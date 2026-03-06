d′Alba（ダルバ）、RANGE ROVERとともに山中湖にてウェルネス体験イベントを開催

ｄ’Alba Global Co., Ltd.

d'Alba Global Co., Ltd.が展開するプレミアム・ヴィーガンビューティーブランド「d'Alba（ダルバ）」は、ラグジュアリーSUVブランド「RANGE ROVER」とともに、富士山と山中湖を一望する絶景湖畔サウナ「CYCL（サイクル）」にて、「日帰り Wellness Sauna Trip」を開催いたしました。

今回のイベントでは「都市のノイズから離れ、肌と心を整える一日」をコンセプトに、移動・自然・サウナ・スキンケアを融合させたウェルネスプログラムとして、モデルの佐田真由美氏をはじめ、ウェルネス感度の高いインフルエンサー12名をお迎えし実施いたしました。

サウナ後の外気浴やラウンジでのリラックスタイムには、刻々と移り変わる富士山と山中湖の絶景を眺めながら、d'Albaのヴィーガンスキンケアラインをご体験いただきました。温まり、やわらかくなった肌にd'Albaのミストやビタトーニングカプセルクリームが心地よくなじみ、うるおい・ツヤ・透明感をチャージする時間をご提供いたしました。

日本に根付く「ととのう」文化と、d'Albaが掲げる「Slow Aging（スローエイジング）」の哲学が自然に重なり合うひとときとなり、サウナ後の保湿という新たなウェルネスルーティンをご提案する機会となりました。

なお、本イベントの開催施設であるCYCL（サイクル）では、現在d'Alba製品のスキンケアアイテムをご体験いただけるよう、施設内設置およびサンプリングを実施しております。3月19日までの期間限定で、サウナ後の保湿ケアとしてd'Albaのアイテムをご体験いただけます。



※サンプルは数量限定・先着順となり、なくなり次第終了となります。





