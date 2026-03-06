北海道のスキンケアブランド「ナチュラルアイランド」、住所がわからない相手にもLINEやメールでギフトを贈れるeギフトサービス「AnyGift」を導入

株式会社ナチュラルアイランド

北海道の自然素材を活かしたスキンケアブランド「ナチュラルアイランド」（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小松 正和）が運営するオンラインショップ「ナチュラルアイランド公式通販」は、AnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）が提供する『AnyGift（エニーギフト）』を利用したeギフトサービスを開始いたしました。

AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる"eギフト機能"を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。

今回、AnyGiftの提供により、「ナチュラルアイランド公式通販」にて一部の商品がeギフトとして贈れるようになりました。

・導入の背景

ナチュラルアイランドの商品は、これまで多くのお客さまにご使用いただき、ご自身用としてはもちろん、大切な方へのプレゼントとしてもご購入いただいています。

しかしながら、プレゼントとして贈る場合、お相手の方のご住所を確認する必要があります。

そこでこの度、お客さまにもっと気軽にナチュラルアイランドの商品をプレゼントとしてご利用いただきたいという思いから、AnyGiftの導入を決定いたしました。

eギフトを通して、より多くの方にナチュラルアイランドの商品が届く機会を提供できれば幸いです。

・ナチュラルアイランド × AnyGiftのeギフトの特徴について

■住所を知らない相手にも、ナチュラルアイランドの商品をLINEやメールで贈ることができます。

大切な方やいつもお世話になっている方へ、お誕生日・記念日はもちろん、日頃の感謝の気持ちを贈りませんか？

■ 贈りたい時にすぐ贈れる。

eギフトのURLはご注文後すぐに発行されるので、ギフトを贈りたいと思ったら、すぐにご利用いただけます。

■ デジタルメッセージカードで、気持ちを伝えられる。

ギフト購入時に、メッセージを添えたデジタルカードを贈ることができます。

日頃の感謝や想いをメッセージに込めて、一緒に贈りましょう。

■ 受け取りも簡単。

受け取り側は、eギフトURLからお届け先を入力するだけで、商品を受け取ることができます。

会員登録は不要で、登録した住所が贈り主に伝わることはありません。

・eギフトの贈り方 ／ 受け取り方

贈り方

1）ギフトページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。

2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。

3）購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。

受け取り方

1）届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。

2）お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。

3）入力したお届け先に、eギフト商品が配送されます。

eギフトで贈ることができる商品の紹介（一部）

The Rest Gift（ラベンダー＆ハマナス）

大切な人に「やさしい休息」を贈りませんか？

心をほどくバスタイムをプレゼントするギフトセット「The Rest Gift（ラベンダー＆ハマナス）」。

特別なギフトBOXに、アロマバスエッセンス2本（各300mL）を詰め合わせました。

美容オイル配合で、お湯に溶かすとミルク色に乳化し、肌をやさしく包み込むようなしっとりとした湯ざわりに。北海道由来のアロマや植物由来成分を贅沢に使用し、深呼吸したくなるやわらかな香りが広がります。

「ラベンダーとオレンジ」のリラックスタイムにおすすめの香りと、「ハマナスとフレッシュローズ」の華やかなご褒美アロマを味わえる。気分に合わせて選べる2つの香りで、1日の終わりにくつろぎの時間をお楽しみいただけます。

商品ページ：

スマートフォン版：https://island.natural-s.jp/s/the-rest-gift25/

パソコン版：https://island.natural-s.jp/the-rest-gift25/

・eギフトサービス「AnyGift」について

『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。

自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。

AnyGift : https://anygift.jp/(https://anygift.jp/)

eギフト/ソーシャルギフトとは : https://anygift.jp/egift(https://anygift.jp/egift)

AnyReach株式会社

【会社概要】

会社名 : AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL : https://anyreach.co.jp/

代表者 : 代表取締役 中島 功之祐

事業内容：eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

・株式会社ナチュラルアイランドについて

株式会社ナチュラルアイランドは、北海道の自然の恵みを活かしたスキンケア製品を製造・販売するメーカーです。北海道の植物などの素材を、科学の力によって肌にとって最適な状態に昇華して配合しています。また、フレグランスデザイナーが手がけた心地よい香りも好評です。

製品は、原料となる植物の栽培や採取も北海道の生産者さんと協力して行っています。自社の研究薬香草園では、就労支援施設の方々と協力してカレンデュラ、セントジョーンズワートなどのハーブを有機栽培しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ナチュラルアイランド

代表者：代表取締役社長 小松 正和

事業内容：化粧品・医薬部外品の企画・開発・製造・販売、北海道原料をはじめとした素材原材料の企画・開発・製造・販売、食料品（栄養補助食品含む）の企画・開発・製造・販売、エコロジー関連商品の企画・開発・製造

＜ブランド公式＞

ナチュラルアイランド公式通販：https://island.natural-s.jp/

Instagram：@naturalisland_official(https://www.instagram.com/naturalisland_official/)