【クラスTシャツの『クラTスタジオ』が板橋区教育委員会と株式会社FRDが共催するスポーツ体験イベントを支援】

株式会社chikyubito

本体験活動では、弊社パートナーである「0.01 SPRINT PROJECT」がかけっこ教室を担当しました。講師には、オリンピック元日本代表選手やオリンピアンの指導経験を持つ指導者を迎え、専門的でありながらも、子供たち一人一人に寄り添った丁寧な指導が行われました。

また弊社は、運動体験とあわせて、子どもたちが自ら考え、表現する機会を設けることを目的に、Tシャツのデザイン体験を取り入れました。

当日は60名の子どもたちが参加し、思い思いのアイデアを形にする時間を楽しみました。本企画では、子どもたち自身が色使いや文字の配置、イラストなどを工夫しながら、自由な発想でデザインを考案し、子供たちは「どんなデザインにしようか」と悩みながらも、一つひとつの工程に意欲的に取り組み、自分なりの表現を追求する姿が多く見られました。

完成したデザインをもとに制作されるオリジナルTシャツが手元に届くという体験は、子どもたちにとって特別なものとなり、完成を楽しみにする様子や、達成感に満ちた表情が印象的でした。また、運動体験と組み合わせることで、身体を動かす時間と表現する時間の両方を大切にした構成となり、子どもたちはイベント全体を通して高い集中力と意欲を保って参加していました。

クラTスタジオ（運営 株式会社chikyubito）は、今後もより多くの子供たちに良質な体験を届けるための活動を支援してまいります。

【イベント概要】

日時：2026年１月10日（土）8:30~11:10

会場：板橋区立紅梅小学校

対象：小学生 48名

共催：板橋区教育委員会 株式会社FRD

協力：Mother Vegetable株式会社 株式会社Hi・Side（Big Bang銀座）一色会社ZEAL 株式会社ワンリーリステッド 株式会社chikyubito

【クラスTシャツならchikyubitoクラTスタジオ】

chikyubito公式HP↓

https://chikyubito.co.jp/

クラTスタジオ公式HP↓

https://clat-studio.com/

株式会社chikyubito

私たちchikyubitoは、「お客様に提供していく価値」の”宣言”として、「世界に違いをつくる」をスローガンにしました。

世界に違いを作る企業としての誇りと責任。そんな私たちの想いから生まれた言葉です。

アパレル事業をはじめとする様々な事業を通して、私たちはあなたの世界に違いをつくります。