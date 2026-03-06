アイングループ 全国の薬局における世界緑内障週間 緑内障の啓発活動について

株式会社アインホールディングス

当社グループは、2026年3月8日から14日の世界緑内障週間にあわせ、日本緑内障学会が主催する「ライトアップinグリーン運動」に協力するとともに、緑内障の啓発を行います。

緑内障は日本における中途失明原因の第一位ですが、早期発見・継続治療を行うことで進行コントロールを期待できる眼の病気です。当社グループの薬局において、啓発ポスターの掲示等を通じて、より多くの方に関心を持っていただくことで、緑内障に関する正しい認識と理解の普及に努めてまいります。

当社グループは、 2021年5月に特定した重点課題（マテリアリティ）のひとつである「地域社会・ 取引先との連携」における取り組みとして、「地域社会との調和と共生を目指し、健康活動等を通じた社会貢献を推進する」を掲げております。地域の方を対象とした医療や健康に関する啓発活動の実施、認知症サポーターの養成等の地域の健康維持・推進に積極的に取り組むことで、疾病の早期発見と予防の機会を創出し、より健康で持続可能な社会の実現に向け取り組んでまいります。

■当社グループのサステナビリティに関する取り組みの詳細は、下記よりご覧いただけます。

当社グループウェブサイト サステナビリティ:https://www.ainj.co.jp/corporate/sustainability/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社アインホールディングス 経営企画室（広報）

TEL：03-5333-1812