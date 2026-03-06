SHE、「2ページ目は、私たちだ。」日本初の女性首相誕生を受け、『国際女性デーをなくすための問題集』を公開

SHE株式会社

学ぶから働くまでを支援する女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO/CCO：福田恵里、以下SHE）は、2026年3月8日の国際女性デーに合わせ、日本初の女性首相誕生を受けたステートメント「2ページ目は、私たちだ。」を公開いたしました。

本企画では、一人の先駆者が切り拓いた「1ページ目」という前例を、誰もが挑戦できる「当たり前」の選択肢へと変えていく決意を表明するとともに、いつか国際女性デーという特別な日を設ける必要さえなくなる未来を目指し、直視すべき社会の現在地を可視化する『国際女性デーをなくすための問題集』を公開。あわせて、新しい時代のスタンダードを共に創り上げるパートナー企業各社からのステートメントを発表いたします。

■ 歴史的な「1ページ目」から、誰もが熱狂できる未来へ

2025年10月21日、日本に初めての女性首相が誕生しました。

いつのまにか引かれていた「見えない境界線」が塗り替えられた瞬間。この歴史的な一歩は、未来の物語を自らの手で書き進めるための、大きな勇気となりました。

SHEは創業以来、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、熱狂して生きる世の中を創る」というビジョンのもと、多くの女性のキャリアチェンジ、マインドチェンジに伴走してきました。私たちが信じているのは、開かれたばかりの真っ白なページに、一人ひとりが自らの物語を書き加え、色鮮やかな未来へと塗り替えていく力です。

新しい1ページ目が開かれた今、それを一過性のニュースで終わらせない。2ページ目、3ページ目と、自らの足跡を記していく人が現れてはじめて、昨日までの「特別」は、誰もが手に取れる「当たり前」の選択肢へと変わっていきます。



メインビジュアルに込めた「2ページ目は、私たちだ。」という言葉には、SHElikesに集まる全ての仲間と共に、この歴史の続きを自らの手で書き進め、理想の未来を自分たちの力で手繰り寄せていくという強い意志を込めています。

■ 『国際女性デーをなくすための問題集』

ーー昨日までの「ブレーキ」を、明日の「当たり前」に変えるための問い

理想の未来を自分たちで選択するために。SHEは、いつか「国際女性デー」という特別な日を設ける必要がなくなる未来を目指し、直視すべき現状を可視化する『国際女性デーをなくすための問題集』を公開します。「ガラスの天井」が破られた、前例のない新しい景色が見えた今だからこそ、私たちが次の一歩を踏み出すために塗り替えていくべき、社会の「現在地」を提示します。

Q. 「1/66」という数字は何を示しているでしょうか？

A. 日本の歴代首相における、女性首相が占める割合です。

Q. 「8.6%」という数字は何を示しているでしょうか？

A. 日本における女性社長の割合です。

国内企業の女性社長割合は8.6％(※)と5年連続で過去最高を更新しているものの、依然として1割に届いていません。また、上場企業ではその比率がさらに低くなり、1％未満と言われています。

※ 出典：帝国データバンク 全国「女性社長」分析調査（2025年）

Q. 「74.8％」という数字は何を示しているでしょうか？

A. 日本における男女賃金格差

男性労働者の平均賃金を100％とした場合、女性は男性の74.8％、その差は約25％です。その差は年々狭まっているものの、OECD（経済協力開発機構）によると世界の男女賃金格差平均は約88.1％であり、日本では先進国より大きな格差が存在します。

※出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和5年）

■ 共に「2ページ目」を紡ぐ、パートナー企業様からのステートメント

昨日までの「前例」が塗り替えられた今、私たちはその新しい景色を社会のスタンダードに変えていくフェーズへと進みます。志を共にしながら、新しい「当たり前」を形にしていくパートナー各社をご紹介します。

【Sputniko!さん】

テクノロジーと想像力で、既成概念の枠を飛び越えていく。

私たちが今向き合うべきは、誰かに用意された「過去の正解」ではなく「自分たちが作りたい未来」そのものです。社会に刷り込まれた「らしさ」の呪縛や、無意識に引かれた境界線を解き放つこと。2ページ目を綴るペンを握っているのは、他の誰でもない、私たち自身です。テクノロジーと想像力を武器に、既存のシステムを軽やかにハックしながら、誰もが自由に才能を爆発させられる景色をデザインしていきましょう。

【Ms. Engineer株式会社 代表 やまざきひとみさん】

AI・IT領域で専門性を持ち、可能性を拡張できる社会へ。

Ms.Engineerは、女性がAI・IT領域で専門性を持ち、意思決定の場に立ち、経済的にも精神的にも自立できる社会を目指してきました。AI時代における競争力とは、単なるスキルではなく、「学び続ける力」と「自ら選択する力」です。誰もがAIを味方につけ、自分の可能性を拡張できる社会へ。国際女性デーが特別な日でなくなる未来を信じ、私たちは実装と女性AI・IT人材育成の両面から挑戦を続けてまいります。

