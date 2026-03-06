【サイバーセキュリティ月間特別企画】政府のサイバーセキュリティ司令塔「国家サイバー統括室（NCO）」が登壇。サイバーセキュリティ連盟、3月17日に啓発セミナーを開催

かっこ株式会社

一般社団法人サイバーセキュリティ連盟（以下、連盟）の運営会員企業であるかっこ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 : 岩井 裕之、証券コード：4166、以下 Cacco）は、2026年3月17日（火）に、「デジタル社会の『当たり前』をどう守るか -国家戦略から読み解くサイバーセキュリティの現在地と次の 5 年-」と題したオンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーは、普及啓発活動が全国で展開される「サイバーセキュリティ月間（2月1日～3月18日）」の重点期間に合わせて開催。日本のサイバーセキュリティ政策の中核を担う日本のサイバーセキュリティ政策の中核を担う「国家サイバー統括室（NCO）」より内閣参事官 鈴木 健太郎 氏を招き、最新の国家戦略と現場での「実装」をテーマに議論を深めます。

■開催の背景：問われるのは理解ではなく「実装」

不審なメールによる攻撃やサプライチェーンを狙った脅威が深刻化する中、政府は毎年2月1日から3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」と定め、産官学連携による啓発活動を強化しています。

連盟ではこの期間の締めくくりとして、単なる「意識向上」に留まらない、より実務的で踏み込んだ議論の場を提供します。現在、重要インフラの統一基準策定や「Secure by Design」の推進など、国家戦略は具体的な「実装」のフェーズへと移行しています。実務者が直面する「何をどこまでやるべきか」という問いに対し、政府の視点と民間実務者の視点を交えお伝えしていきます。

■開催概要

イベント名：

デジタル社会の「当たり前」をどう守るか -国家戦略から読み解くサイバーセキュリティの現在地と次の 5 年-

日時： 2026年3月17日（火）14:00～15:30

形式： オンライン（Zoom配信/事前登録制）

参加費： 無料

主催： 一般社団法人サイバーセキュリティ連盟

協力： 株式会社イーシーキューブ、かっこ株式会社、株式会社サイバーセキュリティクラウド

お申し込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLOT2vSpDT0-dVr-tnXEgFhZhnuk0s-FmwAmCR2NhoWZxZkw/viewform?_gl=1*1a7ubvt*_ga*OTkzNTE5NDgxLjE3NDk2MjgzMTA.*_ga_9C7PP9NDPD*czE3NzI1NzM4MzMkbzY2JGcxJHQxNzcyNTc1MTQyJGo1NiRsMCRoMA..

■プログラム・登壇者

【このような方におすすめ】

・重要インフラ・公共分野に関わる方

・経営層・事業責任者・部門長クラスの方

・サプライチェーン管理・リスク管理担当の方

・EC・決済・プラットフォーム事業者の方

・中小企業の経営者・情報システム担当者

■一般社団法人サイバーセキュリティ連盟について

「サイバー攻撃による『深刻な被害』ゼロ」を目指し「日本のDXをもっと安全に」するための活動を展開しています。専門的な強化コンテンツから、初心者向けの啓発まで、幅広くサイバーセキュリティの必要性を発信しています。

URL：https://www.cscloud.co.jp/dx-security

■かっこ株式会社について

Caccoは、「未来のゲームチェンジャーの『まずやってみよう』をカタチに」という経営ビジョンを掲げ、AIと独自のアルゴリズムを用いたデータサイエンスを活用し、企業の課題解決やチャレンジを支援することを目指しております。 オンライン取引における「不正検知サービス」を中核サービスとして位置づけ、不正ログインから不正注文対策まで対応可能な国内での導入実績数No.1の不正検知サービス「O-PLUX」や金融機関や会員サイトにおける情報漏洩対策の不正アクセス検知サービス「O-MOTION」、フィッシング対策サービス等を提供しております。

データサイエンスサービスでは、製造業やアパレル、建設業など様々な業種において、データ活用・分析を通じ、コスト削減・業務効率化・利益向上などに貢献しております。

会社概要

かっこ株式会社

