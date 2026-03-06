指先ひとつで開閉、最後の一枚までスムーズ。新構造のパッケージを採用した箱入りマスクを新発売

株式会社カウネット

コクヨグループでEコマースサービスを提供する株式会社カウネット（本社：東京都港区／代表取締役社長：宮澤典友 以下「カウネット」）は、2026年3月6日（金）に、コクヨグループが推進するインクルーシブなモノ・コトづくりのプロセス「HOWS DESIGN（ハウズ デザイン）」を適用し、パッケージの開閉のしやすさとマスクの取り出しやすさを追求した箱入りマスク「1枚ずつ取り出しやすいマスク 小さめ」と「1枚ずつ取り出しやすいサージカルマスク」を新発売します。

■新商品の誕生経緯

カウネットが実施した調査（*1）によると、職場でマスクを「毎日使用する」と回答したユーザーは約45%、「ときどき使用する」は約35%で、合わせて約8割が職場で継続的にマスクを使用していることが分かりました。また、使用されているマスクの形態では、箱入りマスクが75%以上と高い使用率を示しています。

しかし、その一方で約62%のユーザーが「箱入りマスクのフタが開閉しにくい」と感じていることも判明。多くの職場で日常的に使用されている箱入りマスクに、使い勝手の面で改善の余地があることが明らかになりました。

既存の箱入りマスクは、ツメを差し込んで閉める構造のため、指先の細かい作業や調整が必要となります。そこでカウネットでは、上肢障がいを持つリードユーザーを招いたワークショップを複数回実施しました。実際の使用行動を観察・ヒアリングすることで、「フタの開閉のしづらさ」や「残りが少なくなった際の取り出しにくさ」といった潜在的なバリアを特定し、誰もがストレスなく使用することができる新構造のパッケージを採用した箱入りマスクの開発に至りました。

■新商品の主な特徴

1. 新構造のパッケージによる高い開閉性

フタを上から軽く押し込むだけでミシン目が引っ掛かり、しっかり閉まる新構造を採用しています。（特許出願済）

2. 最後までスムーズな取り出し

パッケージの開口部を従来よりも広く設計することで、マスクの残数が少なくなっても手が箱に当たりにくく、最後の一枚までスムーズに取り出せます。

3. 職場になじむ統一感のあるデザイン

「清潔・衛生・安心」をキーワードに、一般オフィスや医療・介護現場など、どんな仕事場にもなじみやすい「くすみ色（アイボリー）」をベースカラーに採用しました。

■新商品の概要

商品名：

・1枚ずつ取り出しやすいマスク 小さめ

・1枚ずつ取り出しやすいサージカルマスク

発売日：2026年3月6日（金）

販売価格：

・1枚ずつ取り出しやすいマスク 小さめ 449円（税込）

・1枚ずつ取り出しやすいサージカルマスク 498円（税込）

販売先：カウネットEコマースサイト

商品仕様：

・1枚ずつ取り出しやすいマスク 小さめ

マスク寸法／約155×90mm 層数／3層 箱入り数／50枚

・1枚ずつ取り出しやすいサージカルマスク

マスク寸法／約175×90mm 層数／3層 箱入り数／50枚

その他／JIS9001医療用マスククラス2に適合。

商品ページURL：

・1枚ずつ取り出しやすいマスク 小さめ

https://www.kaunet.com/kaunet/goods/93464864/

・1枚ずつ取り出しやすいサージカルマスク

https://www.kaunet.com/kaunet/goods/93464888/

※今後、カウネットのオリジナルブランド「カウコレ」における他のマスク商品につきましても、同パッケージを採用した商品を順次発売する予定です。

（*1）調査概要

調査テーマ：職場で使用するマスクについて

調査日：2025年5月23日（金）

調査対象：「カウネットモニカ会員」の中から1,045名

調査方法：インターネット調査

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

＜カウネットについて＞（https://www.kokuyo.com/kaunet/(https://www.kokuyo.com/kaunet/)）

カウネットでは、テクノロジーとクリエイティビティで、全ての働く人に価値ある体験を生み出す取り組みを推進しており、超大企業から中小事業所まで、規模に関わらずお使いいただけるＥコマースプラットフォームを提供しています。クラウドで管理購買システムとしてお使いいただける「べんりねっと（https://www.benrinet.com/(https://www.benrinet.com/)）」、素早く簡単にネットで購入いただける「カウネット（https://www.kaunet.com/(https://www.kaunet.com/)）」は、長年にわたり多くのお客様のご支持をいただいております。