Mac専用・英語脳育成AIツール「Speed Brain」を公開

株式会社インビジョン（岐阜県多治見市、代表取締役：松原正享）は2026年3月3日、Macユーザー向けに最適化された次世代型AI英語学習ソリューション「Speed Brain（スピード・ブレイン）」を正式にリリースした。

■ 開発の背景

Speed Brain ロゴ日本人の英語学習に「最短ルート」を

現在、多くの日本人が英語習得のために膨大な時間と多額の費用を投じながら、実践的なスキルを手にできずにいる現状がある。Speed Brainは、この「過剰な学習コスト」という課題を解決するため、脳科学・心理学・AI技術を融合させ、最短時間で「英語脳」を構築することを至上命題として開発された。

本製品がMac専用アプリケーションという形態をとったのは、ビジネスやクリエイティブの最前線で急増するMacユーザーに対し、OSの操作性やマシンパワーを最大限に活用した、没入感の高い「最短・高効率」な学習体験を提供するためである。既存のブラウザベースのツールでは到達し得なかった、日常のワークフローと学習がシームレスに溶け合う環境を実現した。

また、サブスクリプション型モデルが主流の現代において、あえて「買い切り・インストール型」を採用。これは、ユーザーが月額費用を気にすることなく、習得に時間のかかる英語にじっくりと向き合い、着実に力を伸ばしてほしいという同社の信念に基づくものである。

■ 「Speed Brain」が提供する３つの革新的な学習体験

(1) 予約も気遣いも不要。AIキャラクターとの会話で、ミスを恐れず磨ける会話力

心理学的知見に基づき、対人対話特有の緊張感や「恥ずかしさ」を排除。AIパートナーが相手のため、言い間違いも発音のミスも気にする必要はない。24時間365日、Macが専属コーチとなり、納得がいくまで発話訓練に付き合う。

AIがその場の文脈に応じた例文を自動生成し、会話が自然に続く「練習モード」と、テキストや日本語訳を非表示にして本番さながらの「実践モード」の切り替えが可能。

AI英会話機能選択UIシチュエーション選択UI

(2) AIリアルタイム構文解析（スピードリーディング）

AIが文脈と論理構造を解析。脳科学的アプローチにより、複雑な英文構造を役割ごとの色彩で可視化。ネイティブの思考プロセスである「語順通り」の理解を視覚的にサポートし、読解スピードを劇的に向上させる。論文も過去問もニュースも速く正確に読み進めることが可能。

さらに、音声再生機能や単語帳機能も搭載。知らない単語はその場で単語帳に追加でき、後述の単語学習アプリと連携して効率的に定着させることができる。

英文解析PDFや画像をアップロードまたはサンプル文章を選択文章から単語帳へ追加

(3) 最短距離で身につく語彙力（Vocabulary App）

ユーザーの弱点を特定し、忘却曲線理論に基づいて効率を極めた単語習得機能。反復学習の無駄を徹底的に省き、最小限の努力で語彙を確実に定着させる。

さらに、心理学的知見に基づき、退屈になりがちな単語暗記を「育てたいから覚える」体験へと転換。愛着が継続の原動力となる、癒やしの育成システムを搭載。

小鳥単レベル選択UIレベル別単語一覧 リスニング機能

■ 対象ユーザー

■ 製品仕様

- 英語の一次情報（資料、論文、海外メディア等）に日常的に触れるMacユーザー- 効率的な学習環境を求めるビジネスパーソンおよびクリエイター- 場所を選ばず、AIとの対話を通じて短期間で実戦的な英語力を磨きたい方- 月額課金を気にせず、一生ものの英語スキルを自分のペースで磨き上げたい方- 大学受験に向けて長文読解力や語彙力の強化が必要な受験生- 英検・TOEICを受験予定の方

製品名： Speed Brain（スピード・ブレイン）

対応OS： macOS 11.0 (Big Sur) 以降

価格： 定価 29,700円（税込）

公式サイト： https://invision.jp/speedbrain

■ 代表者コメント

Macユーザーは、最高の道具を選び抜く審美眼と、最新テクノロジーに対する高い期待と関心を持っていると考えています。英語学習という自己投資においても、そのこだわりと期待に応えたい――。

そうした思いから、最新テクノロジーを活用し、最短時間で結果を目指せる「最高の道具」としてSpeed Brainを開発しました。

サブスクリプションではなく、自分の所有物として徹底的に使い込んでほしい。本ツールが、日本のMacユーザーがグローバルに活躍するための強力な基盤となることを確信しています。

