ジェフユナイテッド市原・千葉、国際女性デーを祝福するミモザジャケット＆Tシャツ販売開始！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、ジェフユナイテッド市原・千葉が3月7日のHOMEゲームで着用するアンセムジャケットを発表。国際女性デーを祝福したミモザジャケットです。このジャケットに加え、ミモザTシャツの予約販売を受け付けます。試合後にはアンセムジャケットのチャリティーオークションを実施し、女性のエンパワーメントに繋げます。

「ワタシ色に咲こう」というメッセージを込めたミモザジャケット



試合翌日の3月8日が国際女性デーということもあり、ジェフユナイテッド市原・千葉の選手たちは、HOME柏戦での入場時に女性のエンパワーメントに繋げるミモザジャケットを着用。ミモザジャケットは、国際女性デーのシンボルのひとつにもなっているミモザを全面にデザイン。

春の訪れを告げる黄色い花が女性の強さややさしさを表し、差し色にはミモザの葉の黄緑色を重ねることでアクセントに。胸にはブラックのポリクレストワッペンをあしらいました。背面には取り組みのテーマである「Bloom in my colors.」（ワタシ色に咲こう）を配置し、それぞれの個性や多様性を認め合いながら、自分らしく花を咲かせようという想いを込めました。

この限定ジャケットに加えて、ミモザシャツと2アイテムをジェフユナイテッド市原・千葉 オンラインショップで販売スタート。2026年3月7日（土）10：00から3月12日（木）23：59まで予約を受け付けます。また、ヒュンメル公式オンラインストア、ヒュンメル酒々井店では、3月13日から3月17日まで予約を受け付けます。商品は5月下旬のお届けを予定しています。

また、パートナーデー試合後には、選手着用シャツのオークションも開催。オークションの売上の一部を合わせ、ホームタウンエリアの女性のエンパワーメントに活用します。

商品情報

ジェフユナイテッド市原・千葉ミモザジャケット

Price：17,600円（税込）

Size：S・M・L・O・XO・XO2・XO3（ユニセックス）

※5月下旬のお届けを予定しております。

ジェフユナイテッド市原・千葉ミモザシャツ

Price：8,800円（税込）

Size：S・M・L・O・XO・XO2・XO3（ユニセックス）

※ネーム＆背番号の加工受付はありません。

※5月下旬のお届けを予定しております。

ジェフユナイテッド市原・千葉について

ジェフユナイテッド市原・千葉は、サッカーJ1リーグに所属するクラブチームで、千葉県市原市と千葉市がホームタウン。1946年創部の古河電気工業サッカー部を前身とする歴史あるクラブ。Jリーグには開幕時の1993年より加盟するオリジナル10のひとつ。チーム名はクラブとホームタウンの結びつきやチームの連帯を表す。クラブ30周年を迎えた2021年に、ジェフクラブアンセムを制定し、「フットボールの力で心をつなぎ セカイに彩りを」を理念に活動する。2025シーズンに17年ぶりのJ1昇格を決めた。

【WEB SITE】https://jefunited.co.jp/

【ONLINE STORE】https://www.jreastmall.com/shop/c/c25/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/