2026年3月20日～22日第4回芋フェス！ＩＮ伊東マリンタウン開催決定

株式会社ロト

東海地方を中心に延べ40万人以上を動員している、あの芋フェス！が伊東マリンタウンに帰ってくる！

大人気のスイーツイベント芋フェス！伊東での開催が決定いたしました。開催場所は前回同様伊豆を代表する道の駅伊東マリンタウンでの開催となります。

2025年年末に発表された芋フェス！大賞受賞のお店も多数出店する他、モンドセレクションを焼き芋として初受賞したお店等、人気実力店が多数出店する。桜がチラつく春を盛り上げる甘いイベントになりそうだ。

過去には地上波での生中継が入るなどで大人気のイベントですので出店者も気合いが入った商品を提供するとのことで2026年の春の一推しイベントになりそうだ。

なお、芋フェス！は今後も無料での開催を予定しているとのことで、お財布に優しいイベントとして定着していきそうだ。

イベント概要】

イベント名 ： 第4回芋フェス！IN伊東マリンタウン

開催日時 ： 2026年3月20日(金)～22日（日）10：00～16:00小雨決行

開催場所 ： 〒414-0002 静岡県伊東市湯川571-19

アクセス ： 国道135号沿い

参加費／チケット料金： 無料

URL ： 第4回芋フェス！IN伊東マリンタウン

https://www.imo-fes.net/index.html

Instagram

https://www.instagram.com/imofesruiida/