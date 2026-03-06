【クラTスタジオが靖国神社で行われた地域連携子育て応援イベントに参加】

■地域連携子育て応援イベントとして靖国神社で実施

株式会社chikyubito子どもたちが靖国神社の参道を全力で駆け抜けた【写真：平野貴也】靖国神社の参道で子どもたちを指導する元400メートルハードル選手の井原直樹さん【写真：平野貴也】

縁日のような雰囲気のなか、子どもたちが笑顔で参道を駆け抜けた。

地域連携子育て応援イベント「キッズスクールin靖国神社」が1月31日に開催され、2004年アテネ五輪の陸上男子1600メートルリレー4位入賞の伊藤友広さんと、元400メートルハードル選手の井原直樹さんが講師を務めるかけっこ教室が実施された。時間ごとに3回のセッションを実施。

それぞれ定員30名を対象に走り方を指導した。また、計測器を用いた20メートル走測定を一般開放。大人も子どもも関係なく参加し、走る楽しみを体験する機会を設けた。

参道の一部で行われたかけっこ教室では、片足跳びの「ケンケン」やスキップなどを通じて、大きな一歩を意識。重心移動がスムーズになるスタートの構え、前傾姿勢から前進していく体の運び方を練習した。斉藤早咲さん（10歳）は「スキップをすると、速くなるように感じた。走るコツが分かって、楽しかった」と振り返った。松本侑征くん（10歳）は「スタートの時、どちらの腕を前にするかで逆だったのが分かって良かった」と話し、かけっこ教室の後には、20メートル走測定に何度も挑戦。20メートルのタイムから推定できる50メートルの記録の参考表を見て「50メートルで7秒台を出したいから、3秒7を切りたい。神社で走るのは、なんか新鮮」と珍しい機会を楽しんでいた。

神社でかけっこ体験のイベントを行うきっかけを作ったのは、千代田アスリートクラブ東京代表の北澤久委さん。「生まれ育った地元で、神社との付き合いもある。ここで子どもたちが主役で、体を動かせる機会があったらいいなと思った。もちろん、境内の方は走ってはいけないけど、子どもたちのために、参道の一部を気持ち良く使わせてくれたし、子どもたちが楽しそうで良かった」と話した。かけっこ教室だけでなく、より多彩な体験機会の提供を伊藤さんたちと共同で企画。Tシャツデザイン体験、親子じてんしゃ教室、ジュエリー研磨体験ブースなど、子どもに様々な学習体験を提供した。

いわば、縁日型の子ども体験イベントとも言える。体験企画の多様化を提案した伊藤さんは「千代田区は、運動できる広い場所が少ない。場所をお借りできたことによって、地域の子どもたちに、良い機会を提供できたと思う。地域の町会の方々のサポートも大変ありがたかった。

このようなイベントを通じて、自分がいろいろな可能性を持っていることに気付いてもらいたいし、得意なものを見つけるきっかけにしてほしい。ふらっと参加した方もいるので、（かけっこ教室としても）運動施設以外でやる面白さがある」と子どもの関心が生まれやすい環境下で行うことのメリットを説明した。

■お祭りのような雰囲気のなかで多様な体験を提供

子どもたちは運動をするだけでなく、Tシャツ作りなども体験できた【写真：平野貴也】

笑顔になっていたのは、子どもだけではない。学校のクラスTシャツなどの作成を請け負っている「クラTスタジオ（運営 株式会社chikyubito）」の會津孝太代表は、対面にバンジートランポリンの体験ブースがある環境で「来てみて、ビックリした。お祭りに近い雰囲気で良いですね」と笑った。イベントでは、Tシャツ作りの体験ブースを提供。無地のシャツにデザインを圧着させる作業に目を輝かせた子どもが、早速Tシャツを着用している姿も見られた。

かけっこをした後にトランポリンで宙を舞う子もいれば、Tシャツを作る子、理系知識を学ぶSTEAM教育に触れる子もおり、多岐にわたる関心を刺激されている様子が見られた。會津代表は「子どもたちに喜んでもらえる仕事をされる方がこんなにたくさんいて、横のつながりも生まれる。本当に貴重な機会だと思う」と、かけっこ教室に賛同するだけに終わらず、広がりを見せたイベントに手応えを示していた。

神社でのかけっこは、単に陸上競技に触れる機会を作るだけでなく、幅広い子どもの教育、成長につながる機会の一つとなっていた。

