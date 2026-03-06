【近鉄百貨店 四日市店】大阪・関西万博の魅力を再体感！「２０２５大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア 近鉄四日市店」３月１１日（水）オープン

株式会社近鉄百貨店

■期 間 ： ２０２６年３月１１日（水）～３１日（火）

■時 間 ： 午前１０時～午後６時３０分

■場 所 ： ふれあいモール

近鉄百貨店四日市店は、このたび「２ ０ ２ ５大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア」を期間限定でオープンいたします。オフィシャルストアは「２ ０ ２５年大阪・関西万博」閉幕後も万博のレガシーをつなぐ場として関西を中心に人気を博しております。今回オフィシャルストアを三重県に初出店することにより、より多くのお客さまに万博の魅力を感じていただける機会を提供いたします。

なお、混雑が予想される日のご入場につきましては、午前１０時～午後３時の入場整理券の配布を行います。

【配布日】

３月１１日（水）、１４日（土）、１５日（日）、１８日（水）、２１日（土）、２２日（日）、２５日（水）

【配布時間】

午前９時～ ※配布予定数に達し次第終了。

【配布場所】

ふれあいモール

※整理券のお渡しは、お一人さま１枚、ご本人さまのみとなります。

※整理券はなくなり次第終了いたします。

※混雑が緩和された場合、フリー入場に切り替えてのご案内となります。

※状況によって変更の可能性がございます。