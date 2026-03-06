ワンハンドで食べる新しいピザ体験「W / PIZZA°」
京都に新たに誕生するピザブランド 「W / PIZZA°（ダブリュー・ピザ）」 は、
2026年3月27日プレオープンに先立ち、クラウドファンディングサービス 「Makuake」 にて、
先行体験が可能なクラウドファンディングプロジェクトを開始いたしました。
W / PIZZA° は、「Make New Slice」をコンセプトに、
自家製の竹墨ブラック生地を使用した、ワンハンドで食べられるピザを提供するテイクアウト専門店です。片手で持てるサンド型構造に設計されたピザは、味だけでなく、持ち方・温度・構造までを含めた“体験”として再構築されています。本プロジェクトでは、W / PIZZA° のオープンに先駆け、
最初の体験者となる「ARCHIVE 01」参加者を募集し、支援金額に応じて、店舗で利用可能な先行体験リターンをご用意しております。
■クラウドファンディング概要
＜プロジェクト名＞
京都発、竹墨ブラック生地のワンハンドピザ体験
＜募集期間＞
2026年3月6日～ 2026年4月29日
＜リターン内容＞
支援金額に応じた体験型リターンをご用意しております。
・【早割】2,000円
WPIZZAスターターセット（限定20個）
お好きなワンハンドピザ1種＋サラダ＋ドリンク
・2,300円
WPIZZAスターターセット
お好きなワンハンドピザ1種＋サラダ＋ドリンク
・【早割】4,500円
THE BLACK EXPERIENCE コンプリートBOX（限定20個）
ピザ全3種＋W / PIZZA° オリジナルBOX
・4,800円
THE BLACK EXPERIENCE コンプリートBOX
ピザ全3種＋W / PIZZA° オリジナルBOX
・10,000円
【Makuake限定】未販売商品 先行体験チケット（数量限定）
・30,000円
【Makuake限定】1ヶ月フリーパス（数量限定）
※すべて京都店舗での引換となります。
※チケット使用期間はプロジェクト終了後から6ヶ月以内です。
■「W / PIZZA°」とは
W / PIZZA° は、
「一切れを再定義する」ことをテーマに、
ピザという日常的な食べ物を、構造・素材・体験の観点から再構築するプロジェクトです。
自家製の竹墨ブラック生地を使用し、
ワンハンドで完結する形状に設計されたピザは、食べ歩きの利便性と、アート性を併せ持つ新しいスタイルとして提案されています。
ピザの種類について
W / PIZZA° では、
自家製の竹墨ブラック生地をベースに、
現在 基本となる3種類のピザをご用意しています。
いずれも、ワンハンドで食べられる一切れ（ワンピース）として設計されており、
味だけでなく、持ち方や食べ終わりまでを含めた体験を重視しています。
MARGHERITA
マルゲリータ
トマトソース、モッツァレラ、バジルという
ピザの王道とも言えるマルゲリータを、
竹墨ブラック生地で再構築しました。
生地の香ばしさとトマトの酸味、チーズのコクがシンプルに重なり、
ブラック生地の個性を最もストレートに感じられる一切れです。
W / PIZZA° の基本となる味として、初めての方にもおすすめしています。
WAGYU
A5和牛ピザ（シグネチャー）
A5ランクの和牛を贅沢に使用した、
W / PIZZA° を象徴するシグネチャーピザです。
和牛の旨味と脂の香りを引き立てるため、
トッピングや構成はあえてミニマルに設計。
焼き上げたブラック生地の上で、和牛の存在感が際立つ一切れに仕上げています。
一切れで満足感があり、
「ワンハンドで食べる和牛」という新しい体験をお楽しみいただけます。
MACHA
抹茶クリームのデザートピザ
竹墨ブラック生地に、抹茶クリームを合わせたデザートピザです。
甘さは控えめに仕上げ、
抹茶の香りとコクを引き立てる構成にしています。
食事の締めとしても、デザート単体としても楽しめる一切れです。
ブラック生地とのコントラストが美しく、
見た目と味の両方で印象に残るデザートピザとなっています。
■店舗概要
プレオープン予定日 ：2026年3月27日
所在地 ：京都市左京区川端三条下る孫橋町31番14
営業時間 ：9:00～20:00(Uber Eats24時まで)
業態 ：テイクアウトメインのピザスタンド
■会社概要
社名 ：株式会社MATT JAPAN
本社所在地 ：京都府京都市
設立 ：2023年9月
代表取締役 ：倉岡利樹
URL ：https://mattjapan.com
instagramアカウント：@w_pizza_