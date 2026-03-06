セルシス、2026年2月度の月次事業進捗レポートを公開

株式会社セルシス

2月度は、CLIP STUDIO PAINTのサブスクリプション売上ARRが過去最高を更新しました。また、CLIP STUDIO PAINTのチャーンレートも安定しており、事業は順調に推移しています。

【クリエイターサポート分野】

（１）CLIP STUDIO PAINTサブスクリプション売上の３か月移動平均ARR

（注）ARR（Annual Recurring Revenueの略称で、契約更新のタイミングで全て更新される前提で、１年間で得られると想定される売上高）は、決済手段により３か月毎に１か月の日数(通常月は28営業日、特別月は35営業日)に変動があること、四半期決算期末月毎に決算調整を行っていること等から、月次では金額が変動するため、３か月移動平均を採用しております。

＜2月トピック＞

ARRが過去最高の56億円となりました。

（２）CLIP STUDIO PAINTチャーンレート（有料契約）

（注）CLIP STUDIO PAINTの有料サブスクリプション契約をしている顧客数をベースにした解約率（カスタマーチャーンレート）です。前月末日時の契約数に対する当月の解約数より算出しています。１人の顧客が複数の契約をしている場合は、それぞれの契約を別のものとして算出しています。また、年額契約に加え、必要な時だけに利用可能な月額契約プランも提供している製品の特性上、同じ顧客が契約・解約を繰り返す場合がありますが、それらをすべて含んで算出しています。

【クリエイタープラットフォーム分野】

（１）プラットフォーム利用者数

（注）クリエイタープラットフォーム分野で提供しているサービスの利用者及び「CLIP STUDIO ASSETS」等、CLIP STUDIO WEBサービスの利用者数を含みます。

＜2月トピック＞

プラットフォーム利用者が1,200万人を超えました。

【全体】

（１）クリエイターサポート分野及びクリエイタープラットフォーム分野３か月移動平均売上内訳推移

（注）決済手段により３か月毎に１か月の日数(通常月は28営業日、特別月は35営業日)に変動があること、四半期決算期末月毎に決算調整を行っていること等から、月次では金額が変動するため、３か月移動平均を採用しております。

計算過程で百万円未満を切り捨てていること等から、連結業績や他の指標とは差異が生じます。

サブスクリプションは、CLIP STUDIO PAINT サブスクリプションモデルの売上です。ツール販売には、買い切りモデルや法人向けライセンスの売上などが含まれます。プラットフォームサービスには、CLIP STUDIO WEBサービスでの売上等が含まれます。流通ソリューションには、電子書籍及びDC3に関連する売上が含まれます。

＜2月トピック＞

１.サブスクリプションが、過去最高となりました。

２.3月に、新規ユーザー獲得を目的とした、ツール販売のキャンペーンを実施予定です。

製品・サービスおよびマーケティングやアライアンスなどの定性的な活動の情報は、当社コーポレートサイトに随時掲載しております。

▼セルシスニュース

https://www.celsys.com/irinfo_celsysnews/

当社コーポレートサイトに、IRに関するアンケートを掲載しております。皆さまからのお声を参考にさせていただきながら、引き続き本レポートを改善してまいります。

▼IRアンケート

https://www.celsys.com/irinfo_questionnaire/

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

(https://www.celsys.com/)

IR・投資家情報：https://www.celsys.com/irinfo/

IRアンケート：https://www.celsys.com/irinfo_questionnaire/

IRメールマガジン：https://www.celsys.com/irinfo_magazine/

YouTube：https://www.youtube.com/@celsys_official/videos