国内トップクラスの暗号資産取引所OKJと会計バンクが連携開始。暗号資産投資家の確定申告をサポート

会計バンク株式会社

会計バンク株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：反町 秀樹）は、取扱銘柄数50種類（※）を誇る国内トップクラスの暗号資産取引所「OKJ」を運営するオーケーコイン・ジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役：馮 鐘揚）と2026年3月6日に連携いたしました。近年、ビットコインをはじめとする暗号資産（仮想通貨）への関心が高まり、会社員や個人事業主など幅広い層が資産運用の一環として暗号資産取引を行っています。一方で、取引に伴う確定申告の必要性や手続きへの不安を感じる投資家も少なくありません。

本連携により、オーケーコイン・ジャパン（OKJ）のユーザーに対し、確定申告アプリ「スマホ会計FinFin」の活用を案内するとともに、資産形成を応援するビットコインプレゼントキャンペーンを実施いたします。両社は、暗号資産投資家が安心して資産管理及び確定申告に取り組める環境づくりを推進してまいります。

※2026年3月時点

◆キャンペーン詳細：https://support.okcoin.jp/hc/ja/articles/55009696611609

■取り組みに至った背景

近年、資産形成の選択肢として暗号資産を活用する方が増加しており、会社員や個人事業主など幅広い層がビットコインをはじめとする暗号資産取引に参加しています。市場の拡大とともに、暗号資産取引に伴う税務対応への関心も高まっています。

一方で、暗号資産の税務は従来の株式投資とは異なる点も多く、取引形態の多様さや計算方法の違いから、確定申告に対して不安を抱く投資家も少なくありません。特に、投資をきっかけに初めて確定申告を行う方にとっては、申告準備の流れそのものが分かりにくく、心理的なハードルとなる場合があります。

こうした背景を踏まえ、OKJと会計バンクは連携し、暗号資産投資家が前向きに確定申告へ取り組める環境づくりを目指します。その一環として、スマホ会計FinFinで確定申告を実施する方を対象にビットコインをプレゼントするキャンペーンを実施し、資産形成と税務対応の両立を応援します。

■暗号資産投資家が直面する「確定申告」の壁

暗号資産投資の広がりとともに、税務面での“想定外”に直面するケースも増えています。特に初心者が見落としやすいポイントとして、次のような例が挙げられます。

１. 暗号資産同士の交換も課税対象になる

ビットコインをイーサリアムなど別の暗号資産へ交換した場合、日本円に換金していなくても「売却」とみなされ、含み益があれば課税対象となります。この点を知らずに取引を重ね、想定外の税負担となっているケースもあります。

２. 少額取引でも利益が出れば申告対象となる可能性がある

会社員の場合、暗号資産による年間の「所得」が一定額（20万円）を超えると確定申告が必要になります。しかし、課税対象となる条件を知らず、実際には利益が発生しているにもかかわらず「20万円の壁」を見落としているケースも見受けられます。

３. 所得区分や申告方法の判断に迷いやすい

暗号資産による利益は原則として「雑所得」に区分されますが、他の副収入との関係や申告方法について迷うケースも少なくありません。申告が必要かどうかの判断や、どの様式で申告すべきかが分からず、手続きそのものに不安を感じる方も見受けられます。

このように、暗号資産取引は始めやすい一方で、税務対応においては従来の投資とは異なる注意点が多く存在します。

■取り組み内容

両社は、暗号資産取引を行うユーザーが安心して確定申告に取り組める環境づくりを目的として、以下の取り組みを実施します。

- スマホ会計FinFinの利用ユーザーを対象としたビットコインプレゼントキャンペーンの実施

本連携を通じて、暗号資産投資に取り組む方々が確定申告を前向きに進められる環境の整備を目指します。さらに、ビットコインプレゼントキャンペーンを展開することで、スマホ会計FinFinを活用した確定申告への取り組みを後押ししてまいります。

