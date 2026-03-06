INAI WEDDING 名古屋店、フォトグラファー撮影プランをリリース｜自然光×白壁の約100平方メートル スタジオで「名古屋 フォトウェディング／前撮り」に新提案
セルフウェディングフォトスタジオ「INAI WEDDING 名古屋店(https://inaiwedding.jp/nagoya/)」（名古屋・新栄）は、フォトグラファーによる撮影プランを2026年3月より提供開始します。
名古屋店は、自然光が美しい約100平方メートル のワンフロア、撮影有効エリア横6m×縦12.5m、白壁横5.3m×高さ2.8mというスケールを備え、従来のセルフ撮影だけでは“空間が勿体無い”という声もありました。
今回、セルフの自由度は残しつつ「名古屋 フォトウェディング」「名古屋 前撮り」ニーズに向けて、プロ撮影を選べる新プランをリリースします。
▽ 名古屋のスタジオウェディングフォトの相場（目安）
「フォトウェディングの料金は分かりにくい」という声は多く、初めての方は“適正価格”の判断が難しいのが実情です。公開情報を基にした目安として、名古屋市エリアのフォトウェディング（スタジオ撮影）では、衣装各1着・ヘアメイク等を含むプランの平均価格が約16万円台とされます（※掲載プラン平均／時点により変動）。また、全国調査ベースではスタジオ撮影の平均額が約20万円台というデータもあります（※前撮りに関する自社調査）。
※相場は「衣装点数」「ヘアメイクの有無」「データ枚数・レタッチ」「アルバム有無」「土日料金」「追加料金（持込・指名・延長等）」で大きく上下します。
▼ 失敗しない比較ポイント（チェックリスト）
・衣装：新郎新婦各1着は含まれているか（追加料金の条件は？）
・ヘアメイク：含まれるか／別料金か
・データ：何カット納品か／全データか／当日受け取り可否
・補正（レタッチ）：含まれる範囲と納期
・土日祝料金：いくら追加か
・追加料金：背景追加／指名料／延長／持込料 など
INAI WEDDINGは、これらの比較ポイントを明確にした上で、分かりやすいプラン設計で提供します。
▽ 新プラン概要｜フォトグラファー撮影（名古屋店）
共通の特徴
・完全貸切で、他のお客様とバッティングしない運用
・全データ当日渡し（※）＋補正データは公式LINEで約3週間目安
・「後から高額になりやすい」業界慣習を避け、料金内訳を明確化
※当日渡しはセルフ撮影のみ・混雑状況によりご案内方法が異なる場合があります。
▽ 料金プラン（名古屋店／新プラン）
内容は予告なく変更となる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
1）HYBRID 45（新プラン）
セルフ20分＋フォトグラファー25分（合計45分撮影）
平日 49,800円（税込）／土日祝 60,800円（税込）
（税抜：平日 45,273円／土日祝 55,273円）
・滞在目安：90分
・背景：1～2色
・衣装：ドレス1着／タキシード1着（手ぶら）
・納品：セルフ全データ（当日）＋セルフ&フォトグラファー撮影 補正データ（公式LINEで約3週間目安）
・おすすめ：前撮りの“自然体”も“決めカット”も両方ほしい方、入籍・記念日フォト（記念日）
2）PHOTOGRAPHER STANDARD（新プラン）
フォトグラファー撮影45分（ディレクション付）
平日 69,800円（税込）／土日祝 80,800円（税込）
（税抜：平日 63,455円／土日祝 73,455円）
・滞在目安：90分
・背景：1～2色
・衣装：ドレス1着／タキシード1着（手ぶら）
・納品：全データ（当日）＋補正後データ（公式LINEで約3週間目安）
・おすすめ：「名古屋 フォトウェディング／前撮り」で“失敗しない一式”を探している方
（参考：既存セルフプラン）
・衣装持ち込みプラン：17,000円～
・手ぶら（衣装付き）プラン：29,600円～
※最新料金は店舗ページをご確認ください。
▽ スタジオ仕様（名古屋・新栄）
・所在地：愛知県名古屋市東区葵1-6-3（大通り沿い4F）
・アクセス：新栄町駅 徒歩約5分
・Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/28pVaguNjvB9n8Q97
・面積：約100平方メートル （ワンフロア）
・撮影有効エリア：横6m×縦12.5m
・白壁：横5.3m×高さ2.8m
・自然光：大通り沿い4Fの抜けの良い自然光
INAI WEDDING 名古屋スタジオ
▽ オプション（共通）
・女性ヘア&メイク：22,000円／女性ヘアセット：8,800円
・男性ヘア&メイク：13,000円／男性ヘアセット：6,600円
・撮影人数追加（1名）：3,500円（愛犬追加：5,500円）
・背景チェンジ追加：3,300円
※ヘアセットやメイクオプションを含む場合は滞在時間が60分前後追加となります。
※フォトグラファー撮影の延長・指名などは、予約時にご相談ください。
▽ 予約・問い合わせ
・公式サイト（名古屋店）：https://inaiwedding.jp/nagoya/
・公式LINE（予約／相談）：https://lin.ee/RyPid6n
・Instagram：https://www.instagram.com/inaiwebbing_nagoya
法人・メディア問い合わせ：
株式会社World map（INAI WEDDING 運営）
上記の公式LINEやDMからお気軽にどうぞ
会社概要
会社名：株式会社World map
本社所在地：東京都豊島区南大塚3-38-9 エコービル3F
事業内容：フォトスタジオ運営 ほか