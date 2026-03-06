【お買い物ついでにプロのメンテナンスを】独自技術「コアバランスストレッチ」を提供するストレッチ専門店『Dr.stretch』洛北阪急スクエア店をオープン！

株式会社nobitelオープンを記念したキャンペーンを開催！

世界290店舗以上で独自技術「コアバランスストレッチ」を提供するストレッチ専門店『Dr.stretch』（株式会社nobitel、本社：東京都新宿区、代表取締役：黒川 将大）は、3月7日に洛北阪急スクエア店をオープンいたします。

Dr.stretchでは、自分一人では伸ばしきれない奥深くの筋肉（深層筋）までプロのトレーナーがしっかりアプローチする為、多くの方が抱える身体の不調改善だけでなく、ゴルフやランニング等のスポーツパフォーマンスの向上もストレッチを通じてサポートいたします。

●Dr.stretch 洛北阪急スクエア店

住所：〒606-8103 京都府京都市左京区高野西開町36番地-2263 阪急洛北スクエア内Dr.stretch

アクセス：京都バス「高野橋東詰」バス停より、徒歩1分 / 叡山電車「茶山・京都芸術大学駅」より徒歩約10分

＜オープンキャンペーン＞

-期間：2026年3月7日(土)～2026年3月29日(日)

-45分ストレッチ1,500円(税込)の特別プライス

-対象者：Dr.stretchのご利用が初めてのお客様

特設ページURL：https://lp.doctorstretch.com/campaign/newopen/rakuhoku_hankyusquare/

■Dr.stretchが提供する「コアバランスストレッチ」とは

プロのトレーナーによるパーソナルストレッチ

筋肉のコアな部分「深層筋」にアプローチするDr.stretchの独自技術です。世界290店舗以上（2025年12月時点）でのサービス提供をはじめ、多くのプロアスリートやプロスポーツチームにも導入されているこの技術は、メジャーリーグ球団ボストン・レッドソックスのボディメンテナンストレーナーとして活躍した山口元紀氏が、どなたでも受けられるように独自に研究・開発したものです。今後もプロチームやアマチュアスポーツのアスリートの皆様とともにストレッチを文化に根付かせ、地域の皆様に健康と元気を届けていきます。

＜導入実績＞

プロサッカーチーム「FC東京」「横浜FC」・3人制プロバスケチーム「TOKYO DIME」・ジャパンラグビーリーグワン「横浜キヤノンイーグルス」・及川栞（ホッケー女子日本代表）・須崎優衣（東京オリンピック レスリング女子 金メダリスト）など多数。

事業拡大につき採用強化中■ストレッチトレーナーの採用強化

現在Dr.stretchでは事業拡大に伴い、共にブランドを成長させていくストレッチトレーナーの採用を強化しています。「人の未来を大きくする」ビジョンのもと、ヘルスケア業界のリーディングカンパニーとしてストレッチを社会に根付かせ新たな健康習慣を提案していく役割を担っていただくストレッチトレーナーに少しでも興味をお持ちの方は下記よりご応募ください。

nobitel採用サイト：https://recruit.nobitel.co.jp/

■会社概要

社名：株式会社nobitel

代表者：代表取締役社長 黒川 将大

所在地：東京都新宿区大京町22－1 グランファースト新宿御苑2F

設立：1993年10月

資本金（資本準備金を含む）：39億5,005万9,995円

社員数：1658名（アルバイト含）

事業内容：Dr.stretch事業/Dr.stretch FC事業/WECLE事業/ホテル・トラベル事業

公式サイトURL：https://corporate.nobitel.co.jp/

Dr.stretch公式サイト：https://doctorstretch.com/