両社は今後も、暗号資産を活用する方々が安心して確定申告に向き合える環境の実現を目指してまいります。

■「OKJ」コラボ企画！『確定申告キャンペーン』

OKJの新規口座開設で2,000円、確定申告アプリ「FinFin」の有料プラン申込で最大10,000円相当のビットコイン（BTC）をプレゼントいたします！

期間：2026年3月6日（金）～2026年3月31日（火）16:00

内容：

１.キャンペーン期間中に「スマホ会計FinFin」からOKJで新規口座開設を完了すると2,000円相当のBTCをプレゼント！

２.キャンペーン期間中に「スマホ会計FinFin」の有料プランを申込みされた先着100名様に1,000円相当のBTCをプレゼント！

さらに、有料プランを申込みされた先着100名様の中から抽選で5名様に10,000円相当のBTCをプレゼント！

※本キャンペーンは、会計バンクが提供する確定申告アプリ「確定申告 for スキマバイト」「ベネステ確定申告」も対象となります。

※専用フォームからのエントリーが必要です。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://support.okcoin.jp/hc/ja/articles/55009696611609

■暗号資産取引サービス「OKJ」について

OKJではビットコインをはじめ、豊富な暗号資産を取引所（板取引）・販売所形式のどちらでも取り扱っています。コツコツ暗号資産を購入できる暗号資産積立や、預けて増やす収益サービスも提供しています。また、100％コールドウォレットで安心安全のセキュリティ対策を行い、24時間365日入出金・入出庫に対応しています。

■FinFinサービスについて

「スマホ会計FinFin」は、スマホだけで一番かんたんに全自動で確定申告を完結できる、を開発コンセプトにした会計アプリです。銀行APIやAI-OCRを駆使し、仕訳の自動化を極力行うとともに、確定申告初心者でも、かんたんに最後まで到達できるよう、会計バンク独自の対話型UXUIを搭載しています。



「スマホインボイスFinFin」は、請求書や領収書の作成・管理をスマホひとつでスマートに行えるアプリです。シンプルな機能を追求しており、かんたんに運用できます。「FinFinカード決済（請求書後払い）」の他に「FinFinファクタリング」など事業主の資金調達を支援する機能も搭載しています。



「確定申告 for スキマバイト」は、スポットワーク・スキマバイトで働く方に特化した、タイミー公認 2025年度確定申告アプリです。源泉徴収票を読み取るだけで、確定申告が必要かどうかが一目で確認でき、確定申告も簡単に完了できる機能を搭載しています。【源泉徴収票の一括取り込み機能 特許出願中】

スマホ会計FinFin：

https://www.finfin.jp/sp-kaikei/

スマホインボイスFinFin：

https://www.finfin.jp/sp-invoice/

タイミー公認 2025年度確定申告アプリ

確定申告 for スキマバイト Powered by FinFin ：

https://www.finfin.jp/sjsw/lp-official

〈公式SNSアカウント〉

・X：https://x.com/finfin_app

・TikTok：https://www.tiktok.com/@.kona59

・YouTube

- 会計女子 | Kona：https://www.youtube.com/@kona.59

- FinFin | 税理士が教える | スマホ会計・税金チャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UC20-hJtbNpMTMQf1gPF6AWA

■オーケーコイン・ジャパン株式会社について

暗号資産交換所とブロックチェーンビジネスをグローバル規模で展開しているOK Groupの日本法人です。2020年3月に暗号資産交換業者登録を行い、暗号資産取引サービス「OKJ」を運営しています。

安心・安全、かつユーザー目線に立ったサービス提供の実現という方針を引き続き重視するとともに、グローバルレベルでのサービスをより幅広く、スピーディーに、かつお使い頂きやすい形で提供して参ります。

会社名 ： オーケーコイン・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区⻁ノ門1-2-10 ⻁ノ門桜田通ビル5階

設立年月 ： 2017年9月

代表者 ： 代表取締役 馮 鐘揚

事業内容 ： 暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供

登録番号 ： 関東財務局長 第00020号

URL ： https://www.okcoin.jp/

■会計バンクについて

当社は、70年前に創業した会計事務所を母体とするソリマチテックグループから生まれたフィンテックベンチャーです。「新たな信用基盤で、フリーランスが活躍できる社会をつくる」をミッションに、全国の中小企業・小規模事業者、及びフリーランスの皆様をFintechの力でサポートいたします。

あらゆる業種、業界のお客様とともに築いてきた長年の信頼と確かな経験・ノウハウを基盤に、最新のテクノロジーを掛け合わせ、さらに幅広いニーズに応えてまいります。

社名 ：会計バンク株式会社

所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル FINOLAB

代表者 ：代表取締役 反町秀樹

設立 ：2017年3月21日

事業内容 ：金融連携サービスの開発・販売

URL ：https://www.kaikei-bank.com/