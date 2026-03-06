“2026年度ウイスキーエキスパート（WE）試験”東京会場決定

株式会社ウイスキー文化研究所

株式会社ウイスキー文化研究所（本社：東京都渋谷区、代表：土屋守）は5月24日（日）に、ウイスキーに関するあらゆる知識、鑑定能力を問う資格認定制度ウイスキーコニサーの第一段階にあたる「2026年度ウイスキーエキスパート（WE）試験」を東京・大阪の2会場にて実施致します。

既に決定している大阪会場に加え、このたび東京会場の試験会場が決定いたしました。会場の詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。

URL：https://whiskyconnoisseur.jp/outline/

また“2026年度ウイスキーエキスパート（WE）試験” “2026年度ウイスキーエキスパート試験対策セミナー”の申し込みを現在受け付けております。ウイスキーに興味があり、ウイスキーのエキスパートと呼ぶにふさわしい専門知識を身につけたい方はぜひ、お申込み下さい。

「ウイスキーエキスパート（WE）」 とは

ウイスキーコニサー資格認定試験の第一段階です。択一形式の筆記試験を行います。

酒類の輸入・流通・販売会社や、バーテンダー、飲食店などの仕事に携わる方から、仕事に活かせる資格としてご活用いただいています。

・総受験者数：7442名（2025年時点）

・総合格者数：3806名（2025年時点）

「2026年度ウイスキーエキスパート（WE）試験」 について

【開催概要】

・開催日時：2026年5月24日（日）14：30～16：00

・東京および大阪で開催します

【試験方法】

筆記試験（90分/選択式 100問予定）

【受験資格】

・20歳以上

・職種、経験不問

・ウイスキーに興味があり、ウイスキーのエキスパートと呼ぶにふさわしい専門知識を身につけたい方

【受験料】

・ウイスキー文化研究所会員：18,700円（税込）

・一般：22,000円（税込）

【合格発表】

試験実施約1ヶ月後に郵送にて通知します。

【認定料】

11,000円（税込）

【実施概要・受験申込方法】

詳細については、ウイスキーコニサーホームページをご確認ください。

https://whiskyconnoisseur.jp/outline/

「ウイスキーエキスパート（WE）試験対策セミナー」 について

ウイスキーエキスパート（WE）試験対策セミナーとは、ウイスキーコニサー資格認定試験の第一段階であるウイスキーエキスパート試験に向けて行う対策セミナーです。講師はウイスキーコニサー最難関の試験を突破した『マスター・オブ・ウイスキー（MW）』3名が務め、試験に向けて大事なポイントをより詳しく講義します。なお本講座は受験に関わらず20歳以上の方ならどなたでも受講することができます。

【開催概要】

イベント名：「ウイスキーエキスパート（WE）試験対策セミナー」

開催日時：東京会場：2026年3月22日（日）9:30～16:50 ※大阪会場は実施しません。

＜申込締切＞2026年3月19日（木）昼12：00まで（入金締切3月19日まで）

オンライン受講：2026年4月15日（水）～5月11日（月）

＜申込開始＞2026年4月8日（水）

＜申込締切＞2026年4月30日（木）昼12：00まで（入金締切4月30日まで）

主催：株式会社ウイスキー文化研究所

【プログラム】

9:15 受付

9:25 ガイダンス

9:30～11:00 １.スコッチウイスキーについて【90分】

11:10～12:10 ２.アイリッシュウイスキーについて【60分】

12:10～13:00 休憩【50分】

13:00～14:10 ３.ジャパニーズウイスキーについて【70分】

14:20～15:10 ４.アメリカン、カナディアンウイスキーについて【50分】

15:20～16:50 ５.モルトウイスキーの製造について【90分】

※カリキュラム内容は予告なく変更となる可能性がございます。

【詳しい内容やお申し込み方法】

詳細については、ウイスキーコニサーホームページをご確認ください。

https://whiskyconnoisseur.jp/prepare/

「ウイスキーコニサー」 とは

コニサーとは「鑑定家」の意味で、ウイスキー文化研究所が主宰する、日本で唯一のウイスキーに関するあらゆる知識、鑑定能力を問う資格認定制度です。資格には3段階あり、第一段階の「ウイスキーエキスパート」に始まり、「ウイスキープロフェッショナル」、そして最終段階の「マスター・オブ・ウイスキー」と段階を踏んで取得していきます。

https://whiskyconnoisseur.jp/ （ウイスキーコニサーHP）

「ウイスキー文化研究所」 について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

【会社概要】

社名︓株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地︓〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役︓土屋 守

事業内容︓ウイスキーガロア編集発行／ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行／ウイスキー関連書籍執筆、監修／ウイスキーフェスティバル企画・運営／ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営／ウイスキー検定運営／東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）運営／ウイスキーの製造アドバイス・技術指導

設立︓ 2001年3月

HP︓https://scotchclub.org/

JWPC代表理事／ウイスキー文化研究所代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。新潮社「フォーカス」の記者を経て1987年に渡英。ロンドンで日本語雑誌の編集長をつとめる。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、1998年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター５人」の一人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。

主な著書・監修書で『シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』（小学館）、『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）、『ウイスキー完全バイブル』（ナツメ社）、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが２億円で売れるのか』（KADOKAWA）、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）などがある。近著に『完全版 シングルモルトスコッチ大全』（小学館）、『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）などがある。隔月刊誌『Whisky Galore』の編集長を務める他、TWSC、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長も務める。