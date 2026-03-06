【Flower&Plants tette】板橋の生花店「Flower&Plants tette」がオープン2周年！感謝を込めて3月7日～9日に記念イベントを開催

株式会社PHOTOPRI

手から手へ想いを届ける生花店「Flower&Plants tette」（所在地：東京都板橋区、代表フローリスト：Yu, Akiko）は、2026年3月9日をもちまして、オープンから2周年を迎えます。

いつも支えてくださるお客様へ心より感謝申し上げます。日頃の感謝の気持ちを込めて、2026年3月7日(土)～3月9日(月)の3日間、店舗および公式ウェブストアにて「2周年記念イベント」を開催いたします。

本イベントでは、店舗でのオリジナルくじ引きや特別なお花のフォトブース設置に加え、大好評のキッチンカー出店、WEB限定のクーポン配布など、皆様に楽しんでいただける特別な企画をご用意いたしました。

■イベント概要

開催期間： 2026年3月7日(土) ～ 3月9日(月)

開催場所：Flower&Plants tette 店舗 / 公式ウェブストア

■イベント内容【店頭限定】お花のフォトブース。写真は1周年記念のもの1.【店頭限定】お花のフォトブース設置

3日間限定で、店舗内に特別なお花のフォトブースを設置いたします。

ご来店記念に、tetteの彩り豊かなお花たちと一緒に素敵な写真をぜひ撮影してください。

【店頭限定】豪華景品が当たる！tetteオリジナルハズレなしくじ2.【店頭限定】豪華景品が当たる！tetteオリジナルハズレなしくじ

期間中、店頭にて2,200円（税込）以上お買い上げのお客様を対象に、tetteオリジナルのくじ引きを実施いたします。

オリジナルブーケやオリジナルTシャツ、クーポン券、可愛いシールなど、素敵な景品をご用意。ハズレなしでお楽しみいただけます。

※注意事項：景品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

【3月8日(日)限定】大人気キッチンカー「SUNNY BOWL」出店！3.【3月8日(日)限定】大人気キッチンカー「SUNNY BOWL」出店！

昨年も大好評だった、ふわふわオムライスのキッチンカー「SUNNY BOWL」さんが、3月8日(日)限定でtetteの店舗前に登場！フワトロ食感がたまらない絶品オムライスとデザートを販売いたします。「SUNNY BOWL」さんは3月いっぱいでキッチンカーを暫く休業される予定のため、今回が食べ納めとなる貴重な機会です。

※販売時間：11:00～（売り切れ次第終了となります）

【WEB限定】お買い物で使えるクーポンをプレゼント4.【WEB限定】お買い物で使えるクーポンをプレゼント

期間中（3月7日～9日）に公式ウェブストアでお買い物をしていただいた皆様に、次回以降ウェブストアでご利用いただける特別なクーポン券を配布いたします。

遠方のお客様もぜひお得にお買い物をお楽しみください。

■Flower & Plants tetteについてFlower & Plants tetteについて

「手から手へ、想いを運ぶ」をコンセプトに、フローリスト夫婦が営むフラワーショップです。

都会的で洗練されたアトリエのような空間ながら、「いろんな人にお花を楽しんでもらいたい」と敷居が高くならないよう、街に根付いたお店展開をしています。

1本からの生花販売や、観葉植物の販売、ブーケやギフトなど幅広く提供しております。

法人様向けのグリーンレンタルや枝ものの定期便などもご案内しております。

詳しくは公式サイト(https://tette-flower.jp/)をご覧くださいませ。

■代表フローリストYu MitaniYu Mitani

好きなお花：バラ・チューリップ

好きな観葉植物：ビカクシダ

メッセージ：１つ１つにあなたの思いや気持ちを込めてお作りさせていただきます

Akiko MitaniAkiko Mitani

好きなお花：パンジー・チューリップ・オルレア

好きな観葉植物：ソウカクデン

メッセージ：贈る人にも贈られる人にも、癒しと幸せを花々に想いを込めてお届けします

■店舗情報

店舗名：Flower & Plants tette（テッテ）

運営会社：株式会社PHOTOPRI

所在地：東京都板橋区板橋1-10-4-102

アクセス：JR埼京線 板橋駅西口より徒歩約4分

営業時間：11:00 - 18:00

定休日：火曜日定休

URL：https://tette-flower.jp/

insta：https://www.instagram.com/tette.flower/

【本件に関するお問い合わせ先】

Flower & Plants tette

担当：三谷

電話番号：070-9327-1997

メール：info@tette-flower.jp

URL：https://tette-flower.jp/pages/interview