【女の転職type 編集長 小林佳代子さん】

「自分らしく働きたい」という願いを、社会の「当たり前」に変えていく。

日本における女性の就業率は年々上がっているものの、非正規の多さや賃金格差など、解消すべき課題はまだ多く残っています 。女の転職typeは「長く、自分らしく働きたい」と願う女性に寄り添い、働き続けられる選択肢を提供することで、この構造課題に向き合ってきました。

私たちが描く未来は、すべての人が自分の物語を自由に書ける社会です。国際女性デーが特別な日でなくなり、私たちのサービスさえも必要でなくなる--そんな日がくることを期待して、これからも働く女性と共に歩んでいきたいです。

【Takumi Inc. 川原卓巳さん】

誰もが「自分であること」にときめき、才能を解き放つ時代へ

私は、ひとりの女性が生み出した「ときめき」で、世界が変わっていくのを目の当たりにしてきました。はじめは、それがどれほど価値があることなのか、その時点では分かりません。しかし、一人、また一人と出会い、伝え、繋がっていくことで、その価値は世界にまで届くことがあるんだと知っています。

私たちは無意識に「見えない限界」をつくります。こんなもんだろうと決めつけ、自分の可能性を低く見積もってしまう。

『眠っている才能を、目醒めさせたい。』それが私の願いです。私たち全員が、もっと自分は自分らしく生きていいんだという「確信」に変えていきたい。2ページ目を綴るのは、今日を生きる私たち一人ひとりです。役割や世間体や固定概念という枠を超え、誰もが自分の才能に気づき、それを世界へ分かち合う。そんな新たな「当たり前」を、ここから一緒につくりましょう。

■ みんなで変わる、みんなと変わる。

変化と挑戦を讃える女性キャリアの祭典「SHE AWARDS 2026」

SHEは女性向けキャリアスクール「SHElikes」を運営し、これまで累計20万人以上(※1)の「私らしい生き方・働き方」の実現に伴走してきました。そのSHEが、年に一度開催するSHE AWARDS（https://shelikes.jp/she-awards2026）は、SHEを通して生まれた変化を起点に、新たな挑戦の連鎖を生み出すことを目指す祭典です。日本最大級の女性キャリアのコミュニティ共創の場として、昨年は当日の参加者・視聴者の合計が過去最大の1,680名以上(※2)に届けることができました。SHE創業9年目となる今年はSHE創業日である4月11日（土）に開催します。

SHElikesを通じた変化のストーリーを大小問わず募集し、その中から自らの可能性を広げて変化を起こせた物語への表彰やスペシャルゲストによるトークなどを行います。無料で誰でも視聴可能なSHE AWARDS 2026のお申し込みは開催概要をご覧ください。

※1 2025年10月時点の自社調べによる卒業生含む会員登録者数

※2 2025年4月12日の大手町三井ホールでのオフライン開催の参加とYoutubeオンライン視聴UU数の合計

＜開催概要＞

イベント名 ：SHE AWARDS 2026

特設サイト ：https://shelikes.jp/she-awards2026

開催日時 ：2026年4月11日（土）17:00～20:30

開催場所 ：大手町三井ホール

（〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目2-2 Otemachi One 3F）

開催形式 ：オフライン・オンライン同時開催（オンラインは無料）

視聴お申し込み：

【SHElikes会員でない方】

・オンライン視聴申し込みページ：https://shelikes.jp/events/5973

【SHElikes会員の方 】

・オンライン視聴申し込みページ：https://shelikes.jp/events/5972

※ 大手町現地での参加は満席になりました。今後、席数の調整やキャンセルによるオフライン参加が可能になる場合もございます。最新情報はSHEアワード公式Xアカウント（@SHEAWARDS_jp）をご覧ください。

＜パブリックビューイング視聴お申し込み＞

名古屋、梅田、福岡にあるSHEの地域拠点でパブリックビューイングを実施します。拠点で一つになってSHEアワードを盛り上げませんか。当日は拠点のスクリーンにSHEアワードのオンライン配信を投映しながら、参加者でリアルタイムでSHEアワードをお楽しみいただけます。また、パブリックビューイングならではの特別企画も実施予定です。

・パブリックビューイング視聴申し込みページ：https://shestation.shelikes.jp/view/post/0/2491223

■ SHElikes（シーライクス）について

SHElikesは、時間や場所にとらわれず働ける50以上の職種スキルが定額学び放題の女性のためのキャリアスクールです。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなど、パソコンひとつで働けるデジタルスキルやクリエイティブスキルを幅広く学べ、私らしい働き方の実現を支援します。

パソコンやスマートフォンなどオンラインで視聴できるコース動画、コーチングやティーチング、同じ目標や趣味嗜好で集まれるコミュニティ、SHElikes内で挑戦できるお仕事案件を提供し、学び続けるための手厚いサポートと学びをすぐに仕事として活かせる仕組みが特徴です。

また、キャリアチェンジ（転職）を目指す女性を対象とした「SHElikesレギュラープラン」は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助対象です。還元条件を満たす方全員を対象に、受講料から最大70％が還元されます。

■ SHE株式会社について

SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、これまでに20万名以上に受講いただいています。

2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」も展開しています。SHE株式会社：https://she-inc.co.jp

