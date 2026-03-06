「CAPCOM CUP 12」に『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター第3弾「アレックス」、『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』、『プラグマタ』が試遊出展決定！

写真拡大 (全9枚)

株式会社カプコン


3月11日(水)～15日(日)に両国国技館で開催される「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」に、『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター第3弾「アレックス」、『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』、『プラグマタ』が試遊出展！



■試遊出展概要


・開催日時：2026年3月11日(水)～14日(土) 9:30～17:30予定


　　　　　　2026年3月15日(日) 8:30～16:30予定


※会場への入場には有料チケットが必要となります。


※チケットの販売は予告なく終了する場合がございます。


※「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」の開催時間とは異なりますのでご注意ください。


※開催時間は予告なく変更になる場合がございます。


・試遊ブース場所：両国国技館　2F　試遊ブース


・公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/news/detail/cc12_booth



■『ストリートファイター6』試遊情報




・試遊内容：Year 3追加キャラクター第3弾の「アレックス」を試遊いただけます。


※アレックス試遊の体験版は、各キャラの不具合修正のみ含まれております。


※試遊には「試遊整理券」が必要です。「試遊整理券」は、試遊ブース付近にて先着順で配布予定です。また、「試遊整理券」は数に限りがありますので予めご了承ください。


※試遊は基本２名１組の対戦プレイでのご案内となります。


・試遊特典：『ストリートファイター6』オリジナルステッカー（アレックス）




※画像はイメージです。


※ノベルティ内容は変更になる場合がございます。



■『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』試遊情報




・試遊内容：ゲーム冒頭を試遊いただけます。


※試遊内容は「東京ゲームショウ2025」および「モンスターハンターフェスタ’26」と同じ内容になります。


・試遊特典：『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』＋『モンスターハンターワイルズ』オリジナルクリアファイル




※画像はイメージです。


※ノベルティ内容は変更になる場合がございます。



■『プラグマタ』試遊情報




・試遊内容：独自の爽快感を楽しむ体験版『プラグマタ スケッチブック』を試遊いただけます。


・試遊特典：『プラグマタ』オリジナルステッカー




※画像はイメージです。


※ノベルティ内容は変更になる場合がございます。



■「CAPCOM CUP 12」、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」開催情報


・大会名：「CAPCOM CUP 12」、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」


・開催場所：両国国技館　東京都墨田区横網 1丁目3-28


・開催日程：


　2026年3月11日(水)　開門09：00、開場 09:30、開演 11:00、閉演 22:00予定


　2026年3月12日(木)　開門09：00、開場 09:30、開演 11:00、閉演 18:50予定


　2026年3月13日(金)　開門09：00、開場 09:30、開演 11:00、閉演 19:45予定


　2026年3月14日(土)　開門08：30、開場 09:00、開演 11:00、閉演 18:40予定


　2026年3月15日(日)　開門08：00、開場 08:30、開演 10:00、閉演 18:00予定


※開場時間、開演時間は予告なく変更となる場合があります。変更の際には公式SNSアカウント等でお知らせいたします。


・公式サイト：https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/


・公式Xアカウント：https://x.com/CAPCOM_eSports


『ストリートファイター6』商品概要




「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。



■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション


■プラットフォーム：


Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam


■発売日：好評発売中


■価格：


・ダウンロード版：7,990円（税込）


・パッケージ版：8,789円（税込）


■CEROレーティング：Ｃ


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）




■商品名：ストリートファイター6


■プラットフォーム：


Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam


■発売日：好評発売中


■価格：


・ダウンロード版：4,990円（税込）


■CEROレーティング：Ｃ


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）



最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。


■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp


■公式Xアカウント：


・ストリートファイター / STREET FIGHTER


https://x.com/StreetFighterJA


・ストリートファイター6 広報部


https://x.com/SF6_PR



※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』商品概要


■発売日：2026年3月13日(金)発売予定


■プレイ人数：1人


■ジャンル：RPG


■CEROレーティング：C（15才以上対象）


■対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam


■価格：


・ダウンロード版


スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）


デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）


プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）



・パッケージ版


Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）


PlayStation 5パッケージ版


希望小売価格 8,990円（税込）



・ゲーム本編（パッケージ版）＋イーカプコンオリジナルセット


ロイヤルアイルーエディション


販売価格　13,940円（税込）


https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/



詳細は公式サイト等をご覧ください。


『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』公式サイト


https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/


「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント


https://x.com/mhst_official



『プラグマタ』商品概要


■対応ハード：PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2


■CERO レーティング：C（15才以上対象）


■希望小売価格：


プラグマタ（通常版）


パッケージ版：7,990円（税込）　※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売


ダウンロード版：7,990円（税込）



プラグマタ デラックスエディション


パッケージ版：8,990円（税込）　※PlayStation 5、Nintendo Switch 2 のみ発売


ダウンロード版：8,990円（税込）



■発売予定日：


PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam：2026年4月17日(金)


Nintendo Switch 2：2026年4月24日(金)


■ジャンル：SFアクションアドベンチャー


■公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/


■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。


※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。


※Nintendo Switchは任天堂の商標です。


※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。



(C)CAPCOM