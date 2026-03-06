コロンバン原宿サロンで春を満喫！プランタンアフタヌーンティーや桜のパフェで華やかなティータイムを

株式会社コロンバン

株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部 二郎、URL：https://www.colombin.co.jp/）は、コロンバン原宿サロンにて、3月中旬より「桜パフェ」を、3月16日（月）よりヨーロッパと日本の春をテーマにした「プランタンアフタヌーンティーセット」を提供いたします。

さらに3月19日（木）からは、コロンバン各店で桜のプチガトー2品を販売。ひとつひとつ趣向を凝らした特別なスイーツや料理で、心華やぐ春のひとときをお過ごしください。

プランタンアフタヌーンティーセット

2段 \5,000、3段 \7,500（税込）

ヨーロッパと日本の春をテーマにしたアフタヌーンティーセットです。原宿はちみつのスペシャルデザートや、春野菜をふんだんに使ったセイボリーをお楽しみいただけます。

＜上段＞

・ポワソンダブリル（苺のタルト）

・すずらんマカロン（ピスタチオクリームとブルーベリーマカロン）

・イースターケーキ（にんじんケーキ）

・桜のモンブラン

・全粒粉スコーン

上段

上段は、ストーリーを愉しむスイーツ。フランスのエイプリルフールの定番スイーツ“ポワソンダブリル”＝4月の魚から魚をモチーフにした苺のタルト、春の訪れを祝うイースターにちなんだにんじんケーキ。フランスでは5月1日にすずらんを贈る習慣があることからマカロンにはすずらんの装飾を施しました。

＜中段＞

・春野菜のポトフ

・スナップエンドウとスモークサーモンの冷製パスタ

・タマゴサンド

中段

＜下段＞

・真鯛のカルパッチョ

・スティックサラダ バーニャカウダソース

下段

中段・下段は、春野菜をふんだんに使ったセイボリー。イースターにちなんだタマゴサンドのほか、芽キャベツや菜の花が彩る春野菜のポトフ、レモンで爽やかに仕上げた真鯛のカルパッチョなど、旬の素材を活かしたメニューをそろえました。

＜スペシャルデザート＞

・原宿はちみつフルーツマリネ

原宿はちみつフルーツマリネ

春は、はちみつが最も美味しい時期です。自社養蜂の希少な原宿はちみつの芳醇な花の香り、濃厚な甘みをお楽しみいただけます。4月後半～5月初旬の期間は、特別に今年初採りの“原宿はちみつヌーヴォー”を使用し提供いたします。一匹のミツバチが一生で集めるはちみつは、わずかティースプーン一杯。そのかけがえのない恵みを、フルーツとともに贅沢にお召し上がりください。

平日 14:00～16:00 休日14:00～16:30 90分制、数量限定

ドリンク2杯付（赤ワイン、白ワイン、コーヒー、全ての紅茶、ハーブティー、オレンジジュース）

販売店舗：コロンバン原宿サロン

販売期間：2026年3月16日（月）～5月10日（日）

＊ご予約特典として、ウェルカムドリンクが付きます。

＊ドリンクのラストオーダーは30分前です。

＊使用するフルーツは入荷状況により異なりますので、予めご了承くださいませ。

＊原宿サロン店頭およびお電話（03-6450-5175）にてご予約を承ります。

＊当日は12時まで、1名様からご予約を承ります。

桜パフェ

単品 \2,200、 ドリンクセット \2,530(税込)

桜の花びらが舞う水面をイメージしたジュレに、色とりどりの鹿の子豆や、爽やかな酸味のベリーソースを合わせました。食べ進めると現れる抹茶わらび餅や桜アイス、レモンカードが味わいの変化をもたらします。仕上げには、手作りの桜メレンゲや飴細工、桜餡を挟んだマカロンを贅沢にトッピング。多種多様な桜の表情を一皿に凝縮した心ときめく春のパフェです。

ドリンクは、コーヒー、ニルギリ紅茶、ハーブティー3種からお選びください。

販売店舗：コロンバン原宿サロン

販売予定期間：2026年3月14日（土）頃～桜散るまで

＊詳しい販売開始日については、店舗へお問い合わせください。

桜クリームソーダ

\1,045(税込)

今年初めて提供いたします、春色のグラデーションが美しいソーダです。手作りの桜のメレンゲを添え、春爛漫の装いに仕上げました。ほのかな桜の風味とバニラアイスの甘みが溶け合う、優しい味わいをお楽しみください。

販売店舗：コロンバン原宿サロン

販売期間：2026年3月7日（土）～桜散るまで

《コロンバン各店にて販売 桜のプチガトー》

（左から）桜のモンブラン、桜のシフォンケーキ

桜のモンブラン

\756(税込)

桜餅をモチーフにしたモンブランです。なめらかなフロマージュムースの中に、グリオットチェリーのジュレを忍ばせました。その上には、白餡とクリームチーズ、カスタードクリームを加えた自家製の桜クリームを絞り、桜の葉の塩漬けで包みました。春の訪れを感じる一品です。

桜のシフォンケーキ

\756(税込)

しっとりふわふわのシフォン生地の中に桜風味のクリームを絞り、バニラビーンズとキリッシュが香るなめらかなババロアをのせました。桜とバニラのクリームで満開の桜が咲き誇る姿を表現した、華やかなシフォンケーキです。

販売店舗：コロンバン原宿サロン、原宿スイーツ、京王新宿サロン、池袋東武店、イオン幕張新都心店、アトレ松戸店

販売予定期間：2026年3月19日（木）～4月8日（水）

＊店舗詳細はホームページ（https://www.colombin.co.jp/shop/）をご覧ください。

＊一部店舗につきましては、販売商品が限定される場合がございます。

株式会社コロンバン

宮内省大膳寮員を拝命した創業者「門倉國輝」が1924年に創業した日本で初めて本格的なフランス菓子を提供した洋菓子メーカーです。洋生菓子の代名詞となっているショートケーキを考案、今では一般的なものとなったオープンテラス喫茶や洋生菓子実演室付き店舗をいちはやく日本に誕生させました。コロンバンは、2024年に創業100周年を迎えました。創業以来の歴史と伝統を守りつつ、新しい時代の変化も取り入れ、お客様に感動していただける商品とサービスを提供してまいります。

コロンバン原宿サロン

【会社概要】

商号：株式会社コロンバン

所在地：東京都中央区銀座8-17-5

代表：代表取締役社長 阿部 二郎

創業：1924年（大正13年3月）

設立：1948年（昭和23年9月）

事業内容： 洋菓子製造・販売／喫茶室(サロン)の運営／不動産賃貸(渋谷コロンバンビル他)／養蜂及び関連商品の製造・販売

公式ホームページ ： https://www.colombin.co.jp/

公式Instagram： @colombin1924_official

公式X： @colombin_tweet