「CAPCOM CUP 12」に『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター第3弾「アレックス」、『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』、『プラグマタ』が試遊出展決定！

株式会社カプコン

3月11日(水)～15日(日)に両国国技館で開催される「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」に、『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター第3弾「アレックス」、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』、『プラグマタ』が試遊出展！

■試遊出展概要

・開催日時：2026年3月11日(水)～14日(土) 9:30～17:30予定

2026年3月15日(日) 8:30～16:30予定

※会場への入場には有料チケットが必要となります。

※チケットの販売は予告なく終了する場合がございます。

※「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」の開催時間とは異なりますのでご注意ください。

※開催時間は予告なく変更になる場合がございます。

・試遊ブース場所：両国国技館 2F 試遊ブース

・公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/news/detail/cc12_booth

■『ストリートファイター6』試遊情報

・試遊内容：Year 3追加キャラクター第3弾の「アレックス」を試遊いただけます。

※アレックス試遊の体験版は、各キャラの不具合修正のみ含まれております。

※試遊には「試遊整理券」が必要です。「試遊整理券」は、試遊ブース付近にて先着順で配布予定です。また、「試遊整理券」は数に限りがありますので予めご了承ください。

※試遊は基本２名１組の対戦プレイでのご案内となります。

・試遊特典：『ストリートファイター6』オリジナルステッカー（アレックス）

※画像はイメージです。

※ノベルティ内容は変更になる場合がございます。

■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』試遊情報

・試遊内容：ゲーム冒頭を試遊いただけます。

※試遊内容は「東京ゲームショウ2025」および「モンスターハンターフェスタ’26」と同じ内容になります。

・試遊特典：『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』＋『モンスターハンターワイルズ』オリジナルクリアファイル

※画像はイメージです。

※ノベルティ内容は変更になる場合がございます。

■『プラグマタ』試遊情報

・試遊内容：独自の爽快感を楽しむ体験版『プラグマタ スケッチブック』を試遊いただけます。

・試遊特典：『プラグマタ』オリジナルステッカー

※画像はイメージです。

※ノベルティ内容は変更になる場合がございます。

■「CAPCOM CUP 12」、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」開催情報

・大会名：「CAPCOM CUP 12」、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」

・開催場所：両国国技館 東京都墨田区横網 1丁目3-28

・開催日程：

2026年3月11日(水) 開門09：00、開場 09:30、開演 11:00、閉演 22:00予定

2026年3月12日(木) 開門09：00、開場 09:30、開演 11:00、閉演 18:50予定

2026年3月13日(金) 開門09：00、開場 09:30、開演 11:00、閉演 19:45予定

2026年3月14日(土) 開門08：30、開場 09:00、開演 11:00、閉演 18:40予定

2026年3月15日(日) 開門08：00、開場 08:30、開演 10:00、閉演 18:00予定

※開場時間、開演時間は予告なく変更となる場合があります。変更の際には公式SNSアカウント等でお知らせいたします。

・公式サイト：https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/

・公式Xアカウント：https://x.com/CAPCOM_eSports

『ストリートファイター6』商品概要

「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。

■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：7,990円（税込）

・パッケージ版：8,789円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

■商品名：ストリートファイター6

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：4,990円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。

■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp

■公式Xアカウント：

・ストリートファイター / STREET FIGHTER

https://x.com/StreetFighterJA

・ストリートファイター6 広報部

https://x.com/SF6_PR

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』商品概要

■発売日：2026年3月13日(金)発売予定

■プレイ人数：1人

■ジャンル：RPG

■CEROレーティング：C（15才以上対象）

■対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam

■価格：

・ダウンロード版

スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）

デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）

プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）

・パッケージ版

Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）

PlayStation 5パッケージ版

希望小売価格 8,990円（税込）

・ゲーム本編（パッケージ版）＋イーカプコンオリジナルセット

ロイヤルアイルーエディション

販売価格 13,940円（税込）

https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/

詳細は公式サイト等をご覧ください。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/

「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント

https://x.com/mhst_official

『プラグマタ』商品概要

■対応ハード：PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：C（15才以上対象）

■希望小売価格：

プラグマタ（通常版）

パッケージ版：7,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：7,990円（税込）

プラグマタ デラックスエディション

パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation 5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：8,990円（税込）

■発売予定日：

PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam：2026年4月17日(金)

Nintendo Switch 2：2026年4月24日(金)

■ジャンル：SFアクションアドベンチャー

■公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/

■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)CAPCOM