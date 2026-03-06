レスキューナウ、『レスキューナウ防災Day 2026』を3月11日(水)に開催

株式会社レスキューナウ

株式会社レスキューナウ（以下「レスキューナウ」）は、2011年3月11日に発生した東日本大震災から15年の節目となる2026年3月11日に、「事実の見極め方」をテーマに掲げたオンラインカンファレンス「レスキューナウ防災Day 2026」を、日本テレビの末岡 寛雄 様をゲストに迎えて開催いたします。

ー開催概要ー

開催日時：2026年3月11日(水) 15:00～17:00

カンファレンスの概要：2011年3月11日。私たちは、交通機関の麻痺による帰宅困難、錯綜する安否情報、そして根拠のないデマの拡散を目の当たりにしました。

あれから15年。災害時における「情報」の重みは増すばかりですが、私たちを取り巻く環境は当時よりも複雑化しています。

本カンファレンスでは、日本テレビ放送網株式会社の末岡 寛雄 様をお迎えし、長年「情報の真相」を追い続けてきた「メディアの視点」と、災害情報のプロフェッショナルである「レスキューナウの視点」を融合。

3.11の教訓を改めて整理し、生成AIがもたらす新時代に、企業の防災担当者が持つべき「情報の裏取り技術」と、リソース不足を解消する「情報収集の自動化」について徹底解説します。

開催形式：オンラインカンファレンス（Zoomにて開催）

参加費：無料

お申込URL：https://www.rescuenow.co.jp/events_webinar20260311(https://www.rescuenow.co.jp/events_webinar20260311?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=events_bousaiday_prtimes)

定員：1,000名

※ 先着順でご案内いたします。

お申込み状況により、アーカイブのご案内をさせていただく場合がございます。

※ 開催後、2～3営業日を目安にお申込者全員にアーカイブのご案内をお送りいたします。

当日のご参加が難しい方につきましてもお気軽にお申込みください。

注意事項：

本カンファレンスは、企業の防災ご担当者様向けとなっております。

防災、BCPコンサルティング等の事業者様や個人のご参加はご遠慮ください。

お申込時のメールアドレスは、所属法人のメールアドレスにてお願いいたします。

フリーアドレス、携帯キャリアメールでのご登録はご遠慮ください。

詳細を見る :https://www.rescuenow.co.jp/events_webinar20260311?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=events_bousaiday_prtimes

登壇者

末岡 寛雄 様（日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ戦略本部海外戦略センター）

朝倉 一昌（株式会社レスキューナウ 代表取締役）

吉澤 健司（株式会社レスキューナウ 危機管理情報部）

倉橋 栞（株式会社レスキューナウ 営業部）

▼ こんな方におすすめのカンファレンスです！ ▼

・自社の災害対応に改善の余地があると思っているが、「安否確認」以外に何をやるかイメージが湧かない

・「地震情報」や「津波警報」、「気象警報」等をキャッチしたときに、どう動くべきなのかわからない

・働き方が多様化している「今」の災害対策が知りたい

【会社概要】

株式会社レスキューナウ

代表者：朝倉 一昌

本社所在地：〒141-0031東京都品川区西五反田5-6-3

資本金：4億円

URL：https://www.rescuenow.co.jp/about

【本件に関するお問い合わせ先】

●株式会社レスキューナウ 管理部 広報担当

Tel:03-5759-6775（平日9時-18時 受付専用）

お問い合わせURL： https://www.rescuenow.co.jp/corporate/contacts

●株式会社レスキューナウ 営業部

Tel:03-5759-6064（平日9時-18時 受付専用）

お問い合わせURL： https://www.rescuenow.co.jp/contacts