新コスモス電機 米国グループ会社New Cosmos USA, Inc.が「HD Supply Vendor Awards 2026」を受賞

「世界中のガス事故をなくす」を大目標に掲げる新コスモス電機株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高橋良典）は、連結子会社であるNew Cosmos USA, Inc.（製品ブランド名：DeNova Detect）がHD Supply主催の「HD Supply Vendor Awards 2026」において、「年間最優秀新規パートナー賞」と「イノベーション優秀賞」の2部門にノミネートされ、そのうち「イノベーション優秀賞」を受賞したことをお知らせします。

この度の受賞は、「最先端のガス警報器システムと革新的なガスセンサ技術により、人、ペット、財産を守るガス安全ソリューションを創出するという取り組み」が評価されたものです。

表彰式は、2026年3月2日にテキサスで開催された展示会「HD Supply Connect 2026」にて実施されました。

HD Supplyと「HD Supply Vendor Awards」について- HD Supplyは、北米最大のホームセンターチェーンであるThe Home Depot(ホームデポ)のグループ企業です。設備メンテナンス業者や請負業者向けに10万点以上の製品、サービスを提供している大手卸売企業で、北米のプロフェッショナル市場で広く信頼されています。- 「HD Supply Vendor Awards」は同社がサプライヤーの優れた取り組みを表彰するプログラムであり、品質、サービス提供力、新規パートナーとしての貢献度、革新性などを総合的に評価して受賞者を選定します。- HD Supplyからのノミネーションは、流通面・取引先評価の両面で高い意義を持ちます。本アワードは業界内での注目度が高く、ノミネート自体が市場での信頼性や認知向上につながる重要な評価指標となっています。北米での実績授賞式での様子

配管の老朽化が進む米国では、ガス爆発事故が深刻な社会課題となっていました。2019年、ニューヨークの大手エネルギー事業者Con Edisonが、設置のしやすさと長寿命を両立した新コスモス電機の電池式ガス警報器を北米で初めて採用して以来、家庭用ガス警報器の普及が加速しています。ニューヨーク市ではガス警報器の設置が義務化されており、これに伴って当社は2025年に80万台以上を出荷しました。設置された機器は、重大事故につながりかねないガス漏れを含む多数のガス漏れを検知し、地域の安全向上に寄与しています。

また、近年はニューヨーク以外の州でもガス警報器の設置義務化に向けた法整備や検討が進んでおり、家庭用ガス警報器の市場拡大が期待されています。こうした状況を受け、当社はガス事業者経由の設置に加え、ホームセンターやオンライン販売チャネルの拡充にも注力しており、HD Supplyも販売パートナーの一つです。

MEMS技術による家庭用電池式ガス警報器の開発

従来、都市ガスやLPガスなどの可燃性ガスを検知するガスセンサは消費電力が大きく、家庭用ガス警報器（5年間ノーメンテナンス想定）はAC電源が必須とされてきました。新コスモス電機がMEMS（微小電気機械システム）技術を応用して独自に開発したMEMS熱線型半導体式ガスセンサは、大幅な小型・省電力化を実現し、家庭用ガス警報器の電池駆動を可能にしました。この画期的な製品が、北米で進むガス警報器設置義務化への対応製品として大きな需要を生み出しています。

家庭用電池式ガス警報器と搭載されているガスセンサ

新コスモス電機について

1964年に世界で初めて家庭用ガス警報器を開発して以来、「世界中のガス事故をなくしたい」という想いで家庭用ガス警報器・産業用ガス検知警報器・住宅用火災警報器を手掛けてきました。家庭用ガス警報器は国内トップシェアを誇り、今では海外市場へも積極的に展開しています。すべての製品のコアとなるガスセンサ技術を基に、世の中になかった新しい商品を数多く開発しています。

世界最大級のガスセンサ研究開発・製造設備「コスモスセンサセンター」

■会社概要

会社名 ： 新コスモス電機株式会社

所在地 ： 大阪市淀川区三津屋中2-5-4

代表者 ： 高橋 良典

設立 ：1960年

URL ： https://www.new-cosmos.co.jp/

事業内容 ： 家庭用ガス警報器、産業用ガス検知警報器、住宅用⽕災警報器他の開発・製造・販売・メンテナンス

New Cosmos USA, Inc.について

New Cosmos USA, Inc.（NCUS）は、新コスモス電機株式会社が2019年にアメリカ・シカゴに設立した100%出資の現地法人です。北米市場で家庭用ガス警報器「DeNova Detect」の販売、普及活動を行っています。

■会社概要

会社名 ： New Cosmos USA, Inc. (NCUS)

所在地 ： イリノイ州 シカゴ

代表者 ： 加藤 昌弘

設立 ：2019年

URL ： https://www.new-cosmos.co.jp/

事業内容 ： 家庭用ガス警報器の製造・販売