめ世界中の厳選した生豆を取り寄せ、店舗ごとに焙煎しています。

程よく熟成されたコーヒー豆は、オーダーが入ってからコーヒー豆を挽き、一杯一杯丁寧に淹れることで香りがより引き立ち、コーヒー豆本来の味を感じられます。

店内でお楽しみいただいたコーヒー豆は、店頭にて販売しております。ご自宅でもコナズ珈琲のおいしいコーヒーをお楽しみください。

公式HP

https://konas-coffee.com/

Instagram｜＠konas_coffee

https://www.instagram.com/konas_coffee/

Facebook｜@konascoffee.tz

https://www.facebook.com/konascoffee.tz/

X｜＠konas_coffee

https://x.com/konas_coffee

※写真はすべてイメージです。

【トリドールホールディングスについて】

「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、さまざまな業態の飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感が揺さぶられる、本能が歓ぶほどの感動を探求し続けています。トリドールグループは「心的資本経営」を原動力に、従業員の“心の幸せ”とお客さまの“心の感動”を生み出し、持続的な事業成長を目指しています。今後も「食の感動体験」をどこまでも追求し、世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指して、予測不能な進化を遂げるため、国内のみならず海外での展開を積極的に推進してまいります。

HP: https://www.toridoll.com/