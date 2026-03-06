【山中湖の絶景グランピング「LE NIDO」】富士山を望むプライベート空間をより身近に。U30割引・グループ1名無料・ファミリー応援など、春の宿泊プランを順次販売開始！

株式会社ブッキングリゾート

この春、より多くのお客様に絶景体験をお届けするための特別優待ラインナップを拡充いたしました。

学生の卒業旅行、社会人のリフレッシュ、そしてお子様連れの家族旅行など、それぞれの旅のカタチに寄り添った優待プランをご用意いたしました。

1.■U30応援プラン■ ＜20％OFF＞

～「いつか泊まってみたい」を、今叶える。～

SNSでも話題の絶景ドームステイを、30歳以下の皆様に特別価格でご提供します。宿泊者全員が30歳以下なら、通常料金から20％OFF。

＜プランの魅力＞

素泊まりプランで、オプションでお食事選択も可能。自分たちで食材を持ち寄る「自由な旅」をリーズナブルにプロデュース。浮いた予算で周辺の観光やアクティビティを豪華にするなど、賢く贅沢な思い出作りをサポートします。

2.【グループ応援プラン】4名以上の宿泊で＜1名分が無料＞

～みんなで行けば、もっと楽しい、もっとお得。

～ 友人やサークル仲間、家族グループでの旅行を応援する、4名以上の予約で1名分の宿泊代金が無料となるプランです。

＜プランの魅力＞

完全独立型のプライベート設計により、夜遅くまで語り合っても周囲を気にする必要はありません。専用テラスでのBBQや焚き火など、大人数だからこそ盛り上がる非日常の体験を、圧倒的なコストパフォーマンスで実現します。（※表示金額は割引後の合計金額です）

3.【ファミリー応援プラン】お子様料金無料＆お菓子プレゼント

～パパ・ママの安心と、お子様のワクワクを両立。～

「子供と一緒に、気兼ねなく自然を満喫したい」 そんなパパ・ママの願いを叶える、ファミリー限定の特別優待プランです。お子様連れの旅行を応援するため、小学生以下のお子様の宿泊料金を「無料」でご提供。さらに、チェックイン時にはお子様が笑顔になる「お楽しみお菓子セット」をプレゼントいたします。

＜プランの魅力＞

独立した「離れ」のようなドームテントなら、お子様が元気に動き回っても大丈夫。チェックイン時には「お楽しみお菓子セット」をプレゼント。都心からわずか90分で辿り着く大自然の中で、家族の絆を深める特別な休日をご提案します。

■ LE NIDO（ル・ニド）山中湖とは・・・

山梨県山中湖村の静かな森に位置する「LE NIDO」は、フランス語で「鳥の巣」を意味します。その名の通り、ゲストが日常の喧騒から離れ、大切な人と安心して身を委ねられる、隠れ家のような空間を提供しています。

全棟が富士山を正面に望む「絶景の特等席」

施設最大の魅力は、全てのドームテントから雄大な富士山を真正面に望むことができる圧倒的なロケーションです。刻一刻と表情を変える富士山を、暖かい室内から、あるいはプライベートテラスの椅子に腰掛けながら、心ゆくまで独り占めする贅沢。夜には満天の星空が広がり、朝は富士山の稜線から昇る朝日とともに目覚める、ここでしか味わえない時間をお約束します。

誰にも邪魔されない「完全プライベート」な離れ構造

わずか3棟のみの贅沢な配置。各棟が独立した設計となっており、専用の大型テラス、トイレ、シャワールームを完備しています。ホテルのロビーや共用スペースでの混雑を気にすることなく、チェックインからチェックアウトまで、プライベートな「別荘」感覚で過ごせるのが特徴です。他者の視線を気にせず、グループで笑い合い、家族でくつろげる安心感が、多くのゲストに支持されています。

アウトドアの醍醐味を凝縮した「グラマラスな食事体験」

グランピングの楽しみであるBBQは、厳選された国産牛や地元山梨の食材を使用した本格派。面倒な準備や片付けは不要で、アウトドア初心者でも手軽にプロの味を楽しめます。食後は、テラスに備え付けられた焚き火台（※オプション）を囲みながら、火のゆらめきを眺める特別なひとときを。冬は薪ストーブで温まり、夏は心地よい風を感じる、四季折々の感動がここにはあります。

国産牛バーベキューセット

・牛カルビ、ハラミ、モモ

・切り野菜盛り合わせ

・焼きおにぎり

・デザート

国産和牛・甲州地どり・シーフードセット

・国産和牛カルビ

・甲州地どり もも

・殻付きあわび

・殻付きホタテ

・伊勢海老

・切り野菜盛り合わせ

・焼きおにぎり

・デザート

施設概要

LE NIDO-ル・ニド

住所：〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野字 中ノ侭(なかのまま)3800-1

宿泊棟数：3棟

アクセス

＜車でお越しの方＞

東京方面より約1時間40分

中央自動車道経由。山中湖ICより8分となります。

＜電車でお越しの方＞

東京方面から約3時間

JR「新宿駅」より特急 甲府行にご乗車いただき、「大月駅」にて特急 河口湖行にお乗り換え後「富士山」駅で下車ください。富士山駅より御殿場プレミアムアウトレット行のバスにて約30分で「山中湖ホテルマウント富士入口」で降車いただき、徒歩約 30 分・タクシーで 5 分ほどになります。

流しのタクシーはほとんどございませんので、タクシー会社に予約の電話をされる事をお勧め致します。

共和タクシー 0555-62-1313

＜バスでお越しの方＞

東京方面から約2時間～

「バスタ新宿」より山中湖平野行のバスにご乗車いただき、「山中湖ホテルマウント富士入口」までお越しください。徒歩約 30 分・タクシーで 5 分ほどになります。

流しのタクシーはほとんどございませんので、タクシー会社に予約の電話をされる事をお勧め致します。

共和タクシー 0555-62-1313

