2026春の祭典「徳島城 阿波おどり」4月26日（日）開催

一般社団法人 徳島新聞社

一般社団法人徳島新聞社（所在地：徳島県徳島市）は、2026年4月26日（日）に、蜂須賀家のお膝元である徳島中央公園一帯にて、2026春の祭典「徳島城 阿波おどり」を開催します（観覧無料／雨天中止の場合は4月29日（水・祝）に順延予定）。

会場内に設けた「お花見広場」「鷲の門広場」「蜂須賀家政像前広場」の3エリアで、それぞれ趣の異なる阿波おどりを一日中楽しめる春の祭典です。トヨタカローラ徳島による子ども向け体験コーナーや、徳島の特産品グルメが味わえるキッチンカーも登場し、老若男女問わず一日中楽しめる内容となっています。

蜂須賀家ゆかりの徳島城跡で楽しむ「春の阿波おどり」

徳島の夏を彩る阿波おどりを、春の徳島城跡で気軽に楽しんでいただきたい――。その思いから生まれたのが「徳島城 阿波おどり」です。歴史ある徳島中央公園一帯を舞台に、家族連れや観光客、地元の方々まで、誰もが気軽に足を運べる“春の恒例行事”をめざします。

３つのエリアで味わう、三様の阿波おどり

１. 鷲の門広場：輪踊り

シンボルとなるやぐらに乗った鳴り物の生演奏を中心に、踊り手たちが周囲を取り囲む「輪踊り」を実施します。躍動感あふれる踊りと鳴り物の響きが一体となり、会場全体が阿波おどりの熱気に包まれます。

２. 蜂須賀家政像前広場：舞台踊り

蜂須賀家政像前に特設ステージを設置し、各連がそれぞれの個性を生かした「舞台踊り」を披露します。キレのある振り付けや多彩な構成など、阿波おどりの“魅せる一面”をじっくり堪能できます。

３. お花見広場：流し踊り

園路に囲まれたお花見広場では、爽やかな風を感じながら「流し踊り」を展開。レジャーシートや簡易なイスの持ち込みが可能なため、お花見気分でゆったりと踊りを楽しめます。

※踊り連の出演スケジュールは、2026年3月中旬以降に発表予定です。

子ども向け体験＆徳島グルメで一日満喫

会場内には、トヨタカローラ徳島の子ども向けコーナーを設置し、次のような体験プログラムを予定しています。

・ミニ四駆体験

・エンジニア体験

・レモン電池実験 ほか

また、徳島の特産品を使ったメニューが楽しめるキッチンカーも複数出店予定です。

阿波おどりだけでなく、地元グルメや学びの体験を通じて、春の徳島中央公園を丸一日満喫していただけます。

開催概要

イベント名：2026春の祭典「徳島城 阿波おどり」 Supported by トヨタカローラ徳島

開催日時：2026年4月26日（日）10:00～16:30

※雨天中止の場合は4月29日（水・祝）に順延

会場：徳島中央公園一帯

（お花見広場／鷲の門広場／蜂須賀家政像前広場）

内容：流し踊り（お花見広場）輪踊り（鷲の門広場）舞台踊り（蜂須賀家政像前広場）トヨタカローラ徳島による子ども向け体験コーナー徳島の特産品グルメが味わえるキッチンカー出店 ほか

観覧料：無料

主催：一般社団法人徳島新聞社

特別協賛：トヨタカローラ徳島株式会社

特別協力：徳島市

協力：蜂須賀まつり実行委員会

※イベントチラシ（PDF）は、以下よりダウンロードいただけます。

https://www.topics.or.jp/list/tokushimajyo

お問い合わせ先

徳島新聞社 事業部

TEL：088-655-7331（平日9:30～17:30）