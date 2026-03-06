ファッションサブスク「AnotherADdress 」／ 家計応援！卒入学セレモニー服は“レンタル”が新常識 ～セレモニー向けレンタルの需要拡大～

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス “AnotherADdress(アナザーアドレス)” は、約460のデザイナーブランドがレンタルできます。1ヶ月単位でレンタル可能、クリーニング不要・送料込みでそのまま返却でき、1回のレンタルプラン（3点）は、実質1着約4,000円で百貨店品質のアイテムを楽しめるという高い利便性により、多くのお客様に支持されています。

卒業式や入学式などセレモニーシーズンに向けたフォーマルウェア※1のレンタル需要が拡大しています。2024年3月1日から4月30日、2025年3月1日から4月30日の2年間の同時期のレンタル動向を比較したところ、2025年のレンタル回数は、2024年同期比で約2割増加しました。セレモニー向けレンタルの需要を受けて、2025年の在庫数を1.5倍にしランナップを強化しました。

※１ フォーマルウェアは、当サイト内で「Ceremony&Formal」と設定したアイテムです。

卒業式・卒園式のママコーデ例 ※2

※2 下記で紹介しているアイテムは、3月5日17:00時点でレンタル可能なアイテムとなり、日々在庫状況は変動いたします。

◎シックなブラック(黒)スーツ

きりっとした印象を中和させたいときは、ボウタイブラウスやチェーンバッグなど女性らしいフェミニンなアイテムを合わせるのがおすすめ。今回選んだボールジィ(Ballsey)のセットアップは、ジャケットがノーカラータイプなので、堅くなりすぎず、親しみやすい印象を与えることができます。

Ballsey／ダブルクロスVカラージャケット

Ballsey／ダブルクロスタックテーパードパンツ

◎スーパーフォーマルウェアブランドのジャケット×ワンピース

入学・卒業といったセレモニーやビジネスシーンで女性がより美しく見えることを追求し、これまでのフォーマルウェアのデザインをイチから見直したアイテムが揃う「THE LINER」

THE LINER／クルーネックミニマルジャケット、ウールハーフスリーブフレアワンピースPREEK／スモーキークォーツパールネックレス

◎ラッフルが甘さを添える艶感セットアップ

艶感のある素材が、クールなムードを際立たせるスタイリング/(styling/)のセットアップを使ったハレの日スタイル。ジャケットの縦ラインに沿ったラッフルデザインが程よい甘さを添え、女性らしいエレガントな印象を際立たせます。ブラックを基調としたシンプルな配色ながら、細部にこだわったディテールで特別感を演出し、周囲と差がつくスタイルに。

styling/ ラッフルドレスジャケット、サイドスリットテーパードパンツ

◎大きな襟がポイント！ネイビーワンピース

大きな襟がクラシカルなムードを演出するトロワズィエムチャコ(troisieme chaco)のワンピース。襟にはレースが施されていますが、深みのあるネイビーカラーなので、甘すぎず、清楚な印象に。加えて、細身のIラインシルエットと深めのVネックがすっきりとした印象を与えてくれるのも嬉しいポイント。

troisieme chaco／3way襟取外しリバーシブルドレス

AYUS／アコヤミニパールビーズネックレス

入園式・入学式コーデ例 :https://www.anotheraddress.jp/topics/1205/detail

卒入学式に適している「アナザーアドレス」の魅力！

レンタル期間: 月額定額制で、1ヶ月間レンタル可能。

安心保証: 汚れや破損の補償金自己負担を軽減できるオプション（1回税込550円）あり。

返却: クリーニング不要でそのまま返却可能。

購入可能: 気に入ったアイテムは、レンタルしたまま買い取ることも可能。

期間限定ストア「AnotherADdress TOKYO」オープン！

オープン記念キャンペーンも開催中

初めてのリアル店舗「AnotherADdress TOKYO」を2026年2月6日(金)～6月15日(月)の期間限定で、コレド日本橋3階にオープンしました。自分のクローゼットのような落ち着きのある空間。お客様のニーズに即した服、バッグ、アクセサリーなど約50のブランドの中から800アイテムほどをセレクト。

店舗で試着し、そのままレンタルして持ち帰れる新たなファッション体験が叶います。店内にはプロのスタイリストがいるのでライフスタイルに即した幅広いコーディネートも提案いただけます。

セレモニースタイルにぴったりなコーナー

◆概要

店 名 ：AnotherADdress TOKYO

開催期間：2026年2月6日(金)～6月15日(月)

営業時間：11:00～20:00

住 所 ：東京都中央区日本橋１丁目４－１ コレド日本橋3F

サイト ：https://www.anotheraddress.jp/store_tokyo(https://www.anotheraddress.jp/store_tokyo%E2%80%8B)

インスタグラム：https://www.instagram.com/anotheraddress_tokyo?igsh=OGhwZTZ0eXlvaTRm&utm_source=qr(https://www.instagram.com/anotheraddress_tokyo?igsh=OGhwZTZ0eXlvaTRm&utm_source=qr%E2%80%8B)

オープン記念「初月50%off」来店キャンペーン実施中！

新規会員限定でAnotherADdress TOKYOに来店いただいた方を対象に、「スタンダードプラン（月3着/月額12,430円）」を初月半額となる月額6,215円でご利用いただけるキャンペーンを実施中です。これまで利用を迷われていた方も、ぜひこの機会に店頭にお試しください！

◆キャンペーン内容

店頭の豊富なアイテムからレンタルするアイテムを自由にお選びいただけます。

内容 ：スタンダードプラン＜3着レンタル＞が初月半額の6,215円

◆注意事項

・店頭展示はMサイズのみのため、事前にサイズ感について個別にお伺いさせていただきます。・本キャンペーンは未会員の方限定となります。

・本キャンペーンは、オンライン上でのクーポン配付ではなく店舗へご来店いただくことが条件となります。