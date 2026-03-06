INAI WEDDING 名古屋店、フォトグラファー撮影プランをリリース｜自然光×白壁の約100平方メートル スタジオで「名古屋 フォトウェディング／前撮り」に新提案

株式会社World map

セルフウェディングフォトスタジオ「INAI WEDDING 名古屋店(https://inaiwedding.jp/nagoya/)」（名古屋・新栄）は、フォトグラファーによる撮影プランを2026年3月より提供開始します。

名古屋店は、自然光が美しい約100平方メートル のワンフロア、撮影有効エリア横6m×縦12.5m、白壁横5.3m×高さ2.8mというスケールを備え、従来のセルフ撮影だけでは“空間が勿体無い”という声もありました。

今回、セルフの自由度は残しつつ「名古屋 フォトウェディング」「名古屋 前撮り」ニーズに向けて、プロ撮影を選べる新プランをリリースします。

▽ 名古屋のスタジオウェディングフォトの相場（目安）

INAI WEDDING 名古屋で撮影

「フォトウェディングの料金は分かりにくい」という声は多く、初めての方は“適正価格”の判断が難しいのが実情です。公開情報を基にした目安として、名古屋市エリアのフォトウェディング（スタジオ撮影）では、衣装各1着・ヘアメイク等を含むプランの平均価格が約16万円台とされます（※掲載プラン平均／時点により変動）。また、全国調査ベースではスタジオ撮影の平均額が約20万円台というデータもあります（※前撮りに関する自社調査）。

※相場は「衣装点数」「ヘアメイクの有無」「データ枚数・レタッチ」「アルバム有無」「土日料金」「追加料金（持込・指名・延長等）」で大きく上下します。

▼ 失敗しない比較ポイント（チェックリスト）

・衣装：新郎新婦各1着は含まれているか（追加料金の条件は？）

・ヘアメイク：含まれるか／別料金か

・データ：何カット納品か／全データか／当日受け取り可否

・補正（レタッチ）：含まれる範囲と納期

・土日祝料金：いくら追加か

・追加料金：背景追加／指名料／延長／持込料 など

INAI WEDDINGは、これらの比較ポイントを明確にした上で、分かりやすいプラン設計で提供します。

▽ 新プラン概要｜フォトグラファー撮影（名古屋店）

INAI WEDDING 名古屋で撮影

共通の特徴

・完全貸切で、他のお客様とバッティングしない運用

・全データ当日渡し（※）＋補正データは公式LINEで約3週間目安

・「後から高額になりやすい」業界慣習を避け、料金内訳を明確化

※当日渡しはセルフ撮影のみ・混雑状況によりご案内方法が異なる場合があります。

────────────────────────────

▽ 料金プラン（名古屋店／新プラン）

内容は予告なく変更となる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。

1）HYBRID 45（新プラン）

セルフ20分＋フォトグラファー25分（合計45分撮影）

平日 49,800円（税込）／土日祝 60,800円（税込）

（税抜：平日 45,273円／土日祝 55,273円）

・滞在目安：90分

・背景：1～2色

・衣装：ドレス1着／タキシード1着（手ぶら）

・納品：セルフ全データ（当日）＋セルフ&フォトグラファー撮影 補正データ（公式LINEで約3週間目安）

・おすすめ：前撮りの“自然体”も“決めカット”も両方ほしい方、入籍・記念日フォト（記念日）

2）PHOTOGRAPHER STANDARD（新プラン）

INAI WEDDING 名古屋で撮影

フォトグラファー撮影45分（ディレクション付）

平日 69,800円（税込）／土日祝 80,800円（税込）

（税抜：平日 63,455円／土日祝 73,455円）

・滞在目安：90分

・背景：1～2色

・衣装：ドレス1着／タキシード1着（手ぶら）

・納品：全データ（当日）＋補正後データ（公式LINEで約3週間目安）

・おすすめ：「名古屋 フォトウェディング／前撮り」で“失敗しない一式”を探している方

（参考：既存セルフプラン）

・衣装持ち込みプラン：17,000円～

・手ぶら（衣装付き）プラン：29,600円～

※最新料金は店舗ページをご確認ください。

INAI WEDDING 名古屋で撮影

────────────────────────────

▽ スタジオ仕様（名古屋・新栄）

・所在地：愛知県名古屋市東区葵1-6-3（大通り沿い4F）

・アクセス：新栄町駅 徒歩約5分

・Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/28pVaguNjvB9n8Q97

・面積：約100平方メートル （ワンフロア）

・撮影有効エリア：横6m×縦12.5m

・白壁：横5.3m×高さ2.8m

・自然光：大通り沿い4Fの抜けの良い自然光

INAI WEDDING 名古屋スタジオ

▽ オプション（共通）

・女性ヘア&メイク：22,000円／女性ヘアセット：8,800円

・男性ヘア&メイク：13,000円／男性ヘアセット：6,600円

・撮影人数追加（1名）：3,500円（愛犬追加：5,500円）

・背景チェンジ追加：3,300円

※ヘアセットやメイクオプションを含む場合は滞在時間が60分前後追加となります。

※フォトグラファー撮影の延長・指名などは、予約時にご相談ください。

▽ 予約・問い合わせ

・公式サイト（名古屋店）：https://inaiwedding.jp/nagoya/

・公式LINE（予約／相談）：https://lin.ee/RyPid6n

・Instagram：https://www.instagram.com/inaiwebbing_nagoya

法人・メディア問い合わせ：

株式会社World map（INAI WEDDING 運営）

上記の公式LINEやDMからお気軽にどうぞ

会社概要

会社名：株式会社World map

本社所在地：東京都豊島区南大塚3-38-9 エコービル3F

事業内容：フォトスタジオ運営 ほか